Az amerikai kormánnyal is jó kapcsolatokat ápoló izraeli Cellebrite cég neve jól ismert iPhone-t feltörő megoldásairól (korábban olyan hardvereszközt fejlesztettek, amellyel bármelyik iPhone zárolása kikerülhető).

A vállalat most újra hallatja a hangját, és egy olyan prémium (szoftver) megoldást reklámoz a Twitteren, amellyel hozzáférhetők az androidos csúcstelefonokon és az iPhone-okon tárolt információk. Ezekbe az adatokba olyan, harmadik féltől származó infók is beletartoznak, mint az e-mailek, a WhatsApp vagy a Facebook. Mi több, a Cellebrite akár a telefonról már törölt adatokhoz is hozzáférést ígér, illetve azt, hogy helyre tudja állítani a sérült eszközben megbúvó adatokat is. A szoftver használható iOS 7–iOS 12.3-ig iPhone-okra, emellett számos androidos csúcstelefonra (Samsung-, Xiaomi-, LG-, Motorola-, Huawei-gyártmányú készülékekre) – derül ki a fejlesztő weboldaláról.

© Cellebrite

Bár a Cellebrite hangsúlyozza, hogy a megoldást kizárólag a bűnüldöző szervek számára készítette a bűnözők és terroristák készülékeihez való hozzáférésre, ez feltehetően nem nyugtatja meg a telefonjuk biztonságára kényes gyártókat (közülük is leginkább az Apple-t), úgyhogy a labda most az ő térfelükön pattog.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.