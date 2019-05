Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c055876-cf22-4b03-ad71-755e9a5af792","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Cornstein az ATV-ben arról beszélt, hogy országa nem fenyeget embereket szankciókkal.","shortLead":"David Cornstein az ATV-ben arról beszélt, hogy országa nem fenyeget embereket szankciókkal.","id":"20190515_amerikai_nagykoved_david_cornstein_atv_meszaros_lorinc_szankciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c055876-cf22-4b03-ad71-755e9a5af792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79344b5-20de-42a2-a961-81a3f855a63a","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_amerikai_nagykoved_david_cornstein_atv_meszaros_lorinc_szankciok","timestamp":"2019. május. 15. 20:36","title":"Tagadja Mészáros Lőrinc lehetséges amerikai kitiltását a nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28cd086f-8add-4e36-9d4a-3e540263ecad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Táncosok, kobzosok a francia királyi palotában, mint egy rendes kosztümös filmben. 