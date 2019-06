Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar fél állítólag azt akarja elérni, hogy csak akkortól kelljen elkezdeni törleszteni az orosz hitelt, ha az erőmű már áramot termel.","shortLead":"A magyar fél állítólag azt akarja elérni, hogy csak akkortól kelljen elkezdeni törleszteni az orosz hitelt, ha az erőmű...","id":"20190617_paks_ii_hitelszerzodes_orosz_hitel_aram_villamosenergia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b161fc17-d516-473e-bc41-e9ed76dcbf03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_paks_ii_hitelszerzodes_orosz_hitel_aram_villamosenergia","timestamp":"2019. június. 17. 17:46","title":"Moszkvával tárgyalnak Vargáék, módosítani akarják Paks II. hitelszerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2190bca6-1322-43be-b7b6-1e0d8d895ad4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így akarták rábírni, hogy ne játsszon éjszaka hangosan.","shortLead":"Így akarták rábírni, hogy ne játsszon éjszaka hangosan.","id":"20190618_Videojatekfuggo_probalta_megmergezni_a_csaladjat_mert_kikapcsoltak_a_wifijet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2190bca6-1322-43be-b7b6-1e0d8d895ad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be811dd2-3220-42ba-ad10-26db12ae5f57","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Videojatekfuggo_probalta_megmergezni_a_csaladjat_mert_kikapcsoltak_a_wifijet","timestamp":"2019. június. 18. 13:46","title":"Videójátékfüggő próbálta megmérgezni a családját, mert kikapcsolták a wifijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cikkhez használt nyitókép nem képszerkesztővel manipulált fotó, tényleg ez a helyzet Grönlandon. Ott, ahol elvileg jégnek kellene lennie.","shortLead":"A cikkhez használt nyitókép nem képszerkesztővel manipulált fotó, tényleg ez a helyzet Grönlandon. Ott, ahol elvileg...","id":"20190618_gronland_elolvadt_jeg_szanhuzo_kutya_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ea21de-494b-4950-b074-d32a00f8a50a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_gronland_elolvadt_jeg_szanhuzo_kutya_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. június. 18. 20:03","title":"Ha azt hiszi, hogy a klímaváltozás csak mese, nézze meg ezt a fotót – csak előtte üljön le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a1bff3-869f-4d79-a75c-c9c8c8dc1e88","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Kaposvári Kosár Klub felnőtt keretéből több játékos is távozik.","shortLead":"A Kaposvári Kosár Klub felnőtt keretéből több játékos is távozik.","id":"20190618_Minden_kaposvari_kosaras_szerzodeset_felbontottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50a1bff3-869f-4d79-a75c-c9c8c8dc1e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addddc31-fcce-4407-8235-ad4ee52583c2","keywords":null,"link":"/sport/20190618_Minden_kaposvari_kosaras_szerzodeset_felbontottak","timestamp":"2019. június. 18. 14:33","title":"Minden kaposvári kosaras szerződését felbontották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten csak addig tartható a helyzet, amíg nem történik egy nagy baleset, sok sérülttel, és a vidéki ellátás is hamarosan kritikussá válhat – írták a Magyar Traumatológus Társaság közgyűlését összehívó levélben.","shortLead":"Budapesten csak addig tartható a helyzet, amíg nem történik egy nagy baleset, sok sérülttel, és a vidéki ellátás is...","id":"20190618_Az_osszeomloban_levo_baleseti_ellatas_miatt_rendkivuli_kozgyulesre_hivjak_a_traumatologusokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96caff48-31d4-49bf-b3ec-009d9dd39920","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_Az_osszeomloban_levo_baleseti_ellatas_miatt_rendkivuli_kozgyulesre_hivjak_a_traumatologusokat","timestamp":"2019. június. 18. 18:25","title":"Az összeomlóban lévő baleseti ellátás miatt rendkívüli közgyűlésre hívják a traumatológusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc59021c-c4ff-49d3-aaa0-028e0723b9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tatabányai ügyészség egy többszörös visszaesőnek minősülő üzemanyagtolvaj ellen indított eljárást, aki az ország hat településén csapolta meg a teherautókat.","shortLead":"A tatabányai ügyészség egy többszörös visszaesőnek minősülő üzemanyagtolvaj ellen indított eljárást, aki az ország hat...","id":"20190619_dizel_lopas_uzemanyag_uzemanyagszallito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc59021c-c4ff-49d3-aaa0-028e0723b9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79bf7265-4e42-46f1-b6ae-b36a6a602c45","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_dizel_lopas_uzemanyag_uzemanyagszallito","timestamp":"2019. június. 19. 14:20","title":"Közel 5000 liter dízelt csapolt le kamionokból egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4701c4-488e-4b6e-9ec0-2c2a625d2171","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyarországon leginkább a Montalbano felügyelőről szóló történeteiről ismert Andrea Camillerit egy római kórház intenzív osztályán ápolják.","shortLead":"A Magyarországon leginkább a Montalbano felügyelőről szóló történeteiről ismert Andrea Camillerit egy római kórház...","id":"20190618_Szivinfarktust_kapott_Andrea_Camilleri_a_legnepszerubb_olasz_krimiiro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b4701c4-488e-4b6e-9ec0-2c2a625d2171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eea216d-0f0b-4267-8977-08499958570d","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Szivinfarktust_kapott_Andrea_Camilleri_a_legnepszerubb_olasz_krimiiro","timestamp":"2019. június. 18. 17:28","title":"Szívinfarktust kapott Andrea Camilleri, a legnépszerűbb olasz krimiíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72270449-010f-4411-9fbe-fde7afcfe46d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Droggal tették agresszívvá a foglyul ejtett állatot, de visszaengedik a természetbe.","shortLead":"Droggal tették agresszívvá a foglyul ejtett állatot, de visszaengedik a természetbe.","id":"20190619_Metamfetaminnal_nevelt_vermokust_az_amerikai_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72270449-010f-4411-9fbe-fde7afcfe46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b490e0-0678-4409-ab17-c37c0a48bbea","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Metamfetaminnal_nevelt_vermokust_az_amerikai_ferfi","timestamp":"2019. június. 19. 14:12","title":"Metamfetaminnal nevelt vérmókust egy amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]