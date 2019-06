Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78f72a71-216e-4b48-9e56-41a00e09ae06","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bukaresti közlemény szerint a román nagykövet nem mondott nemet, június 10-ét javasolja a találkozóra. Arról is írnak, hogy a magyar kormány által használt hangnem elfogadhatatlan. ","shortLead":"A bukaresti közlemény szerint a román nagykövet nem mondott nemet, június 10-ét javasolja a találkozóra. Arról is...","id":"20190607_Visszaszolt_Romania_a_nagykovet_nem_utasitotta_el_hogy_talalkozzon_Szijjartoekkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78f72a71-216e-4b48-9e56-41a00e09ae06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50768fa-cc77-4533-98f7-8ecf38f212db","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_Visszaszolt_Romania_a_nagykovet_nem_utasitotta_el_hogy_talalkozzon_Szijjartoekkal","timestamp":"2019. június. 07. 16:52","title":"Visszaszólt Románia, a nagykövet nem utasította el, hogy találkozzon Szijjártóékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85c3b58-26db-41c7-a889-29d70e9ed1a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Budapesti Fesztiválzenekar június 16-án 19 órától újra megrendezi ingyenes szabadtéri eseményét, és a Szent István-bazilika előtti téren várja azokat, akik szívesen meghallgatnák élőben Beethoven 7. szimfóniáját.



","shortLead":"A Budapesti Fesztiválzenekar június 16-án 19 órától újra megrendezi ingyenes szabadtéri eseményét, és a Szent...","id":"20190606_Juniusban_ujra_TerTancKoncert_a_Bazilika_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a85c3b58-26db-41c7-a889-29d70e9ed1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfa6a82-3b0c-4c23-b554-fe50d3c22dff","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Juniusban_ujra_TerTancKoncert_a_Bazilika_elott","timestamp":"2019. június. 06. 12:01","title":"Júniusban újra TérTáncKoncert a Bazilika előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b343b8-c932-41f8-9bc2-5b43dc0865df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyéb titkok is kiderülnek a diákokról egy diák által tervezett mobilalkalmazásnak köszönhetően.\r

\r

","shortLead":"Egyéb titkok is kiderülnek a diákokról egy diák által tervezett mobilalkalmazásnak köszönhetően.\r

\r

","id":"20190606_Nagyon_meno_a_debreceni_gimistablo_megmozdulnak_a_kepek_mint_a_Harry_Potterben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80b343b8-c932-41f8-9bc2-5b43dc0865df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb91d9a-33d6-47c8-bd42-f1ef9a91820c","keywords":null,"link":"/elet/20190606_Nagyon_meno_a_debreceni_gimistablo_megmozdulnak_a_kepek_mint_a_Harry_Potterben","timestamp":"2019. június. 06. 12:22","title":"Nagyon menő a debreceni gimis tabló, megmozdulnak a képek, mint a Harry Potterben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután hajója a Hableánnyal ütközött, Jurij C. a telefonjáról adatokat törölt az ügyészség szerint. ","shortLead":"Miután hajója a Hableánnyal ütközött, Jurij C. a telefonjáról adatokat törölt az ügyészség szerint. ","id":"20190606_dunai_hajobaleset_hableany_viking_sigyn_jurij_c_hollandia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed52ffe1-cb2f-43df-978f-41017a615441","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_dunai_hajobaleset_hableany_viking_sigyn_jurij_c_hollandia","timestamp":"2019. június. 06. 13:59","title":"Hivatalos: a Viking Sigyn kapitányának volt balesete Hollandiában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59c32a0-aadb-4dee-bf89-d0528a16285b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken délután kettőtől lesz a zárás.","shortLead":"Pénteken délután kettőtől lesz a zárás.","id":"20190607_Jon_az_uszodaru_lezarjak_a_Margit_hidat_es_az_Arpad_hidat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d59c32a0-aadb-4dee-bf89-d0528a16285b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee56644-48db-41ee-9cbf-82c9b91ba7a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Jon_az_uszodaru_lezarjak_a_Margit_hidat_es_az_Arpad_hidat","timestamp":"2019. június. 07. 13:53","title":"Jön az úszódaru, lezárják a Margit hidat és az Árpád hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae22eb1-1e4d-4b4d-9619-1f9e14461f0a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Berlinben 490, Hessenben 740 ember halt meg a rendkívüli nyári melegben. ","shortLead":"Berlinben 490, Hessenben 740 ember halt meg a rendkívüli nyári melegben. ","id":"20190606_Tobb_szaz_halalesetet_okozott_a_tavalyi_hoseg_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ae22eb1-1e4d-4b4d-9619-1f9e14461f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d667ce1a-96f7-4f40-8fab-1a1c55adc0ad","keywords":null,"link":"/vilag/20190606_Tobb_szaz_halalesetet_okozott_a_tavalyi_hoseg_Nemetorszagban","timestamp":"2019. június. 06. 20:51","title":"Több száz halálesetet okozott a tavalyi hőség Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A román emlékmű avatását a román kormány is törvénytelennek minősítette.","shortLead":"A román emlékmű avatását a román kormány is törvénytelennek minősítette.","id":"20190606_Tiltakozik_a_kormany_az_uzvolgyi_temetoben_tortent_atrocitasok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba303d3-0d94-47d9-8a8e-a95abcb2ce08","keywords":null,"link":"/vilag/20190606_Tiltakozik_a_kormany_az_uzvolgyi_temetoben_tortent_atrocitasok_miatt","timestamp":"2019. június. 06. 19:52","title":"Tiltakozik a kormány az úzvölgyi temetőben történt atrocitások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee685aa-fef1-4d9a-bf21-2d8778a9923f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az Orbán-kormány turisztikai komplexumot venne Szlovéniában, a beszerzést bonyolító állami cég már elutalt egy komoly előleget, a közel 3 milliárd forintos vételár pedig ott pihen a számláján. A vállalat rokoncége – amelynek születésénél Mengyi \"Voldemort\" Roland bábáskodott – hozta létre a Gül Baba türbéjét évi százmilliókért üzemeltető alapítványt Orbán török barátjának, Adnan Polatnak.","shortLead":"Az Orbán-kormány turisztikai komplexumot venne Szlovéniában, a beszerzést bonyolító állami cég már elutalt egy komoly...","id":"20190607_150_millio_mar_elment_a_kormany_szloveniai_wellnessszallojara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ee685aa-fef1-4d9a-bf21-2d8778a9923f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"298f73a6-61b2-4f0b-ad32-59d0c264b1f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_150_millio_mar_elment_a_kormany_szloveniai_wellnessszallojara","timestamp":"2019. június. 07. 06:16","title":"150 milliót már elutalt a kormány egy szlovéniai wellness-szállóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]