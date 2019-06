Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e82306f-8a6e-4d0c-82f0-6d1aedff792f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tisztaság, egészséges és tiszta levegő, kiskorúaknak ingyenes közösségi közlekedés – előállt egy csokor ígérettel Kálmán Olga, a DK főpolgármester-jelöltje. Havonta 10 fővárosi BKK-buszt elektromosra cserélne le.","shortLead":"Tisztaság, egészséges és tiszta levegő, kiskorúaknak ingyenes közösségi közlekedés – előállt egy csokor ígérettel...","id":"20190619_Ingyenes_tomegkozlekedes_18_eves_korig_legkondicionalt_3as_metro__kiallt_igereteivel_Kalman_Olga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e82306f-8a6e-4d0c-82f0-6d1aedff792f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2a0ac5-468e-4ea6-a781-a9cbef6a1539","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Ingyenes_tomegkozlekedes_18_eves_korig_legkondicionalt_3as_metro__kiallt_igereteivel_Kalman_Olga","timestamp":"2019. június. 19. 11:23","title":"Ingyenes tömegközlekedés 18 éves korig, légkondicionált 3-as metró – kiállt ígéreteivel Kálmán Olga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd6feab-b910-4282-b543-cde64c7ae881","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkérdeztük a minisztert, mit szól ahhoz, hogy állami cégek támogatják a felesége cégéhez köthető sportrendezvényeket. ","shortLead":"Megkérdeztük a minisztert, mit szól ahhoz, hogy állami cégek támogatják a felesége cégéhez köthető sportrendezvényeket. ","id":"20190620_Rogan_Regen_az_volt_a_bajuk_a_felesegemmel_hogy_a_gyerekeinket_nevelte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dd6feab-b910-4282-b543-cde64c7ae881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1feb2ed8-54b6-4e3a-8b64-bd4402e75413","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Rogan_Regen_az_volt_a_bajuk_a_felesegemmel_hogy_a_gyerekeinket_nevelte","timestamp":"2019. június. 20. 12:21","title":"Rogán: \"Régen az volt a problémájuk a feleségemmel, hogy a gyerekeinket nevelte\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470d217f-cfc5-4285-9810-9b1b46e9b1ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Június 26-án mutathatja meg a nagyközönségnek az Oppo azt a (még mindig csak prototípus) készüléket, amelynek szelfikameráját a kijelző mögé \"száműzték\".","shortLead":"Június 26-án mutathatja meg a nagyközönségnek az Oppo azt a (még mindig csak prototípus) készüléket, amelynek...","id":"20190619_oppo_okostelefon_sanghaj_mobile_world_congress_kijelzo_szelfikamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=470d217f-cfc5-4285-9810-9b1b46e9b1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cf0b15-f294-443e-8bf1-e23a67d40e4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_oppo_okostelefon_sanghaj_mobile_world_congress_kijelzo_szelfikamera","timestamp":"2019. június. 19. 18:33","title":"Izgalmas fejlesztéssel készül az Oppo, egy hét múlva mutathatják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681b793f-aa79-4e0a-962e-83f22f7ec116","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyakori tévhit, hogy a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló csak arányosan jogosult szabadságra. Csakhogy a munka törvénykönyve nem tesz különbséget a szabadság mértéke kapcsán a rész- és a teljes munkaidő között, egész másról szól a számítás. Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Gyakori tévhit, hogy a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló csak arányosan jogosult szabadságra. Csakhogy...","id":"20190618_Sok_reszmunkaidos_dolgozo_sem_tudja_hogyan_szamoljak_ki_a_szabadsagat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681b793f-aa79-4e0a-962e-83f22f7ec116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee5d794-3505-44eb-81c7-e1c5090c8af0","keywords":null,"link":"/kkv/20190618_Sok_reszmunkaidos_dolgozo_sem_tudja_hogyan_szamoljak_ki_a_szabadsagat","timestamp":"2019. június. 18. 19:07","title":"Sok részmunkaidős dolgozó sem tudja, hogyan számolják ki a szabadságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74225bd-0312-41f1-96ee-248d88af527f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sztrájkra készül a szakszervezet, az Eurowings, a Germanwings, és akár a Lufthansa is sorra kerülhet. ","shortLead":"Sztrájkra készül a szakszervezet, az Eurowings, a Germanwings, és akár a Lufthansa is sorra kerülhet. ","id":"20190620_Kaotikus_nyarat_igernek_a_nemet_legiutaskiserok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c74225bd-0312-41f1-96ee-248d88af527f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3022d6-84d6-4896-8131-f80a97e47414","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Kaotikus_nyarat_igernek_a_nemet_legiutaskiserok","timestamp":"2019. június. 20. 15:23","title":"Kaotikus nyarat ígérnek a német légiutas-kísérők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d1190f-40f6-4a14-96b5-06adc67440df","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Összesen 21 millió euró kártérítési összeget oszthatnak szét több ezer cseh autótulajdonos között egy cseh bíróság elsőfokú ítélete szerint.","shortLead":"Összesen 21 millió euró kártérítési összeget oszthatnak szét több ezer cseh autótulajdonos között egy cseh bíróság...","id":"20190620_Volkswagen_karterites_Europa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6d1190f-40f6-4a14-96b5-06adc67440df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427ea5be-32aa-4444-9cbc-dac1ae378f31","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_Volkswagen_karterites_Europa","timestamp":"2019. június. 20. 10:58","title":"Fejenként 2,8 millió forintnyi kártérítést fizethet a VW a cseh vásárlóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc02118-b56f-4a7c-b39c-fa4d3aea65ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 19 éves nő másnap reggel rosszul lett, feladta magát és pár óra múlva világra hozta a gyerekeket. ","shortLead":"A 19 éves nő másnap reggel rosszul lett, feladta magát és pár óra múlva világra hozta a gyerekeket. ","id":"20190619_Ikrekkel_volt_terhes_a_korhazbol_megszokott_rab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfc02118-b56f-4a7c-b39c-fa4d3aea65ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b825d0d8-5afb-44a0-8ae7-5bc2e05b3342","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Ikrekkel_volt_terhes_a_korhazbol_megszokott_rab","timestamp":"2019. június. 19. 21:05","title":"Ikrekkel volt terhes a kórházból megszökött rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864a894b-42a1-4b6d-b049-30b2232e174d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Törölte az Adidas uniós védjegyét az EU Törvényszéke.","shortLead":"Törölte az Adidas uniós védjegyét az EU Törvényszéke.","id":"20190619_Nem_lehet_a_harom_csik_az_Adidas_vedjegye_az_EUban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=864a894b-42a1-4b6d-b049-30b2232e174d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6080b65-fda1-4234-a649-2532e582ef5b","keywords":null,"link":"/kkv/20190619_Nem_lehet_a_harom_csik_az_Adidas_vedjegye_az_EUban","timestamp":"2019. június. 19. 10:38","title":"Nem lehet a három csík az Adidas védjegye az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]