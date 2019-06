Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee9ba6a1-08c0-45ba-8f9b-0de5f4dff4da","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombaton 37 fok is lehet, vasárnap már lehetnek zivatarok. ","shortLead":"Szombaton 37 fok is lehet, vasárnap már lehetnek zivatarok. ","id":"20190613_Hoseg_vasarnap_jon_csak_egy_kis_enyhules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee9ba6a1-08c0-45ba-8f9b-0de5f4dff4da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0861ee15-b850-416b-954e-7094021383a5","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Hoseg_vasarnap_jon_csak_egy_kis_enyhules","timestamp":"2019. június. 13. 13:33","title":"Hőség: vasárnap jön csak egy kis enyhülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109f5d92-c2ce-499b-a48f-74cc18f1960e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szlovák fővárosban lesz a még idén októberben felálló, de teljes működőképességét várhatóan csak 2021-ben elérő Európai Munkaügyi Hatóság (ELA) székhelye – döntött csütörtökön az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács. A magyar kormány korábban tiltakozott a létrehozása ellen.","shortLead":"A szlovák fővárosban lesz a még idén októberben felálló, de teljes működőképességét várhatóan csak 2021-ben elérő...","id":"20190613_Pozsonyba_hozza_az_EU_a_szervezetet_amit_nem_akart_latni_a_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=109f5d92-c2ce-499b-a48f-74cc18f1960e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c2ab8c-2201-4bee-98d8-7c0181a68030","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Pozsonyba_hozza_az_EU_a_szervezetet_amit_nem_akart_latni_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. június. 13. 16:17","title":"Pozsonyba hozza az EU a szervezetet, amit nem akart látni a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36163aaa-c9d5-4462-9a24-72e3efa524be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mt. Rogers névre hallgat az a Microsoft-projekt, amely virtuális kijelzőket varázsol a felhasználó köré. Az alábbi videó mutatja, hogyan is kell ezt elképzelni.","shortLead":"Mt. Rogers névre hallgat az a Microsoft-projekt, amely virtuális kijelzőket varázsol a felhasználó köré. Az alábbi...","id":"20190613_microsoft_mt_rogers_projekt_virtualis_valosag_kijelzok_videon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36163aaa-c9d5-4462-9a24-72e3efa524be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41056d8a-7226-452d-867f-94796b70c17b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_microsoft_mt_rogers_projekt_virtualis_valosag_kijelzok_videon","timestamp":"2019. június. 13. 11:23","title":"Videó: Megnézheti a Microsoft kijelzőit, amelyek tulajdonképpen nincsenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megmarad az ismétlések utáni jogdíj.","shortLead":"Megmarad az ismétlések utáni jogdíj.","id":"20190613_Megsem_vesz_ki_milliokat_a_szineszek_zsebebol_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5aefd7-da21-4925-950b-c5d494d19369","keywords":null,"link":"/kultura/20190613_Megsem_vesz_ki_milliokat_a_szineszek_zsebebol_a_kormany","timestamp":"2019. június. 13. 10:57","title":"Mégsem vesz ki milliókat a színészek zsebéből a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8e405d-e0a6-42db-9bdf-9e1763a9885a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerek testét kedden emelték ki az elsüllyedt roncsból.","shortLead":"A gyerek testét kedden emelték ki az elsüllyedt roncsból.","id":"20190612_azonositas_holttest_kislany_hableany_dunai_hajobaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec8e405d-e0a6-42db-9bdf-9e1763a9885a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f707b0-5c87-458c-a681-2349ce47f19f","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_azonositas_holttest_kislany_hableany_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. június. 12. 14:32","title":"Azonosították a kislányt, aki meghalt a Hableányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d761f084-2ca1-42f2-a3e4-0de9a683f4af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen 8 jármű tört össze a balesetben. ","shortLead":"Összesen 8 jármű tört össze a balesetben. ","id":"20190613_120szal_hajtott_bele_a_dugoba_az_M3ason_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d761f084-2ca1-42f2-a3e4-0de9a683f4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fe9d85-ed55-4f24-89b3-70a61ac34b0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_120szal_hajtott_bele_a_dugoba_az_M3ason_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2019. június. 13. 08:50","title":"120-szal hajtott bele a dugóba az M3-ason, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772b40c0-9301-461a-84a0-80b17364a782","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"„A francia borok kiválóak, de nekünk is vannak jó boraink. Ugyanakkor a mi boraink nehezen jutnak be a francia piacra, mert magasak a vámok, míg a francia borokat szinte semmilyen vám sem terheli az Egyesült Államokban”- így érvelt a CNBC Donald Trump, aki nemrég még koccintott Emmanuel Macron francia elnökkel Franciaországban.","shortLead":"„A francia borok kiválóak, de nekünk is vannak jó boraink. Ugyanakkor a mi boraink nehezen jutnak be a francia piacra...","id":"20190612_Hiaba_koccintott_Macronnal_most_a_francia_boroknak_ment_neki_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=772b40c0-9301-461a-84a0-80b17364a782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3272ecb0-8acc-42c1-84ef-147207a517c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Hiaba_koccintott_Macronnal_most_a_francia_boroknak_ment_neki_Trump","timestamp":"2019. június. 12. 10:59","title":"Hiába koccintott Macronnal, most a francia boroknak ment neki Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6817789e-3cae-48d8-bb4a-ee3454639831","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Mindig is színházban élt, de a gyereke születésével új időszámítás indult. Ő is változott, a játéka is finomodott, és az élet ugyan nem lett tervezhetőbb, de számára izgalmasabb, mint valaha.","shortLead":"Mindig is színházban élt, de a gyereke születésével új időszámítás indult. Ő is változott, a játéka is finomodott, és...","id":"20190612_Nincsenek_igazabol_vagyaim__interju_Jordan_Adellal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6817789e-3cae-48d8-bb4a-ee3454639831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd47d99-f0dc-4906-a17c-6537d9b439ac","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190612_Nincsenek_igazabol_vagyaim__interju_Jordan_Adellal","timestamp":"2019. június. 12. 15:30","title":"„Nincsenek igazából vágyaim” - interjú Jordán Adéllal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"}]