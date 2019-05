Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb1cda1f-bd38-47ad-901f-02b362cbdd35","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc mellett Tiborcz István és Rogán Antal is bekerült az amerikai korrupcióellenes törvény alkalmazását előkészítők látókörébe, de egyelőre nem valószínű, hogy Donald Trump rábólintana a szankciókra.\r

\r

","shortLead":"Mészáros Lőrinc mellett Tiborcz István és Rogán Antal is bekerült az amerikai korrupcióellenes törvény alkalmazását...","id":"20190515_Az_amerikai_kormany_szankciokat_keszit_elo_Meszaros_Lorinc_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb1cda1f-bd38-47ad-901f-02b362cbdd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701161cb-e6d9-4d5e-a76b-226163b2e0d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_Az_amerikai_kormany_szankciokat_keszit_elo_Meszaros_Lorinc_ellen","timestamp":"2019. május. 15. 10:32","title":"Az amerikai kormány szankciókat készít elő Mészáros Lőrinc ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi tűzoltó, aki közvetve dolgozott a Human Operator Zrt.-nek, elismerte a bűnösségét. ","shortLead":"A korábbi tűzoltó, aki közvetve dolgozott a Human Operator Zrt.-nek, elismerte a bűnösségét. ","id":"20190516_czegledy_csaba_iskolaszovetkezet_human_operator_zrt_alvallalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3140bef7-5fbe-4f49-87c5-6f42cf4aa28a","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_czegledy_csaba_iskolaszovetkezet_human_operator_zrt_alvallalkozo","timestamp":"2019. május. 16. 13:24","title":"Két év börtönt kapott Czeglédy Csaba cégének alvállalkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Itt az ideje annak, hogy Washington és Moszkva félretegye az évek óta növekvő bizalmatlanságot, és megtalálja, miként képes együttműködni egymással – hangsúlyozta Mike Pompeo amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Szocsiban.","shortLead":"Itt az ideje annak, hogy Washington és Moszkva félretegye az évek óta növekvő bizalmatlanságot, és megtalálja, miként...","id":"20190514_Bekulni_kezdett_az_USA_es_Oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2f9d52-5ca5-4275-a0f7-72d991e6942c","keywords":null,"link":"/vilag/20190514_Bekulni_kezdett_az_USA_es_Oroszorszag","timestamp":"2019. május. 14. 17:10","title":"Békülni kezdett az USA és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb669be8-31b4-4d8d-b5b8-4d2f5c8a2a93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzetközi Bírói Egyesület jelentése szerint egyértelműen Handó felelőssége, hogy elmérgesedett a viszonya az Országos Bírói Tanáccsal. ","shortLead":"A Nemzetközi Bírói Egyesület jelentése szerint egyértelműen Handó felelőssége, hogy elmérgesedett a viszonya...","id":"20190516_nemzetkozi_biroi_egyesulet_Hando_Tunde","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb669be8-31b4-4d8d-b5b8-4d2f5c8a2a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056f31a8-dd82-4032-8bf3-7758fc6c4496","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_nemzetkozi_biroi_egyesulet_Hando_Tunde","timestamp":"2019. május. 16. 10:35","title":"A vizsgálódó nemzetközi szervezettel sem volt hajlandó beszélni Handó Tünde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831acdc6-42d4-45f4-a7f3-94af7387d94e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mennyire befolyásosak a magyar EP-képviselők? Mennyire dolgoztak meg a pénzükért az elmúlt öt évben? Ki beszélt a legtöbbet, és ki lógta el a legtöbb ülést? ","shortLead":"Mennyire befolyásosak a magyar EP-képviselők? Mennyire dolgoztak meg a pénzükért az elmúlt öt évben? Ki beszélt...","id":"20190514_ep_europai_parlament_mep_kepviselok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=831acdc6-42d4-45f4-a7f3-94af7387d94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d58f165-be4f-4148-aea5-05a21367cd94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190514_ep_europai_parlament_mep_kepviselok","timestamp":"2019. május. 14. 18:02","title":"Számok bizonyítják, melyik magyar képviselő robotolt, melyik lézengett az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9234381c-76b0-4b07-8089-087d8fe053ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú még szerencsének mondható, mert bár a teste 40 százaléka megégett az áramütéstől, túlélte a balesetet. ","shortLead":"A fiú még szerencsének mondható, mert bár a teste 40 százaléka megégett az áramütéstől, túlélte a balesetet. ","id":"20190514_Vonat_tetejere_maszott_sulyosan_megegett_egy_fiu_a_Rakosrendezoi_palyaudvaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9234381c-76b0-4b07-8089-087d8fe053ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff3b297-469c-475e-8bc9-281c2c2d752d","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_Vonat_tetejere_maszott_sulyosan_megegett_egy_fiu_a_Rakosrendezoi_palyaudvaron","timestamp":"2019. május. 14. 19:35","title":"Vonat tetejére mászott, súlyosan megégett egy fiú a Rákosrendezői pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"Közzétett egy fotót.","shortLead":"Közzétett egy fotót.","id":"20190516_Nemeth_Szilardot_megihlette_Trump_es_Orban_talalkozoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17804fa7-3a9d-438b-8267-be202a745f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Nemeth_Szilardot_megihlette_Trump_es_Orban_talalkozoja","timestamp":"2019. május. 16. 08:13","title":"Németh Szilárdot megihlette Trump és Orbán találkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9c9f6d-3777-4a61-9a13-d6ecef925221","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden rántotta le a leplet a OnePlus a legújabb csúcsmobiljáról, a OnePlus 7 Próról, ami nemcsak izmosabb, de drágább is lett az elődöknél. A gyártó olcsóbb és szerényebb kiadást is bejelentett.","shortLead":"Kedden rántotta le a leplet a OnePlus a legújabb csúcsmobiljáról, a OnePlus 7 Próról, ami nemcsak izmosabb, de drágább...","id":"20190514_oneplus_7_oneplus_7_pro_okostelefon_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd9c9f6d-3777-4a61-9a13-d6ecef925221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feaf39ad-03ee-43b3-b1b9-c3383d27b27b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190514_oneplus_7_oneplus_7_pro_okostelefon_specifikacio","timestamp":"2019. május. 14. 20:03","title":"Itt a OnePlus új telefonja, elég sok krafttal és trükkösen előugró kamerával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]