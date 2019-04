Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5875d407-13cc-4e2f-94da-6d51756563ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csont- és fogfosszíliák kerültek elő egy Fülöp-szigeteki barlangból, amelyek a kutatók szerint egy eddig nem ismert emberfajhoz köthetők. ","shortLead":"Csont- és fogfosszíliák kerültek elő egy Fülöp-szigeteki barlangból, amelyek a kutatók szerint egy eddig nem ismert...","id":"20190411_uj_emberfaj_fulop_szigetek_callao_barlang_csont_fogfosszilia_homo_iuzonensis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5875d407-13cc-4e2f-94da-6d51756563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ce2f0b-af7b-4aab-a2c6-adf08661787c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_uj_emberfaj_fulop_szigetek_callao_barlang_csont_fogfosszilia_homo_iuzonensis","timestamp":"2019. április. 11. 08:33","title":"Új, eddig ismeretlen emberfaj nyomaira bukkantak a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d69a8d0-8ac3-42fc-9f32-bc75ea1684d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sundance Filmintézet rögtön elhatárolódott Sterling Van Wagenentől. ","shortLead":"A Sundance Filmintézet rögtön elhatárolódott Sterling Van Wagenentől. ","id":"20190412_Gyerekmolesztalas_vad_Sundance_Sterling_Van_Wagenen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d69a8d0-8ac3-42fc-9f32-bc75ea1684d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8a5591-2074-4e29-941c-c0aa78ecb062","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Gyerekmolesztalas_vad_Sundance_Sterling_Van_Wagenen","timestamp":"2019. április. 12. 16:45","title":"Gyerekmolesztálással vádolják a Sundance egyik alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a131e1b-4dc9-41ab-8e88-5b3efa49a939","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megrepedhet a Sodastar szódagéphez tartozó üvegpalack.","shortLead":"Megrepedhet a Sodastar szódagéphez tartozó üvegpalack.","id":"20190411_serulesveszely_aldi_szodagep_uvegpalack_termekvisszahivas_csere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a131e1b-4dc9-41ab-8e88-5b3efa49a939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09239bf7-a1c6-4925-be62-e975a8dbf027","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_serulesveszely_aldi_szodagep_uvegpalack_termekvisszahivas_csere","timestamp":"2019. április. 11. 13:03","title":"Sérülésveszélyes terméket hív vissza az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Díszbe öltözött, feneketlen sötét képződmény\" lett a keresztségben. Szerencsére hawaii nyelven ez egyetlen szó, biztosan sok hasonló képződménnyel volt dolguk történelmük során.","shortLead":"\"Díszbe öltözött, feneketlen sötét képződmény\" lett a keresztségben. Szerencsére hawaii nyelven ez egyetlen szó...","id":"20190412_Talalo_nevet_kapott_a_fekete_lyuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808a09ac-c7b7-4511-a54e-a4050b3104b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_Talalo_nevet_kapott_a_fekete_lyuk","timestamp":"2019. április. 12. 10:08","title":"Találó nevet kapott a fekete lyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ad0bf2-402f-4da4-97e8-869dff3ca322","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó korosodó karakteres modelljéből hamarosan megérkezik a következő generáció – vázoljuk, hogyan nézhet ki.","shortLead":"A japán gyártó korosodó karakteres modelljéből hamarosan megérkezik a következő generáció – vázoljuk, hogyan nézhet ki.","id":"20190411_ujjaszuletik_a_kis_beka_hogy_tetszik_az_uj_nissan_juke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4ad0bf2-402f-4da4-97e8-869dff3ca322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b91200-0b0c-4083-9fd8-f2d6ddc8494e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_ujjaszuletik_a_kis_beka_hogy_tetszik_az_uj_nissan_juke","timestamp":"2019. április. 11. 13:21","title":"Újjászületik a kis béka: hogy tetszik az új Nissan Juke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5d8a95-5e98-459d-ac32-16fded0e98fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Puch László a lap kiadóját Leisztinger Tamás egyik cégének, a Proton Trade Zrt.-nek adta el. \r

","shortLead":"Puch László a lap kiadóját Leisztinger Tamás egyik cégének, a Proton Trade Zrt.-nek adta el. \r

","id":"20190412_puch_laszlo_leisztinger_tamas_nepszava","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec5d8a95-5e98-459d-ac32-16fded0e98fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a054a7-b261-4ae0-92ff-c51a601ddd32","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_puch_laszlo_leisztinger_tamas_nepszava","timestamp":"2019. április. 12. 13:33","title":"Eladták a Népszavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A sajtószabadság hőseként menekült hét évvel ezelőtt Ecuador londoni nagykövetségére Julian Assange, a Wikileaks kiszivárogtató oldal alapítója, most viszont rajtakapott bűnözőként zavarták ki a diplomáciai képviselet épületéből, hogy aztán azonnal őrizetbe vegyék őt a brit rendőrök.","shortLead":"A sajtószabadság hőseként menekült hét évvel ezelőtt Ecuador londoni nagykövetségére Julian Assange, a Wikileaks...","id":"20190411_A_kiszivarogtato_tundoklese_es_bukasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc65c75-2790-4174-97b1-9d979e7c09b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_A_kiszivarogtato_tundoklese_es_bukasa","timestamp":"2019. április. 11. 17:00","title":"A kiszivárogtató tündöklése és bukása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca21a714-92ab-4c55-a715-9a29cd574df8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyiptomi archeológusok élő közvetítésben most először tártak fel egy mumifikálódott főpapot. Az eseményről készült műsort magyar nyelven vasárnap este láthatják a Discovery Channel nézői. A mumifikált főpap sírja mellett, két másik múmiát, valamint különleges ókori kincseket is sikerrel tártak fel, ráadásul egy egészen egyedülálló viaszfejet is találtak a sírkamrában a kutatók.","shortLead":"Egyiptomi archeológusok élő közvetítésben most először tártak fel egy mumifikálódott főpapot. Az eseményről készült...","id":"20190413_2500_eves_mumia_feltarasa_fopap_discovery_channel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca21a714-92ab-4c55-a715-9a29cd574df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884aed9a-472e-4658-b3e0-93633fa6bdc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_2500_eves_mumia_feltarasa_fopap_discovery_channel","timestamp":"2019. április. 13. 08:03","title":"Üljön vasárnap a tévé elé: 2500 éve mumifikált főpapot tár fel a kamerák előtt a Discovery","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]