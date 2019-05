Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b26699c5-3434-4af7-b02c-0efd045177ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a \"Megtekintés mint\" nevű Facebook-funkció kifejezetten hasznos volt, míg létezett, nagyon sokan nem ezért emlékeznek rá. A közösségi oldal most visszahozta a tavaly szeptemberben kikapcsolt gombot. ","shortLead":"Bár a \"Megtekintés mint\" nevű Facebook-funkció kifejezetten hasznos volt, míg létezett, nagyon sokan nem ezért...","id":"20190515_facebook_megtekintes_mint_funkcio_gomb_serulekenyseg_hiba_biztonsagi_res","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b26699c5-3434-4af7-b02c-0efd045177ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce66cb49-db0b-4a5c-af95-404322e7113e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_facebook_megtekintes_mint_funkcio_gomb_serulekenyseg_hiba_biztonsagi_res","timestamp":"2019. május. 15. 08:40","title":"Visszakapcsolta a Facebook a funkciót, amellyel korábban elég nagy baj volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b333e2f-5433-4ce2-bb44-fd8fe52632b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hírek szerint éppen az utastér infotainment egységén kell még tovább dolgozni.","shortLead":"A hírek szerint éppen az utastér infotainment egységén kell még tovább dolgozni.","id":"20190515_volkswagen_golf_8_premier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b333e2f-5433-4ce2-bb44-fd8fe52632b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749914b2-dfa0-4639-b4b3-070072f3d3bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_volkswagen_golf_8_premier","timestamp":"2019. május. 15. 10:20","title":"Ilyen lesz a 8-as VW Golf belseje, amelynek elhalasztották a bemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"964b4ee3-28b7-435f-8ebd-29bb6586ebce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest Airport zaj- és hangszigetelő üveglapok felszerelését finanszírozza a reptér környéki ingatlanokon.\r

\r

","shortLead":"A Budapest Airport zaj- és hangszigetelő üveglapok felszerelését finanszírozza a reptér környéki ingatlanokon.\r

\r

","id":"20190515_budapest_airport_400_ezer_forint_zajszigeteles_ablakszigetelesi_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=964b4ee3-28b7-435f-8ebd-29bb6586ebce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077b8445-5e93-4977-b41e-1ad31c26cbcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_budapest_airport_400_ezer_forint_zajszigeteles_ablakszigetelesi_program","timestamp":"2019. május. 15. 06:03","title":"A Budapest Airport 400 ezer forintot ad ezer lakónak zajcsökkentésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerintük a világ legnézettebb sorozata többet érdemel.","shortLead":"Szerintük a világ legnézettebb sorozata többet érdemel.","id":"20190516_Peticioban_kerik_a_rajongok_a_Tronok_harca_utolso_evadanak_az_ujraforgatasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a20e74b-b940-48a7-b714-be07ec041e99","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Peticioban_kerik_a_rajongok_a_Tronok_harca_utolso_evadanak_az_ujraforgatasat","timestamp":"2019. május. 16. 08:10","title":"Petícióban kérik a rajongók a Trónok harca utolsó évadának az újraforgatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett független országgyűlési képviselő tette fel a kérdést Székely Lászlónak, aki szerint a kormány még mindig nem tett eleget a nyelvoktatással kapcsolatos alapvető követelményeknek.","shortLead":"Szél Bernadett független országgyűlési képviselő tette fel a kérdést Székely Lászlónak, aki szerint a kormány még...","id":"20190516_ombudsman_alapjogi_vizsgalat_felveteli_kotelezo_nyelvvizsga_felsooktatas_szel_bernadett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fe998d-d119-49e4-8ae7-15c576c1590f","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_ombudsman_alapjogi_vizsgalat_felveteli_kotelezo_nyelvvizsga_felsooktatas_szel_bernadett","timestamp":"2019. május. 16. 05:15","title":"Az ombudsman szerint alapjogokba ütközik a kötelező nyelvvizsga bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2388a5b5-0eea-4cea-9813-65c8b658f162","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem véletlen a milliárdos árbevétel.","shortLead":"Nem véletlen a milliárdos árbevétel.","id":"20190516_Igy_profital_a_NERbol_egy_Garancsi_Istvanhoz_es_Hernadi_Zsolthoz_kotheto_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2388a5b5-0eea-4cea-9813-65c8b658f162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5ce559-e565-4c4d-9cb4-802ded7cd905","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_Igy_profital_a_NERbol_egy_Garancsi_Istvanhoz_es_Hernadi_Zsolthoz_kotheto_ceg","timestamp":"2019. május. 16. 12:33","title":"Így profitál a NER-ből egy Garancsi Istvánhoz és Hernádi Zsolthoz köthető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb2a3be-3287-4ba3-9753-be9bc78810e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A harmadik évad közeledtével a Lego is úgy érezte, ideje kézzel fogható formába önteni a Netflix Stranger Things című sorozatát. ","shortLead":"A harmadik évad közeledtével a Lego is úgy érezte, ideje kézzel fogható formába önteni a Netflix Stranger Things című...","id":"20190515_netflix_stranger_things_lego_keszlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feb2a3be-3287-4ba3-9753-be9bc78810e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0344e18b-2a2d-4bd9-8340-f81f1b6d4508","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_netflix_stranger_things_lego_keszlet","timestamp":"2019. május. 15. 20:33","title":"Nagyon menő Lego-készlet jön, a Netflix egyik legjobb sorozata ihlette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump amerikai elnök szükségállapotot rendelt el annak érdekében, hogy megvédje az amerikai számítógépes hálózatokat a külföldi ellenségektől. Bár az elnöki határozatban nem neveznek meg egyes cégeket, a döntés egyértelműen a kínai Huawei-re vonatkozik.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szükségállapotot rendelt el annak érdekében, hogy megvédje az amerikai számítógépes...","id":"20190515_Trump_szuksegallapotot_rendelt_el_a_kulfoldi_ITfenyegetes_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ea48bb-5830-4580-85bf-6132711c9f6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_Trump_szuksegallapotot_rendelt_el_a_kulfoldi_ITfenyegetes_miatt","timestamp":"2019. május. 15. 23:13","title":"Trump szükségállapotot rendelt el, hogy betilthassa a Huawei-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]