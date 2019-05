Néhány hónappal ezelőtt, 2018 novemberében komoly sikert értek el a Marylandi Egyetem gyakorló kórházának (UMMC) szakemberei: hosszú hónapok kísérletezése után sikerült egy átalakított DJI Matrice 600 Pro drónnal emberi szervet szállítottani egyik helyről a másikra.

Az eredmény azért is volt rendkívül fontos, mert egy transzplantáció esetében nagyon gyorsan kell cselekedni és célba juttatni a szervet, és nagy könnyebbség lenne, ha mindezt egy drónnal is megtehetnék az orvosok. Most újabb, rendkívül fontos mérföldkőhöz érkezett az UMMC csapata: élesben is sikerült az átültetésre váró emberi szerv szállítása.

A Fox News beszámolója szerint a Maryland-i Egyetem gyakorló kórháza április 19-én hajtotta végre a sikeres akciót. Az átültetésre szánt vesét egy nagyjából 4,8 kilométerre lévő kórházból szállították át a UMMC sebészeinek.

A szervre egy 44 éves baltimore-i nő várt, aki nyolc éven keresztül dializáltak az orvosok, mielőtt a műtétre került volna a sor. Dr. Joseph Scalea, a kórház sebésze szerint ez egy áttörés lehet a transzplantáció terén, így ugyanis a korábbinál jóval gyorsabban kerülhet majd egyik helyről a másikra a transzplantálható szerv. Hozzátette: egyelőre még hossú út vár ránk, mire ebből egy általánoasn működő rendszer lehet, de az első lépést már sikerült megtenni.

