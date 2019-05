Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03528487-85e7-4381-8ce9-60e39fa2e708","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öt éve ilyenkor 15,9 százalék szavazott délután egyig.","shortLead":"Öt éve ilyenkor 15,9 százalék szavazott délután egyig.","id":"20190526_ep_valasztas_2019_reszvetel_13_ora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03528487-85e7-4381-8ce9-60e39fa2e708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba7295e-5c22-48dc-a8ef-e4c4e08a93c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_ep_valasztas_2019_reszvetel_13_ora","timestamp":"2019. május. 26. 13:39","title":"EP-választás: 24 százalék fölé kúszott a részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelentkezett egy osztrák ügyvéd Ramin Mirfakhrai, aki azt állítja, részese volt az osztrák Szabadságpárt élén álló alkancellár, Heinz-Christian Strache lemondását kiváltó ibizai videó elkészítésének.","shortLead":"Jelentkezett egy osztrák ügyvéd Ramin Mirfakhrai, aki azt állítja, részese volt az osztrák Szabadságpárt élén álló...","id":"20190525_Megszolalt_egy_osztrak_ugyved_aki_allitolag_reszese_volt_a_Stracheakcionak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ce2227-7575-401c-9515-f2a9d2847f46","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_Megszolalt_egy_osztrak_ugyved_aki_allitolag_reszese_volt_a_Stracheakcionak","timestamp":"2019. május. 25. 14:11","title":"Megszólalt az osztrák ügyvéd, aki állítólag részese volt a Strache-akciónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7bc1ad-df45-412e-aac9-abb662e3dfc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebookon fakadt ki a politikus a csatorna ellen.","shortLead":"Facebookon fakadt ki a politikus a csatorna ellen.","id":"20190525_Duro_Dora_szerint_az_RTL_cenzurazza_a_partjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d7bc1ad-df45-412e-aac9-abb662e3dfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae1eee1-902a-4285-b174-7560175aaca0","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Duro_Dora_szerint_az_RTL_cenzurazza_a_partjat","timestamp":"2019. május. 25. 14:05","title":"Dúró Dóra szerint az RTL cenzúrázza a pártját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Az alávetettségek olyan hálózata épült ki, Magyarországon, amelyen a demokratikusnak álcázott színjátékok változtatni nem tudnak.","shortLead":"Az alávetettségek olyan hálózata épült ki, Magyarországon, amelyen a demokratikusnak álcázott színjátékok változtatni...","id":"201921_almainkban_europa_visszainteget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068a16b3-cf88-4add-b23d-992f8a9540f5","keywords":null,"link":"/itthon/201921_almainkban_europa_visszainteget","timestamp":"2019. május. 25. 16:00","title":"Hont András: Álmainkban Európa visszainteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c99f7ff-9821-4b87-a015-d5475174a0f5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez az újfajta töltő hétszer nagyobb teljesítményű, mint az egyelőre még mindig nem túl gyakori villámtöltők. És hamarosan hazánkban is elérhető lesz.","shortLead":"Ez az újfajta töltő hétszer nagyobb teljesítményű, mint az egyelőre még mindig nem túl gyakori villámtöltők. És...","id":"20190525_kiprobaltuk_az_elso_tenyleg_hipergyors_villanyautotoltot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c99f7ff-9821-4b87-a015-d5475174a0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f9808f-d9fe-4412-8f1e-f104a042b743","keywords":null,"link":"/cegauto/20190525_kiprobaltuk_az_elso_tenyleg_hipergyors_villanyautotoltot","timestamp":"2019. május. 25. 06:41","title":"Kipróbáltuk az első tényleg hipergyors villanyautó-töltőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19287451-b5b0-42ee-9482-a8ac3e02305b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egy ilyen hajó mellett szinte teljesen eltörpül egy autóbusz. Vagy akár egy komplett lakótelep.","shortLead":"Egy ilyen hajó mellett szinte teljesen eltörpül egy autóbusz. Vagy akár egy komplett lakótelep.","id":"20190526_korbefotoztunk_egy_hatalmas_oceanjaro_luxushajot_mutatjuk_mekkora_independenc_of_the_seas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19287451-b5b0-42ee-9482-a8ac3e02305b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a517e6d-4fb7-4a39-bc70-5d427335c2f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_korbefotoztunk_egy_hatalmas_oceanjaro_luxushajot_mutatjuk_mekkora_independenc_of_the_seas","timestamp":"2019. május. 26. 06:41","title":"Körbefotóztunk egy hatalmas óceánjáró luxushajót, mutatjuk mekkora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97939e9e-2102-40b8-a68e-71facb21590a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVI elnöke beszélt az ukrán határnál kialakult helyzetről is az NVB vasárnap esti ülésén. ","shortLead":"Az NVI elnöke beszélt az ukrán határnál kialakult helyzetről is az NVB vasárnap esti ülésén. ","id":"20190526_Palffy_Ilona_Segiteni_kell_az_Ukrajnabol_jovo_szavazokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97939e9e-2102-40b8-a68e-71facb21590a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e37f809-a813-48d7-ad22-189a0259c856","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Palffy_Ilona_Segiteni_kell_az_Ukrajnabol_jovo_szavazokat","timestamp":"2019. május. 26. 18:44","title":"Pálffy Ilona: Segíteni kell az Ukrajnából jövő szavazókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646f9126-3d4a-4f64-a4e2-18608933bd73","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy szlovákiai agrárvállalkozó kezdhet paradicsomot termelni Magyarországon. A vállalkozás öt hektárnyi üvegházat épített Győr környékén, félmilliárd forint uniós forrást is kapott hozzá. ","shortLead":"Egy szlovákiai agrárvállalkozó kezdhet paradicsomot termelni Magyarországon. A vállalkozás öt hektárnyi üvegházat...","id":"20190525_Most_egy_szlovak_ceg_szall_be_a_magyar_paradicsom_bizniszbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=646f9126-3d4a-4f64-a4e2-18608933bd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2041f19-bebd-4115-8e06-7b4e6447f3e7","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190525_Most_egy_szlovak_ceg_szall_be_a_magyar_paradicsom_bizniszbe","timestamp":"2019. május. 25. 13:05","title":"A kaszinózás nem jött be, de paradicsomban egyre erősebb az északnyugati határszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]