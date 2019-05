Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0727ce87-1d2f-489c-a5c5-61b0ab0ea8f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Verőköltő 2010 decemberében alakult zenekar, pályafutása során eddig egy kislemezt és három nagylemezt adott ki. Most itt a legfrissebb, a negyedik, az Eltévelyedés, amit itt teljes egészében meghallgathat.","shortLead":"A Verőköltő 2010 decemberében alakult zenekar, pályafutása során eddig egy kislemezt és három nagylemezt adott ki. Most...","id":"20190514_Verokolto_Eltevelyedes_lemez_album_premier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0727ce87-1d2f-489c-a5c5-61b0ab0ea8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9becb079-95fd-41f0-9f34-8e9eeafc0d19","keywords":null,"link":"/kultura/20190514_Verokolto_Eltevelyedes_lemez_album_premier","timestamp":"2019. május. 14. 15:10","title":"„Mi baja van a bácsinak?” – így néz ki dalban az eltévelyedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi tűzoltó, aki közvetve dolgozott a Human Operator Zrt.-nek, elismerte a bűnösségét. ","shortLead":"A korábbi tűzoltó, aki közvetve dolgozott a Human Operator Zrt.-nek, elismerte a bűnösségét. ","id":"20190516_czegledy_csaba_iskolaszovetkezet_human_operator_zrt_alvallalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3140bef7-5fbe-4f49-87c5-6f42cf4aa28a","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_czegledy_csaba_iskolaszovetkezet_human_operator_zrt_alvallalkozo","timestamp":"2019. május. 16. 13:24","title":"Két év börtönt kapott Czeglédy Csaba cégének alvállalkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eda1d-6510-43eb-8016-af75982c7bee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több önkormányzat nem engedélyezte a plakátok kihelyezését az oszlopokra, a közműszolgáltató nem is reagál, Garancsi cégének plakáthelyein pedig a Fidesz engedély nélkül plakátol. ","shortLead":"Több önkormányzat nem engedélyezte a plakátok kihelyezését az oszlopokra, a közműszolgáltató nem is reagál, Garancsi...","id":"20190516_Alig_nehany_helyen_engedtek_az_ellenzeknek_az_oszlopokon_kampanyolast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=616eda1d-6510-43eb-8016-af75982c7bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc924af6-63db-4436-85fd-5b95ed653221","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Alig_nehany_helyen_engedtek_az_ellenzeknek_az_oszlopokon_kampanyolast","timestamp":"2019. május. 16. 08:44","title":"Alig néhány helyen engedték az ellenzéknek az oszlopokon kampányolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f237748-b16d-4a42-bbea-60a8a9d55cdc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A francia csatár döntését a Twitteren jelentette be a klubja, vélhetően a Barcelonában folytatja.\r

\r

","shortLead":"A francia csatár döntését a Twitteren jelentette be a klubja, vélhetően a Barcelonában folytatja.\r

\r

","id":"20190515_Griezmann_elhagyja_az_Atletico_Madridot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f237748-b16d-4a42-bbea-60a8a9d55cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f30698-a14d-41ff-aaca-d5c3a1298a51","keywords":null,"link":"/sport/20190515_Griezmann_elhagyja_az_Atletico_Madridot","timestamp":"2019. május. 15. 05:31","title":"Griezmann elhagyja az Atletico Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a13089-4b83-4f85-a0b5-14394a893332","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bővítés átmeneti szüneteltetését a Daimler stuttgarti központja megerősítette. Az Index úgy tudja, a gyár bővítésén dolgozó alvállalkozókkal már közölték is a hírt. ","shortLead":"A bővítés átmeneti szüneteltetését a Daimler stuttgarti központja megerősítette. Az Index úgy tudja, a gyár bővítésén...","id":"20190515_kecskemet_mercedes_gyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3a13089-4b83-4f85-a0b5-14394a893332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"676a5038-4ffb-4969-a9eb-adea27aff11c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_kecskemet_mercedes_gyar","timestamp":"2019. május. 15. 09:08","title":"A Mercedes felfüggesztette a kecskeméti gyár bővítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55f954f-ba1e-4268-a2a7-1fc93b1775e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Videós rendszer is segíti majd a játékvezetők munkáját a kézilabda-bajnokság fináléján.","shortLead":"Videós rendszer is segíti majd a játékvezetők munkáját a kézilabda-bajnokság fináléján.","id":"20190515_kezilabda_magyar_bajnoksag_donto_szeged_veszprem_kulfoldi_jatekvezeto_videobiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f55f954f-ba1e-4268-a2a7-1fc93b1775e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1487cfd-3159-433d-ada4-18bad1a20b94","keywords":null,"link":"/sport/20190515_kezilabda_magyar_bajnoksag_donto_szeged_veszprem_kulfoldi_jatekvezeto_videobiro","timestamp":"2019. május. 15. 21:12","title":"Külföldi bírókra bízzák a Szeged–Veszprém-döntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab5974f-6a58-4d08-ab55-80829df96465","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Sokakat érdekel a július 1-től igényelhető, akár 10 millió Ft összegű Babaváró hitel. A kölcsön nemcsak kamatmentes, hanem szabad felhasználású is, vagyis ingatlan, autó vagy éppen egy nagyszabású esküvő is kijöhet belőle. A Bankmonitor kalkulátorával ellenőrizheti a jogosultságát, illetve azt, hogy mekkora összeget, milyen feltételekkel vehet fel.","shortLead":"Sokakat érdekel a július 1-től igényelhető, akár 10 millió Ft összegű Babaváró hitel. A kölcsön nemcsak kamatmentes...","id":"20190515_Babavaro_hitelre_palyazik_Kijott_egy_szamolgatast_segito_kalkulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ab5974f-6a58-4d08-ab55-80829df96465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8bc321-667d-4d6e-a7ea-135fa6719756","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_Babavaro_hitelre_palyazik_Kijott_egy_szamolgatast_segito_kalkulator","timestamp":"2019. május. 15. 12:44","title":"Babaváró hitelre pályázik? Kijött egy számolgatást segítő kalkulátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szlovák kormány kezdett lobbizni, hogy összejöjjön a találkozás, egy tátrai üdülőt már ki is néztek helyszínnek.","shortLead":"A szlovák kormány kezdett lobbizni, hogy összejöjjön a találkozás, egy tátrai üdülőt már ki is néztek helyszínnek.","id":"20190516_Nagyon_talalkoznanak_Macronnal_a_V4_vezetoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d048b79-d5be-426f-ab54-6be894926589","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Nagyon_talalkoznanak_Macronnal_a_V4_vezetoi","timestamp":"2019. május. 16. 07:51","title":"Nagyon találkoznának Macronnal a V4 vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]