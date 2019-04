A wifi ma már nem ördöngős technológiai újítás, sok háztartásban így kapják az eszközök az internetet. Emiatt azonban némi kellemetlenség is felmerülhet, hiszen előfordulhat, hogy a házban (különösen igaz ez a társasházakra) több hálózat jelét is érzékeli a számítógép. A sajátunkat persze könnyű kiválasztani, de azért valamennyire zavaró tud lenni, ha a gép közben 5-10 kapcsolatot is bejelez.

Bár az automatikus csatlakozás miatt az ebből eredő "problémát" el lehet kerülni, létezik azért másfajta, sokkal hatásosabb gyógyír is: a nem szükséges hálózatokat el lehet rejteni, igaz, egy kis ügyeskedésre azért szükség van hozzá. (Tekintve, hogy a Windows egyetlen verziója sem nyújt rá humánusabb megoldást.)

Ehhez mindenekelőtt adminisztrátorként nyissa meg a parancssort (Windows gomb + X, majd a listában válassza a Parancssor gombot) és írja be a következőt:

A parancs hatására a számítógép minden, a közelben érzékelt wifi-hálózatot jelezni fog, így azokat is, amelyek a sajátján kívül a környezetében megtalálhatók. (A hálózatok neveit érdemes feljegyezni, már csak azért is, mert az elrejtésüket így felgyorsíthatjuk.)

Ezután ismét vegye elő a parancssort, s írja be a következő, újabb parancsot, entert azonban még ne üssön:

A NAME helyére minden esetben azokat a hálózatneveket írja be, amelyeket el kíván rejteni. A LifeHacker szerint fontos, hogy a formátum végig ilyen maradjon, az idézőjelekre is ügyeljen. Ha több hálózatot is el kíván rejteni, úgy írja be újból a parancsot, megint csak azzal a hálózatnévvel a végén, amelyiket nem akarja látni.

A parancsok révén egy "feketelista" készül, melyeket a netsh wlan show filters utasítás beírásával bármikor megnézhet. (Ezt szintén a parancssorba kell beírnia.)

Ha valamelyik hálózatnevet szeretné újból láthatóvá tenni, akkor a következő parancsolt használva tudja visszacsinálni a folyamatot:

Értelemszerűen most is be kell írnia a korábban elrejtett nevét.

