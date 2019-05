Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62471803-fc1f-4aa0-9d10-0c2c23743506","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Megszületett a brit monarchia hetedik trónörököse, de az alattvalóknak és a rajongóknak csak egy szűkszavú közleménnyel és a meghatottságtól kuncogó Harry herceggel kellett beérniük, Meghan Markle ugyanis – amennyire a titulusa engedi – magánügynek tekintette a szülést. Az elvárások ennek ellenére megtalálták. ","shortLead":"Megszületett a brit monarchia hetedik trónörököse, de az alattvalóknak és a rajongóknak csak egy szűkszavú közleménnyel...","id":"20190506_Sosem_fogjuk_megtudni_hogy_nezett_ki_Meghan_Markle_a_szules_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62471803-fc1f-4aa0-9d10-0c2c23743506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71f649a-a59a-4f38-b0b5-4b7d6df446e4","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Sosem_fogjuk_megtudni_hogy_nezett_ki_Meghan_Markle_a_szules_utan","timestamp":"2019. május. 06. 20:00","title":"Sosem fogjuk megtudni, hogy nézett ki Meghan Markle a szülés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Javította a magyar gazdaság idei és jövő évi növekedési előrejelzését az Európai Bizottság kedden közzétett tavaszi prognózisában, amelyben azonban arra is figyelmeztetett, hogy egyre több jele van a gazdaság túlfűtöttségének.","shortLead":"Javította a magyar gazdaság idei és jövő évi növekedési előrejelzését az Európai Bizottság kedden közzétett tavaszi...","id":"20190507_eurpai_bizottsag_magyarorszag_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3d935a-7b47-4a01-8b28-f4a2c100bfb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_eurpai_bizottsag_magyarorszag_elorejelzes","timestamp":"2019. május. 07. 14:05","title":"Új veszélyre figyelmezteti Magyarországot az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef51d4c-4478-438f-aa90-fb2b76f04c09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új háromdimenziós eljárással mesterséges szerveket nyomtattak amerikai biotechnológusok: puha véredényeket és a tüdő légútjait készítették el.","shortLead":"Egy új háromdimenziós eljárással mesterséges szerveket nyomtattak amerikai biotechnológusok: puha véredényeket és...","id":"20190506_3d_nyomtatas_mesterseges_szervek_veredeny_legutak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ef51d4c-4478-438f-aa90-fb2b76f04c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1e2788-f355-4681-9952-b6367d17d960","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_3d_nyomtatas_mesterseges_szervek_veredeny_legutak","timestamp":"2019. május. 06. 17:03","title":"Orvostudományi áttörés: véredényeket és légutakat nyomtattak tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ab79d2-67a5-4233-b050-f16870c36cbc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen, 2019 májusában. A tűzoltók régi-új üdvöskéjét fel is szentelték.","shortLead":"Igen, 2019 májusában. A tűzoltók régi-új üdvöskéjét fel is szentelték.","id":"20190507_Egy_tuzolto_IFAt_adott_at_Czunyine","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02ab79d2-67a5-4233-b050-f16870c36cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6265391e-b3fe-446d-90f6-676901e1e5e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_Egy_tuzolto_IFAt_adott_at_Czunyine","timestamp":"2019. május. 07. 09:17","title":"Egy tűzoltó IFA-t adott át Czunyiné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-tulajdonosok is hajlamosak túlzásba esni, ha telefonhasználatról van szó. Tim Cook szerint a problémát ők is érzékelik, de másokkal ellentétben az Apple tesz is ellene.","shortLead":"Az iPhone-tulajdonosok is hajlamosak túlzásba esni, ha telefonhasználatról van szó. Tim Cook szerint a problémát ők is...","id":"20190508_tim_cook_apple_iphone_telefonfuggoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b3c441-b7ce-4169-b54a-e5f4d679c237","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_tim_cook_apple_iphone_telefonfuggoseg","timestamp":"2019. május. 08. 10:03","title":"Az Apple-nek több ötlete is van arra, hogy ne nyomogassák annyit az iPhone-t az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem akarunk ujjal mutogatni senkire sem – hangsúlyozta Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter, aki a Le Monde-nak nyilatkozott abból az alkalomból, hogy kedden a Párizsi klub összeült a hihetetlen tempóban növekvő eladósodás vizsgálatára. ","shortLead":"Nem akarunk ujjal mutogatni senkire sem – hangsúlyozta Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter, aki a Le Monde-nak...","id":"20190507_Into_jelek_Kina_adossagcsapdaba_csalogatja_a_penzugyileg_sebezheto_orszagokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a06d97a-d7ab-40ff-bee5-9241ecb58a06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Into_jelek_Kina_adossagcsapdaba_csalogatja_a_penzugyileg_sebezheto_orszagokat","timestamp":"2019. május. 07. 12:47","title":"Intő jelek: Kína adósságcsapdába csalogatja a pénzügyileg sebezhető országokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Órák óta csigalassúsággal halad az összes határátkelőn a forgalom, több határszakaszon is órákat kell várni. A hibát mostanra elhárították, de a torlódások miatt lassan áll helyre a megszokott forgalom.","shortLead":"Órák óta csigalassúsággal halad az összes határátkelőn a forgalom, több határszakaszon is órákat kell várni. A hibát...","id":"20190506_Helyreallitottak_az_informatikat_a_hataratkelokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a49de0-0d12-4d59-a29c-7eb00615fb43","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Helyreallitottak_az_informatikat_a_hataratkelokon","timestamp":"2019. május. 06. 13:12","title":"Helyreállították az informatikai rendszert, lassan megindul a forgalom a határátkelőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bazilikát és a Parlamentet nézte meg a színész. ","shortLead":"A Bazilikát és a Parlamentet nézte meg a színész. ","id":"20190508_Budapestrol_posztolt_a_Tronok_harca_sztarja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f4eaf4-4fec-4b0a-b147-7f051b0f6acc","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Budapestrol_posztolt_a_Tronok_harca_sztarja","timestamp":"2019. május. 08. 11:17","title":"Budapestről posztolt a Trónok harca sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]