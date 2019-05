Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az Ecosia a Google-éhez hasonló keresőmotor, ám egy fontos dologban eltér tőle. Akik használják, a fák fennmaradásáért is tesznek valamit.
Lehet, hogy érdemes lecserélnie a Google keresőt erre

Az adóslista első két helyén változatlanul a Péterfy Sándor Utcai Kórház és a Honvédkórház áll.
Egy hónap alatt 4,8 milliárddal nőtt a kórházak adóssága

Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.
Ez történt: kínosan egyszerűen buktatták le a kormány informatikai trükkjét

Csuklyás fegyveresek tizenegy embert lőttek agyon, leszámolás állhat a háttérben.
Mészárlást rendeztek egy brazil bárban

A kényessé és képlékennyé vált helyzetben is az eredeti terv szerint megtartja kedd délutánra tervezett sajtóeseményét a Huawei-csoporthoz tartozó Honor. Az új Honor 20 széria modelljeit fogják bemutatni. Hogy forgalomba hozzák-e, azt viszont egyelőre nem tudni.
Megtartja holnapi bemutatóját Huawei/Honor, de nagy kérdés, hogy utána mi lesz

Nem rokonom, nem is ismerem azt a nőt, aki magát Aljona Makarovának nevezi- nyilatkozta a Forbes orosz kiadásának Igor Makarov oligarcha, akinek állítólagos unokahúga főszerepet játszott az osztrák kormányválságban.
Nincs unokahúga az orosz oligarchának, akinek állítólagos unokahúga csőbe húzta Strachét

Hazai pályán kapott ki 4-1-re az MTK a Budapesti Honvédtól a nemzeti bajnokság 33. utolsó fordulójában és ezzel kiesett az első osztályból
Kiesett az MTK az első osztályból

Egy új értesülés alapján a júniusi E3 lehet az az esemény, amelyen először árul el részleteket a következő generációs Xboxról a Microsoft.
Már a következő hónapban bemutathatja az új Xboxot a Microsoft

","shortLead":"Az adóslista első két helyén változatlanul a Péterfy Sándor Utcai Kórház és a Honvédkórház áll.\r

","id":"20190520_Egy_honap_alatt_48_milliarddal_nott_a_korhazak_adossaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0afe13-ebfb-49cc-8272-cba97365635c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190520_Egy_honap_alatt_48_milliarddal_nott_a_korhazak_adossaga","timestamp":"2019. május. 20. 09:12","title":"Egy hónap alatt 4,8 milliárddal nőtt a kórházak adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138c33e8-9124-45a3-a294-df6af64b6eac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190519_bankkartyaadatokat_lopo_webshopok_babakotveny_titkositas_kapszulas_kave_kornyezetvedelem_wifi4eu_moszkvai_replogep_balesete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=138c33e8-9124-45a3-a294-df6af64b6eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24cbbc7-b8b4-40e5-8fa0-4fcb3e651aa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_bankkartyaadatokat_lopo_webshopok_babakotveny_titkositas_kapszulas_kave_kornyezetvedelem_wifi4eu_moszkvai_replogep_balesete","timestamp":"2019. május. 19. 12:00","title":"Ez történt: kínosan egyszerűen buktatták le a kormány informatikai trükkjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csuklyás fegyveresek tizenegy embert lőttek agyon, leszámolás állhat a háttérben. ","shortLead":"Csuklyás fegyveresek tizenegy embert lőttek agyon, leszámolás állhat a háttérben. ","id":"20190520_Meszarlast_rendeztek_egy_brazil_barban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1dccff-0ffc-4505-bb62-f9404de00d6b","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Meszarlast_rendeztek_egy_brazil_barban","timestamp":"2019. május. 20. 07:16","title":"Mészárlást rendeztek egy brazil bárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca31352-a476-4fe2-a2c4-c44f55804f24","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A kényessé és képlékennyé vált helyzetben is az eredeti terv szerint megtartja kedd délutánra tervezett sajtóeseményét a Huawei-csoporthoz tartozó Honor. Az új Honor 20 széria modelljeit fogják bemutatni. Hogy forgalomba hozzák-e, azt viszont egyelőre nem tudni.","shortLead":"A kényessé és képlékennyé vált helyzetben is az eredeti terv szerint megtartja kedd délutánra tervezett sajtóeseményét...","id":"20190520_huawei_honor_20_pro_bemutato_google_tiltas_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ca31352-a476-4fe2-a2c4-c44f55804f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772f418d-a8ca-43f3-a785-ed4df80f2bad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_huawei_honor_20_pro_bemutato_google_tiltas_android","timestamp":"2019. május. 20. 20:20","title":"Megtartja holnapi bemutatóját Huawei/Honor, de nagy kérdés, hogy utána mi lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c744dc58-243a-47f9-a522-b94cc809d263","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Nem rokonom, nem is ismerem azt a nőt, aki magát Aljona Makarovának nevezi- nyilatkozta a Forbes orosz kiadásának Igor Makarov oligarcha, akinek állítólagos unokahúga főszerepet játszott az osztrák kormányválságban. ","shortLead":"Nem rokonom, nem is ismerem azt a nőt, aki magát Aljona Makarovának nevezi- nyilatkozta a Forbes orosz kiadásának Igor...","id":"20190520_Nincs_unokahuga_az_orosz_oligarchanak_akinek_allitolagos_unokahuga_csobe_huzta_Strachet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c744dc58-243a-47f9-a522-b94cc809d263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b851d7d8-eca8-4ebd-9fe1-45dc58071ec9","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Nincs_unokahuga_az_orosz_oligarchanak_akinek_allitolagos_unokahuga_csobe_huzta_Strachet","timestamp":"2019. május. 20. 10:49","title":"Nincs unokahúga az orosz oligarchának, akinek állítólagos unokahúga csőbe húzta Strachét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc40bc7-4aeb-4d79-9cc7-14b11ee8c583","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Hazai pályán kapott ki 4-1-re az MTK a Budapesti Honvédtól a nemzeti bajnokság 33. utolsó fordulójában és ezzel kiesett az első osztályból","shortLead":"Hazai pályán kapott ki 4-1-re az MTK a Budapesti Honvédtól a nemzeti bajnokság 33. utolsó fordulójában és ezzel kiesett...","id":"20190519_Kiesett_az_MTK_az_elso_osztalybol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cc40bc7-4aeb-4d79-9cc7-14b11ee8c583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f22b5c5-74df-4344-b1d8-c6e215005248","keywords":null,"link":"/sport/20190519_Kiesett_az_MTK_az_elso_osztalybol","timestamp":"2019. május. 19. 19:22","title":"Kiesett az MTK az első osztályból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf1f5c5-4726-491b-89b7-34c937e927f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új értesülés alapján a júniusi E3 lehet az az esemény, amelyen először árul el részleteket a következő generációs Xboxról a Microsoft. ","shortLead":"Egy új értesülés alapján a júniusi E3 lehet az az esemény, amelyen először árul el részleteket a következő generációs...","id":"20190520_uj_generacios_xbox_microsoft_e3_expo_kiallitas_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdf1f5c5-4726-491b-89b7-34c937e927f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a3fa9b-5a6f-4b4d-877c-9b234f61ed02","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_uj_generacios_xbox_microsoft_e3_expo_kiallitas_2019","timestamp":"2019. május. 20. 18:03","title":"Már a következő hónapban bemutathatja az új Xboxot a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]