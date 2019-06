Olyan böngészőt adott ki az Opera, amelyben a szokásos beállítások mellett az is megadható, a program mennyi memóriát használhat fel a működéskor. Bár a gamereket célozzák vele, mindenkinek jól jöhet.

A videojátékosok köztudottan szeretik úgy hangolni PC-jüket, hogy az minden téren a lehető legjobb teljesítményre legyen képes. A böngészőknél ilyen lehetőség nem igazán létezett még, az Opera azonban megtalálta a megoldást, hogyan lehetne ott is visszafogni/úgy alakítani a fogyasztást, hogy a gép semmit ne veszítsen az erejéből: elkészítették a kifejezetten gamereknek szánt, és már most is letölthető Opera GX programot.

Fontos tudni, hogy nem egy szabályzó eszközről, hanem különleges böngészőről van szó, amelyben a szokásos beállítások mellett az is megadható, hogy a szoftver a rendelkezésre álló RAM-ból és a processzor teljesítményéből mekkora részt vehessen el saját feladataihoz, azaz:

mekkora erőforrásból gazdálkodjon, ha a gép használója elindítja.

A trükk persze nem csak ennyi, az Opera a program más részeit is úgy alakította ki, hogy az a videojátékosoknak legjobb felhasználói élményt nyújtsa, elvégre ők is neteznek, sőt: kedvenceik élő bejelentkezéseit rendszerint azon át követik. Az Opera GX ezért például egyszerűbb csatlakozási lehetőséget kínál a Twitch oldalához, illetve az éppen bejelentkezett, és streamelő felhasználó csatornájához. A videók külön kis ablakban is megjeleníthetők, így a felhasználó ugyanúgy böngészhet tovább más oldalakon, miközben egy streamer adását hallgatja a háttérben.

A GX Corner részen az Opera beépített akciófigyelője található, amely a különféle szoftverboltokban kínált videojátékok árait nézegeti, s listázza, ha valamelyik programot a korábbiaknál olcsóbban lehet beszerezni.

A fentiek alapján úgy tűnhet, hogy a programot kizárólag gamereknek ajánlja az Opera, erről azonban szó nincs. Mindenkinek jól jöhet, aki nagyobb hozzáférést szeretne böngészője beállításaihoz. A program egyébként "rendes" funkciókkal is rendelkezik, így például reklámblokkolóval is felszerelték, illetve ha valakinek extra kívánságai vannak, kiegészítőket is telepíthet hozzá.

Ugyanakkor érdemes fejben tartani, hogy fejlesztés alatt álló program lévén előfordulhatnak vele hibák, az Opera ugyanis early access, azaz korai hozzáférésű szoftverként beszél róla. A telepítés ettől függetlenül ingyenes.

