Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fbbb733-26e8-4274-a27e-e1fd8f064960","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A májusi ünnepek után elbocsátják azt az orosz óvodavezetőt, aki térdre kényszerítette az egyik óvodást, és arra kényszerítette őt, hogy csókolja meg az őt tápláló anyaföldet. A nagy felháborodást kiváltott incidensről videó is készült.","shortLead":"A májusi ünnepek után elbocsátják azt az orosz óvodavezetőt, aki térdre kényszerítette az egyik óvodást, és arra...","id":"20190503_Megcsokoltattak_Krasznodarban_a_foldet_a_nem_eleg_hazafias_ovodassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fbbb733-26e8-4274-a27e-e1fd8f064960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714b2c8e-81cd-4fe7-a503-4076a79ebb21","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Megcsokoltattak_Krasznodarban_a_foldet_a_nem_eleg_hazafias_ovodassal","timestamp":"2019. május. 03. 13:28","title":"Megcsókoltatták Krasznodarban a földet a nem elég hazafias óvodással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c32012-f945-4925-b518-60d302954d27","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész ismét a Trojka társulat darabjában fog feltűnni. ","shortLead":"A színész ismét a Trojka társulat darabjában fog feltűnni. ","id":"20190502_Uj_darabot_probal_Kulka_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c32012-f945-4925-b518-60d302954d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd3a99a-6dbf-45aa-8543-3b9fb6ece79b","keywords":null,"link":"/kultura/20190502_Uj_darabot_probal_Kulka_Janos","timestamp":"2019. május. 02. 07:46","title":"Új darabot próbál Kulka János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed4bd9b-a007-4953-b07c-9a07a07140fd","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Változások jöhetnek az adórendszerben, akár otthonról is vásárolhatunk állampapírt a jövőben, de a kormány készül a következő válságra is. Úgy néz ki, hogy a két számjegyű béremelésekről is lemondhatunk. ","shortLead":"Változások jöhetnek az adórendszerben, akár otthonról is vásárolhatunk állampapírt a jövőben, de a kormány készül...","id":"20190502_konvergencia_program_2019_Orbankormany_EU","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ed4bd9b-a007-4953-b07c-9a07a07140fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1180d9dc-1b1f-406c-aa08-82dde3f6ecd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_konvergencia_program_2019_Orbankormany_EU","timestamp":"2019. május. 02. 17:40","title":"Elárulta a kormány az EU-nak, mit tervez a következő évekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vegyesen mozgott a forint a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben szerda este a 24 órával korábbi szintekhez képest.","shortLead":"Vegyesen mozgott a forint a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben szerda este a 24 órával korábbi szintekhez képest.","id":"20190501_324_forint_fole_dragult_az_euro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e12ec0-6653-432d-a67e-c9947d4ce2d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190501_324_forint_fole_dragult_az_euro","timestamp":"2019. május. 01. 22:25","title":"324 forint fölé drágult az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a442f45d-5298-4ebd-8cd4-948eed759aaf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kurdok és 2011 óta létrehozott autonóm területeik nem fogadják el a szír kormányerők ajánlatát, hogy utóbbiak visszavegyék az eredetileg egységes szír ellenőrzés alatt álló területeket.","shortLead":"A kurdok és 2011 óta létrehozott autonóm területeik nem fogadják el a szír kormányerők ajánlatát, hogy utóbbiak...","id":"20190503_Kurdkormany_konfliktus__erik_egy_ujabb_polgarhaboru_Sziriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a442f45d-5298-4ebd-8cd4-948eed759aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621bc019-0a09-4a0e-b8b8-ee52f4a7ff95","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Kurdkormany_konfliktus__erik_egy_ujabb_polgarhaboru_Sziriaban","timestamp":"2019. május. 03. 18:40","title":"Kurd-kormány konfliktus – érik egy újabb polgárháború Szíriában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7387fd-2dce-41f6-8639-078489760351","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem aratott osztatlan sikert a pártszövetségben a magyar miniszterelnök csütörtöki felvetése. ","shortLead":"Nem aratott osztatlan sikert a pártszövetségben a magyar miniszterelnök csütörtöki felvetése. ","id":"20190503_Ujabb_nepparti_vezetok_utasitottak_el_Orban_javaslatat_hogy_fogjanak_ossze_a_szelsojobbal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe7387fd-2dce-41f6-8639-078489760351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d6be20-0cb0-4592-9be7-960950a7e768","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Ujabb_nepparti_vezetok_utasitottak_el_Orban_javaslatat_hogy_fogjanak_ossze_a_szelsojobbal","timestamp":"2019. május. 03. 15:12","title":"Az osztrák kancellár és bajor miniszterelnök is ellenzi Orbán ötletét, hogy fogjanak össze a szélsőjobbal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1aeaeaf-0890-46ee-a5ea-9a8af9018da7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit Daniela és Ádám az Airbnb versenyén vett részt és nyerte el, hogy a Louvre-ban tölthet egy teljes éjszakát.","shortLead":"A brit Daniela és Ádám az Airbnb versenyén vett részt és nyerte el, hogy a Louvre-ban tölthet egy teljes éjszakát.","id":"20190502_Egy_szerencses_par_a_Louvreban_tolthetett_egy_egesz_ejszakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1aeaeaf-0890-46ee-a5ea-9a8af9018da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f484cf6b-8a40-42d5-987f-a4bcdcc7801d","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Egy_szerencses_par_a_Louvreban_tolthetett_egy_egesz_ejszakat","timestamp":"2019. május. 02. 09:57","title":"Mona Lisával éjszakázhatott egy szerencsés pár ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd58c8a-5f6c-45ea-8f06-2b03e5d5612c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező úgy véli, nem lehet kimozdítani az embereket a komfortzónájukból a színpadon zajló \"orbánozással\", de az ő lelki békéjének, az önbecsülésének fontos, hogy társulatával beszéljenek a jelenkori problémákról. ","shortLead":"A rendező úgy véli, nem lehet kimozdítani az embereket a komfortzónájukból a színpadon zajló \"orbánozással\", de az ő...","id":"20190503_Pinter_Bela_es_Tarsulata_eloadas_tao_szinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbd58c8a-5f6c-45ea-8f06-2b03e5d5612c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d51226-c89a-4e1d-be9b-c7781cb594ed","keywords":null,"link":"/kultura/20190503_Pinter_Bela_es_Tarsulata_eloadas_tao_szinhaz","timestamp":"2019. május. 03. 10:22","title":"Pintér Béla: Az Orbán-rendszer évekig érinthetetlen marad még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]