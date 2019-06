Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8156bd49-2069-4f33-987e-915c739abf7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az aszály és a nagy hőmérséklet-ingadozás miatt drágulhat a meggy.","shortLead":"Az aszály és a nagy hőmérséklet-ingadozás miatt drágulhat a meggy.","id":"20190617_Duplajara_is_nohet_a_meggy_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8156bd49-2069-4f33-987e-915c739abf7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8d165d-a4bb-4d8f-91a8-d35328fdf309","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Duplajara_is_nohet_a_meggy_ara","timestamp":"2019. június. 17. 09:04","title":"Duplájára is nőhet a meggy ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c74626-7213-4482-980b-dccd6d40f7cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV munkatársa kapta el pár kérdésre a miniszterelnököt a parlamenti folyosón. MTA-s kérdésre is válaszolt.","shortLead":"Az ATV munkatársa kapta el pár kérdésre a miniszterelnököt a parlamenti folyosón. MTA-s kérdésre is válaszolt.","id":"20190617_Orban_szerint_az_MTAs_torvenymodositas_egy_kivalo_javaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80c74626-7213-4482-980b-dccd6d40f7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c995d43e-4a68-40eb-859d-edd41cf40699","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Orban_szerint_az_MTAs_torvenymodositas_egy_kivalo_javaslat","timestamp":"2019. június. 17. 18:11","title":"Orbán válasza alapján nem úgy tűnik, hogy Lázár János átveszi Kásler helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89666914-df50-46e7-918d-9376b621cd37","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több busz menetrendje is változik.","shortLead":"Több busz menetrendje is változik.","id":"20190616_Lezarasok_Hosok_tere_Szabadsagkoncert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89666914-df50-46e7-918d-9376b621cd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f975478b-a634-448a-9856-a85a1926eee5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Lezarasok_Hosok_tere_Szabadsagkoncert","timestamp":"2019. június. 16. 08:15","title":"Lezárásokra kell számítani a Hősök tere környékén a Szabadságkoncert miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2cdd82-d93a-4b15-958c-989dcf31f1f2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nem, ez kivételesen nem egy kétkerekű Vespa, hanem egy parányi olasz személyautó. ","shortLead":"Nem, ez kivételesen nem egy kétkerekű Vespa, hanem egy parányi olasz személyautó. ","id":"20190616_szinte_mar_nagyito_kell_hozza_korbefotoztuk_a_vespa_cuki_mikroautojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e2cdd82-d93a-4b15-958c-989dcf31f1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83885a4a-0b57-48f5-9118-b8d5bbc27a65","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_szinte_mar_nagyito_kell_hozza_korbefotoztuk_a_vespa_cuki_mikroautojat","timestamp":"2019. június. 16. 06:41","title":"Szinte már nagyító kell hozzá: körbefotóztuk a Vespa cuki mikroautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b4f743-6c0a-4c5d-a8ac-f27a9286e892","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Máris feltörték a síneket a Corvin-negyednél. ","shortLead":"Máris feltörték a síneket a Corvin-negyednél. ","id":"20190617_Fotok_Megint_eltunt_a_4es_6os_palyaja_a_Nagykoruton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65b4f743-6c0a-4c5d-a8ac-f27a9286e892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d650fab-35d2-43ca-9bf4-421cdd754019","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_Fotok_Megint_eltunt_a_4es_6os_palyaja_a_Nagykoruton","timestamp":"2019. június. 17. 10:15","title":"Fotók: Megint eltűnt a 4-es, 6-os pályája a Nagykörúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8eaaa98-5780-43da-988b-cb9090250f3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így Pécs mellett már egészében Vidnyánszky Attiláéké a fesztivál. ","shortLead":"Így Pécs mellett már egészében Vidnyánszky Attiláéké a fesztivál. ","id":"20190617_POSZT_Magyar_Szinhazi_Tarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8eaaa98-5780-43da-988b-cb9090250f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659c224b-1056-4286-b2f6-506ee3feee5c","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_POSZT_Magyar_Szinhazi_Tarsasag","timestamp":"2019. június. 17. 14:19","title":"Kiszáll a POSZT-ból a Magyar Színházi Társaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64efc6d4-31e8-485d-b176-4b3020575e65","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az internetről rendelhető MMS szer sem a HIV-et, sem a rákot nem gyógyítja, viszont veseelégtelenséget és fulladást is okozhat. A WHO másodjára ad ki miatta figyelmeztetést.","shortLead":"Az internetről rendelhető MMS szer sem a HIV-et, sem a rákot nem gyógyítja, viszont veseelégtelenséget és fulladást is...","id":"20190617_mms_szer_csepp_hiv_rak_veseelegtelenseg_fulladas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64efc6d4-31e8-485d-b176-4b3020575e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c01547-5703-409c-a144-422ea97f0b7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_mms_szer_csepp_hiv_rak_veseelegtelenseg_fulladas","timestamp":"2019. június. 17. 19:33","title":"Veszélyes, Magyarországon is elérhető \"csodagyógyszer\" miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76adb23a-2044-4d6b-82dd-5a5a1c4b657f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budapest Rooftop Cinema szerint lenyúlták a koncepciójukat, ezért perelni fog. ","shortLead":"A Budapest Rooftop Cinema szerint lenyúlták a koncepciójukat, ezért perelni fog. ","id":"20190617_Masik_ceg_turta_ki_a_corvinos_tetomozit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76adb23a-2044-4d6b-82dd-5a5a1c4b657f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4139c666-73cc-4e50-9f90-6002f22cb51d","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_Masik_ceg_turta_ki_a_corvinos_tetomozit","timestamp":"2019. június. 17. 10:42","title":"Másik cég túrta ki a corvinos tetőmozit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]