{"available":true,"c_guid":"b626bc02-1913-4574-84ac-6eca96eeab31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Time Waits For No One eddig elveszettnek hitt vokálja a BBC rádiójában hangzott el először.","shortLead":"A Time Waits For No One eddig elveszettnek hitt vokálja a BBC rádiójában hangzott el először.","id":"20190620_Eddig_soha_nem_hallott_Freddie_Mercurydalt_mutattak_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b626bc02-1913-4574-84ac-6eca96eeab31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f109b3-5e70-44f1-b9b0-91d95b48c1ea","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_Eddig_soha_nem_hallott_Freddie_Mercurydalt_mutattak_be","timestamp":"2019. június. 20. 10:02","title":"Eddig soha nem hallott Freddie Mercury-dalt mutattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff32655-ef7c-4f69-bc97-8ebb39d4f9a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zivatarok szerda éjszakára mérséklődnek, de teljesen legfeljebb csak rövid időre szűnnek meg. Csütörtök reggel, délelőtt még csak néhol, ezt követően azonban ismét sok helyen kell számítani zivatarokra, főként az ország keleti felében – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

\r

","shortLead":"A zivatarok szerda éjszakára mérséklődnek, de teljesen legfeljebb csak rövid időre szűnnek meg. Csütörtök reggel...","id":"20190619_figyelmeztetes_zivatar_felhoszakadas_idojaras_meteorologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ff32655-ef7c-4f69-bc97-8ebb39d4f9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf505884-1fd1-48af-8d5c-6f08b6dddd89","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_figyelmeztetes_zivatar_felhoszakadas_idojaras_meteorologia","timestamp":"2019. június. 19. 19:55","title":"Itt a figyelmeztetés: viharos lesz a csütörtök is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Központi Statisztikai Hivatal évek óta nem közöl ilyen adatot, megint a Policy Agenda számította ki. ","shortLead":"A Központi Statisztikai Hivatal évek óta nem közöl ilyen adatot, megint a Policy Agenda számította ki. ","id":"20190619_letminimum_policy_agenda_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c2a5cea-710f-47ba-901f-2a3555a9e6ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_letminimum_policy_agenda_ksh","timestamp":"2019. június. 19. 21:47","title":"Nem elég a minimálbér a létminimumhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A futópályából korábban kifordult egy betondarab, ami miatt a Wizz Air Stockholmból Budapestre érkező gépe defektet kapott.

","shortLead":"A futópályából korábban kifordult egy betondarab, ami miatt a Wizz Air Stockholmból Budapestre érkező gépe defektet...","id":"20190619_Muszaki_hiba_miatt_lezartak_Ferihegyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c324256-a619-4b3d-a7f6-eb1d81187d6f","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Muszaki_hiba_miatt_lezartak_Ferihegyet","timestamp":"2019. június. 19. 19:28","title":"Elvégezték a javítást, újra fogad és indít járatokat Ferihegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9718f450-518a-4bda-ac2b-98065bafdaa6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egyre többen hiányoznak a vendéglátásból a Balatonnál, a nyugati bérekkel nem tudnak versenyezni a magyar vállalkozók.","shortLead":"Egyre többen hiányoznak a vendéglátásból a Balatonnál, a nyugati bérekkel nem tudnak versenyezni a magyar vállalkozók.","id":"20190619_Balaton_400_ezer_forintos_ber_alatt_nem_talalni_pincert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9718f450-518a-4bda-ac2b-98065bafdaa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67af78c0-ebc8-4b18-8c05-f2b888ec7c4f","keywords":null,"link":"/kkv/20190619_Balaton_400_ezer_forintos_ber_alatt_nem_talalni_pincert","timestamp":"2019. június. 19. 05:26","title":"Balaton: 400 ezer forintos bér alatt nem találni pincért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Várhatóan pénteken hirdet ítéletet az elsőfokú bíróság. ","shortLead":"Várhatóan pénteken hirdet ítéletet az elsőfokú bíróság. ","id":"20190620_Bonyi_rendorgyilkossag_eletfogytiglan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82bdd9b-fec8-442d-aa86-aea2d0f50c9b","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Bonyi_rendorgyilkossag_eletfogytiglan","timestamp":"2019. június. 20. 14:35","title":"Bőnyi rendőrgyilkosság: tényleges életfogytiglant kért az ügyész a vádlottra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbeb1991-962b-4829-b0bd-991a5c5235d1","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Megelégelték a belgiumi Szent Sixtus-apátság szerzetesei, hogy viszonteladók fölözzék le a hasznot, ezentúl kizárólagosan csak saját webáruházukon keresztül értékesítik nagy népszerűségnek örvendő sörüket.","shortLead":"Megelégelték a belgiumi Szent Sixtus-apátság szerzetesei, hogy viszonteladók fölözzék le a hasznot, ezentúl...","id":"20190620_Webshopot_nyitottak_a_sorfozo_szerzetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbeb1991-962b-4829-b0bd-991a5c5235d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b456871f-a34e-4aa3-902a-c4ce71435e72","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Webshopot_nyitottak_a_sorfozo_szerzetesek","timestamp":"2019. június. 20. 13:37","title":"Webshopot nyitottak a sörfőző szerzetesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt személyautó ütközött össze Bicske közelében.","shortLead":"Öt személyautó ütközött össze Bicske közelében.","id":"20190619_tomegkarambol_m1_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bd373c-1795-4fa5-96e5-99cc51dbfeca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_tomegkarambol_m1_autopalya","timestamp":"2019. június. 19. 16:22","title":"Tömegkarambol miatt állt be az M1-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]