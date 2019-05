A zárt béta után a szélesebb közönség számára is megnyílt a lehetőség, hogy tesztelje a The Elder Scrolls új részét, a Bladeset.

A következő fázisába jutott a Bethesda Softworks népszerű szerepjáték-sorozatának, a The Elder Scrolls következő részének fejlesztése: a Blades alcímmel készülő epizódot csak maroknyian próbálhatták ki eddig, de néhány órája elstartolt a publikus tesztverzió.

A játék korai hozzáférésű, ami azt jelenti, hogy jelenleg is dolgoznak rajta, így hibák előfordulhatnak vele/benne. A program ettől még játszható, aki pedig érdeklődik a téma iránt, mindenképp vessen rá egy pillantást: már az első képek alapján is hozza a The Elder Scrollstól megszokott élményt.

A Bladesben a sorozat többi darabjához hasonlóan katakombákban is küzdenek a játékosok, akik a különféle küldetések teljesítése mellett saját városukat is gondozhatják. A karakter testreszabásának lehetősége alap, és érdemes is élni vele. A játék összességében szokatlanul részletes, a csaták pedig izgalmasnak tűnnek.

A programot iOS-re innen, Androidra pedig erről a linkről lehet letölteni.

