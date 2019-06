Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szeretné, ha a férfi letartóztatásba kerülne. ","shortLead":"Az ügyészség szeretné, ha a férfi letartóztatásba kerülne. ","id":"20190531_Kezdemenyeztek_a_Viking_Sigyn_kapitanyanak_letartoztatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1439183-05dd-48b7-ac47-0be0465e6cbc","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Kezdemenyeztek_a_Viking_Sigyn_kapitanyanak_letartoztatasat","timestamp":"2019. május. 31. 17:25","title":"Kezdeményezték a Viking Sigyn kapitányának letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b063b22-c80a-4741-98e5-b7997f68863f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi tervektől eltérően mégsem indul élesben júliustól az azonnali fizetési rendszer, ekkor csak a próbaüzem kezdődik. E-mail-címre majd csak 2020 március 2-ától tudunk utalni. ","shortLead":"A korábbi tervektől eltérően mégsem indul élesben júliustól az azonnali fizetési rendszer, ekkor csak a próbaüzem...","id":"20190531_azonnali_atutalas_afr_mnb_bank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b063b22-c80a-4741-98e5-b7997f68863f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b68356-3184-4bc2-bc0a-8bc006f80368","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_azonnali_atutalas_afr_mnb_bank","timestamp":"2019. május. 31. 12:31","title":"Itt a döntés: hónapokkal csúszik az azonnali átutalás rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd006c6f-9622-408f-89cc-c5255493af0a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Olekszandr Zubkov kölcsönjátékosként jön a Ferencvároshoz.","shortLead":"Olekszandr Zubkov kölcsönjátékosként jön a Ferencvároshoz.","id":"20190531_fradi_ferencvaros_olekszandr_zubkov_vidi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd006c6f-9622-408f-89cc-c5255493af0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5f2292-b49a-4e06-8d62-d084920735c5","keywords":null,"link":"/sport/20190531_fradi_ferencvaros_olekszandr_zubkov_vidi","timestamp":"2019. május. 31. 12:33","title":"Szerzett a Fradi másik ukránt a Vidihez igazolt Petrjak helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ac974e-dadc-4f1e-ad4c-9df641dfc385","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy nyugat-dunántúli és egy dél-dunántúli járműipari üzemben is 4 napos munkahetet rendeltek el májustól, egy harmadikban pedig most tervezik bevezetni.- írja a Népszava.","shortLead":"Egy nyugat-dunántúli és egy dél-dunántúli járműipari üzemben is 4 napos munkahetet rendeltek el májustól...","id":"20190602_Into_jelek_a_jarmuiparban_tobb_uzemben_is_4_napos_munkahetet_rendeltek_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ac974e-dadc-4f1e-ad4c-9df641dfc385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66fa3785-2bc8-4322-be02-ed1c62e8dbde","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190602_Into_jelek_a_jarmuiparban_tobb_uzemben_is_4_napos_munkahetet_rendeltek_el","timestamp":"2019. június. 02. 07:17","title":"Intő jelek a járműiparban: több üzemben is 4 napos munkahetet rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61a4692-3b23-4691-aba6-2f2c780d449b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És sikerült eladnia őket. ","shortLead":"És sikerült eladnia őket. ","id":"20190531_Facebook_alig_hasznalt_mellimplantatumok_Marketplace","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a61a4692-3b23-4691-aba6-2f2c780d449b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5605fc1-65cb-4bf2-9be1-8a85bf147cc4","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Facebook_alig_hasznalt_mellimplantatumok_Marketplace","timestamp":"2019. május. 31. 16:42","title":"A Facebookon árulta \"alig használt\" mellimplantátumait egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Szokatlan határozottsággal üzent Brüsszel a magyar kormánynak a Magyar Tudományos Akadémia átalakítása miatt.","shortLead":"Szokatlan határozottsággal üzent Brüsszel a magyar kormánynak a Magyar Tudományos Akadémia átalakítása miatt.","id":"20190531_MTAugy_kemenyen_raszolt_a_kormanyra_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14fb9aa-be04-4b5f-a5ec-539a784af170","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_MTAugy_kemenyen_raszolt_a_kormanyra_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2019. május. 31. 14:49","title":"Keményen rászólt a kormányra az MTA miatt az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fba985-6356-4286-bbf8-ed86dfc8d6e8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jóváhagyta Vlagyimir Putyin elnök, hogy Oroszország 47 repülőterét nevezzék el híres személyekről, így a moszkvai Seremetyjevót Puskinról, Domogyedovót Lomonoszovról. Magadánban Viszockij-, Szentpéterváron Dosztojevszkij-reptér lesz. A Leningrad énekesét kizárták a versenyből.\r

\r

","shortLead":"Jóváhagyta Vlagyimir Putyin elnök, hogy Oroszország 47 repülőterét nevezzék el híres személyekről, így a moszkvai...","id":"20190531_Ha_Magadanba_repul_ezentol_a_Viszockijrepteren_landol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1fba985-6356-4286-bbf8-ed86dfc8d6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d70fd70-0f28-48ed-b1de-d0fdad1162e3","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Ha_Magadanba_repul_ezentol_a_Viszockijrepteren_landol","timestamp":"2019. május. 31. 15:28","title":"Ha Magadánba repül, ezentúl a Viszockij-reptéren landol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ba6c28-7bb8-41ae-af15-8e443da860ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sneider Tamás pártelnök hétfőn még nem akart lemondani. A Jobbik 6,3 százalékos eredményt ért el az EP-választáson.","shortLead":"Sneider Tamás pártelnök hétfőn még nem akart lemondani. A Jobbik 6,3 százalékos eredményt ért el az EP-választáson.","id":"20190601_Az_EPbukas_utan_lemondott_a_Jobbik_elnoksege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9ba6c28-7bb8-41ae-af15-8e443da860ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611ec1c9-9db5-42c9-8099-bab691380b84","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Az_EPbukas_utan_lemondott_a_Jobbik_elnoksege","timestamp":"2019. június. 01. 06:06","title":"Az EP-bukás után lemondott a Jobbik elnöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]