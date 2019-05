Az egy évvel korábbi 61,1 milliárdnál kevesebb, 58 milliárd dollár érkezett az idei év első három hónapjában az Apple bankszámláira – derül ki kedden este közzétett, az idei első negyedévre vonatkozó pénzügyi jelentősből. A pénzügyek motorjának még mindig a telefonok tekinthetők, és bár súlyuk csökken, továbbra is áll, hogy ha a mobilos fronton baj van, akkor az Apple mutatói romlanak. Így aztán nem csak a bevétel, a profit is esett: egy év alatt 13,8 milliárd dollárról 11,5 milliárdra.

Igen, ez még mindig rengeteg pénz, ugyanakkor igen, ez már jóval kevesebb.

Mióta tartósan csökkenni kezdtek az iPhone-eladások, az Apple már nem hozza nyilvánosságra az eladási darabszámokat. Így csak kikövetkeztetni lehet, hogy továbbra is csökken az érdeklődés az amerikai gyártó telefonjai iránt. Hiába ugyanis az első időben még jó taktikának mutatkozó – jelentős – áremelés, a vállalat iPhone-értékesítésből származó negyedéves bevétele – ami továbbra sem kevés, 31 milliárd dollár – 17 százalékkal kisebb az egy évvel korábinál. Egyszerű matematikával kiderül, hogy magasabb árak mellett ennyivel kisebb bevétel óriási esést jelent. Az utóbbi években már nem először, így aztán, mindent egybevetve

az aranykorhoz képest már jelentősen kevesebb iPhone megy el hónapról hónapra.

A Mac számítógépekből származó pénzmennyiség is csökkent, 5,7 milliárd dollárról 5,5 milliárdra. Négyről 4,8 milliárd dollárra nőtt viszont az iPades bevétel, valamint az összes többi eszközből is több pénz jött be, mint egy évvel korábban: 3,9 milliárd helyett 5,1 milliárd dollár. Az Apple számára talán a legfontosabb most, hogy a szolgáltatások (Apple Music, iCloud satöbbi) is jól mennek: ezekből a tavalyi első negyedévben 9,8 milliárd dollár folyt be, most viszont már 11,4 milliárd.

Való igaz, amit Tim Cook vezérigazgató mondott a jelentésről: a negyedéves eredmények jól tükrözik, hogy a vállalat ereje a nagyjából 1,4 milliárdnyi aktív Apple-eszközben rejlik. Hiszen főleg ezek használói hozzák össze a szolgáltatásokból származó bevételt, amely sosem volt még ilyen magas. Tegyük hozzá: ez jelenti egyben a legnagyobb rizikófaktort is. Hiszen ha továbbra is ilyen mértékben esnek az iPhone-eladások, akkor ennek a bizonyos felhasználói bázisnak megáll a növekedése, később szűkülni is kezd az az elsődleges kör, amelytől – például az androidos Apple Music-felhasználók mellett – jelentős mennyiségű pénzt tud behozni a vállalat.

Ha viszont az Apple is időben észreveszi – és talán már észre is vette –, hogy ahogy a Microsoft átállt szoftvercégből szolgáltatásokat nyújtó vállalatra, úgy neki is át lehetne helyezni a hangsúlyt a hardverekről a bármely eszköz használói számára elérhető szolgáltatásokra, akkor ezzel az akár új aranykor is elkövetkezhet a sokat megélt Apple történelmében. Ebbe az irányba mutat a márciusi sajtóeseményük minden bejelentése, az Apple News+, az Apple TV+ és az Apple Arcade is.

