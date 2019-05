Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha egy gyerek születik a három helyett, már akkor is megéri felvenni a babaváró hitelt, de ha egy sem születik, akkor nagy a baj anyagilag is.","shortLead":"Ha egy gyerek születik a három helyett, már akkor is megéri felvenni a babaváró hitelt, de ha egy sem születik, akkor...","id":"20190523_85_millio_forintot_is_bukhat_aki_felveszi_a_babavaro_hitelt_de_nem_szuletik_gyereke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b1caf5-a09f-4be3-bb66-88decdf9117d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_85_millio_forintot_is_bukhat_aki_felveszi_a_babavaro_hitelt_de_nem_szuletik_gyereke","timestamp":"2019. május. 23. 20:03","title":"8,5 millió forintot is bukhat, aki felveszi a babaváró hitelt, de nem születik gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész a bíróság épületében lett rosszul, hiába várták a tárgyalóteremben. ","shortLead":"A zenész a bíróság épületében lett rosszul, hiába várták a tárgyalóteremben. ","id":"20190524_Mentot_kellett_hivni_Lagzi_Lajcsihoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db046bb3-d7bb-462f-9f7c-a6091f24f731","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Mentot_kellett_hivni_Lagzi_Lajcsihoz","timestamp":"2019. május. 24. 09:15","title":"Mentőt kellett hívni Lagzi Lajcsihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fafd2c-e626-44f9-8094-a170c4c9e3db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős innovációs technikákat szeretne bevezetni az okos logisztika piacán a DHL Express és az EHang. A két vállalat Kínában már bele is fogott ennek megvalósításába az teljes mértékben automatikus városi drónfutáros rendszerrel. A tervek szerint a drónok a jövőben képesek lesznek arra is, hogy arcról azonosítsák a címzettet.","shortLead":"Jelentős innovációs technikákat szeretne bevezetni az okos logisztika piacán a DHL Express és az EHang. A két vállalat...","id":"20190524_dhl_express_ehang_kina_dron_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3fafd2c-e626-44f9-8094-a170c4c9e3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cda6e2-07e8-4f1a-947e-e1849f4352c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_dhl_express_ehang_kina_dron_video","timestamp":"2019. május. 24. 18:03","title":"Az egy dolog, hogy percek alatt kiviszi a csomagot, de a személyit is érti majd a DHL drónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39518b96-3ede-45fc-a702-0211aa13e29e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"David Lynch munkásságából inspirálódtak azok az alkotók, akik a Small Stories / Kis történetek című kiállításhoz kapcsolódó pályázatokra adtak be munkákat. A „Gyermekkori (rém)álmok” nyílt fotópályázatra összesen 230 munkát küldtek be, a „Kis történetek, kis titkok” című pályázatra pedig professzionális rövidfilmekkel lehetett jelentkezni. A fotópályázat fődíjasa Bede Kincső Hilda lett Pista művészete című sorozatával. A legjobb rövidfilm díját Goldberg Emília nyerte el a Lakodalom utáni éjjel című munkájával. ","shortLead":"David Lynch munkásságából inspirálódtak azok az alkotók, akik a Small Stories / Kis történetek című kiállításhoz...","id":"20190524_David_Lynch_palyazat_Gyermekkori_remalmok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39518b96-3ede-45fc-a702-0211aa13e29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76085320-336b-488d-8a51-ec5d9cb7f05d","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_David_Lynch_palyazat_Gyermekkori_remalmok","timestamp":"2019. május. 24. 15:57","title":"David Lynch rémálmokat inspirált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf082d35-53f9-4571-8cb0-732120b34062","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Andrej Pavlov, a kétes hírű orosz ügyvéd annak ellenére járt-kelt szabadon az EU országaiban az elmúlt négy évben, hogy Brüsszel feketelistára tette. Erre hívja fel az Európai Bizottság figyelmét a távozó Európai Parlament egyik képviselője.","shortLead":"Andrej Pavlov, a kétes hírű orosz ügyvéd annak ellenére járt-kelt szabadon az EU országaiban az elmúlt négy évben...","id":"20190524_Hogy_csinalta_Legalabb_70szer_jart_az_EUban_az_onnan_kitiltott_orosz_ugyved","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf082d35-53f9-4571-8cb0-732120b34062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb72ec1-e561-4df7-9111-1ffd3bddc700","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Hogy_csinalta_Legalabb_70szer_jart_az_EUban_az_onnan_kitiltott_orosz_ugyved","timestamp":"2019. május. 24. 12:35","title":"Hogy csinálta? Legalább 70-szer járt az EU-ban az onnan kitiltott orosz ügyvéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A visszalépések miatt változott a női egyes sorsolása, a magyar teniszezőnek szerencséje volt. ","shortLead":"A visszalépések miatt változott a női egyes sorsolása, a magyar teniszezőnek szerencséje volt. ","id":"20190524_Babos_Timea_megis_fotablas_a_Roland_Garroson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8c3357-db52-4548-9110-f3d110567dc6","keywords":null,"link":"/sport/20190524_Babos_Timea_megis_fotablas_a_Roland_Garroson","timestamp":"2019. május. 24. 20:39","title":"Babos Tímea mégis főtáblás a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f723d5-3a58-45cc-b6dd-eacfb069d329","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autóipari beszállító a dízelbotrányban játszott szerepe miatt kapta a büntetést.","shortLead":"Az autóipari beszállító a dízelbotrányban játszott szerepe miatt kapta a büntetést.","id":"20190523_Bosch_dizelbotrany_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7f723d5-3a58-45cc-b6dd-eacfb069d329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c4ec20-dcb3-446c-9db4-afb9fcc2d3a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_Bosch_dizelbotrany_birsag","timestamp":"2019. május. 23. 14:54","title":"Szó nélkül kifizeti 90 millió eurós bírságát a Bosch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10164258-e9e3-409c-9d16-7c4c90ab28d7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világháborús eltűntek felkutatásával foglalkozó németországi székhelyű nemzetközi keresőszolgálat, az International Tracking Service (ITS) már több mint 13 millió dokumentumot tett közzé az interneten a nácizmus üldözötteiről, köztük koncentrációs táborokból származó iratokat, például fogolykártyákat, elhalálozási értesítőket.","shortLead":"A világháborús eltűntek felkutatásával foglalkozó németországi székhelyű nemzetközi keresőszolgálat, az International...","id":"20190524_naci_nemetorszag_dokumentumok_its_arolsen_archives","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10164258-e9e3-409c-9d16-7c4c90ab28d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd8aa81-f5f3-4218-aadb-3f7a807dd487","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_naci_nemetorszag_dokumentumok_its_arolsen_archives","timestamp":"2019. május. 24. 14:03","title":"13 millió dokumentumot tettek közzé a nácik által meghurcoltakról a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]