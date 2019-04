Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mocsa és Kocs között történt a baleset, a 78 éves sofőr meghalt.","shortLead":"Mocsa és Kocs között történt a baleset, a 78 éves sofőr meghalt.","id":"20190427_Halalos_baleset_tortent_KomaromEsztergom_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3150199-57ee-43fc-8371-eacf952f519f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Halalos_baleset_tortent_KomaromEsztergom_megyeben","timestamp":"2019. április. 27. 20:30","title":"Halálos baleset történt Komárom-Esztergom megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Torlódásra kell számítani Budapest felé","shortLead":"Torlódásra kell számítani Budapest felé","id":"20190428_Lezartak_az_M2es_utat_Kosdnal_baleset_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc9b06c-b437-494d-866c-cf9d8c12c786","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Lezartak_az_M2es_utat_Kosdnal_baleset_miatt","timestamp":"2019. április. 28. 16:12","title":"Lezárták az M2-es utat Kosdnál baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82b3727-45e0-4653-84a0-ccd400cc8666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ellopott Skoda miatt mentek a rendőrök, de volt még egy-két másik lopott autója az elkövetőknek.","shortLead":"Egy ellopott Skoda miatt mentek a rendőrök, de volt még egy-két másik lopott autója az elkövetőknek.","id":"20190427_autotolvaj_nagytarcsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b82b3727-45e0-4653-84a0-ccd400cc8666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4b3e66-2370-4edf-a3f7-d8b80e44a867","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_autotolvaj_nagytarcsa","timestamp":"2019. április. 27. 11:25","title":"Egy autóért mentek a rendőrök, négyet foglaltak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogy is lett volna másként...","shortLead":"Hogy is lett volna másként...","id":"20190427_Fidesz_Szakmai_alapon_gyozott_Meszaros_Lorinc_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353c0793-ace1-4261-92c6-aadd0b0f963f","keywords":null,"link":"/kkv/20190427_Fidesz_Szakmai_alapon_gyozott_Meszaros_Lorinc_cege","timestamp":"2019. április. 27. 19:55","title":"Fidesz: Szakmai alapon győzött Mészáros Lőrinc cége!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7b978f-b52a-4092-886f-7faf991ccd58","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Története során 30. alkalommal lett bajnok a Ferencváros, a MOL Vidi és a Puskás Akadémia döntetlen játszott, a Haladás idegenben győzte le Kisvárda csapatát. Összefoglalónk a szombati NB I-es meccsekről.","shortLead":"Története során 30. alkalommal lett bajnok a Ferencváros, a MOL Vidi és a Puskás Akadémia döntetlen játszott, a Haladás...","id":"20190427_Bajnok_lett_a_Ferencvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f7b978f-b52a-4092-886f-7faf991ccd58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550922aa-8f9a-4936-8e4f-59de68fa9cbb","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Bajnok_lett_a_Ferencvaros","timestamp":"2019. április. 27. 19:10","title":"NB I: Bajnok a Ferencváros, döntetlen lett a Vidi-Puskás meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Volt olyan nap, hogy 200 ezer küldemény érkezett.","shortLead":"Volt olyan nap, hogy 200 ezer küldemény érkezett.","id":"20190429_Porog_a_netes_rendeles_rekordok_dolnek_meg_a_Postan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fd3e33-b00d-478e-895f-3cc34e167c6a","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Porog_a_netes_rendeles_rekordok_dolnek_meg_a_Postan","timestamp":"2019. április. 29. 10:13","title":"Pörög a netes rendelés, rekordok dőlnek meg a Postán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3941910a-19ab-4b07-9bbd-a6341e3a2a57","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valószínűleg két újabb gravitációs hullámot talált a lézer interferométeres gravitációshullám-vizsgáló obszervatórium (LIGO) és az olaszországi Virgo detektor egy héttel az után, hogy a két továbbfejlesztett és megújított detektor április elsején megkezdte működését. A gravitációshullám-források a tudósok szerint összeolvadó feketelyuk-párok lehetnek.","shortLead":"Valószínűleg két újabb gravitációs hullámot talált a lézer interferométeres gravitációshullám-vizsgáló obszervatórium...","id":"20190427_ligo_virgo_detektor_uj_gravitacios_hullamok_fekete_lyuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3941910a-19ab-4b07-9bbd-a6341e3a2a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fca3e7-1aa3-445f-80a1-08709ac67b81","keywords":null,"link":"/tudomany/20190427_ligo_virgo_detektor_uj_gravitacios_hullamok_fekete_lyuk","timestamp":"2019. április. 27. 18:03","title":"2x2 fekete lyukat rejthetnek a most felfedezett gravitációs hullámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62bb41f-a91a-4f5a-a17b-b6efc38933e9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Valószínűleg az ukrán elnökválasztás második fordulójában látványosan leszerepelt Petro Porosenko még hivatalban lévő államfő bosszújának tekinthető, hogy az ukrán parlament nagy sietséggel elfogadta a kisebbségek jogait tovább korlátozó nyelvtörvényt. Bár az államfőválasztás győztese, Volodimir Zelenszkij azt ígérte, hivatalba lépése után felülvizsgálja az új szabályokat, a törvény megszavazása igencsak megnehezíti az új elnök életét.","shortLead":"Valószínűleg az ukrán elnökválasztás második fordulójában látványosan leszerepelt Petro Porosenko még hivatalban lévő...","id":"20190428_Ukrajna_emelte_a_tetet_a_nyelvtorveny_elfogadasaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f62bb41f-a91a-4f5a-a17b-b6efc38933e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acaf71e7-dfea-4291-a59d-c44d21ea4af8","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_Ukrajna_emelte_a_tetet_a_nyelvtorveny_elfogadasaval","timestamp":"2019. április. 28. 10:00","title":"Magyar-ukrán szembenállás: Kijev emelte a tétet a nyelvtörvény elfogadásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]