Az amerikai kormányzat éppen a készülék premierje előtti napokban tette világossá, hogy embargót rendel el a Huaweijel szemben, így rövid ideig az is kérdéses volt, lesz-e megvásárolható termék a Huawei-csoporthoz tartozó Honor mobiljából. A Honor 20-at végül bemutatták, de több országban is elhalasztották piaci bevezetését. A vállalat kedden jelentette be, végül Magyarországra is elhozza a telefont, igaz, nem a legjobb kiadását.

Talán soha nem volt még annyira szerencsétlenül időzített okostelefon-bemutató, mint a Honor májusban érkezett csúcsmobiljaié. Bár a Honor 20-ról és társairól az elmúlt éveknek megfelelő forgatókönyv szerint május közepén-végén rántották le a leplet, az esemény előtt egy nappal még az sem volt biztos, hogy valóban megtartják a rendszervényt.

Ennek oka, hogy a debütálás előtt két nappal a Google az amerikai kormány által elrendelt bojkott miatt gyakorlatilag elvette az Androidot a Huaweitől. A döntés a Huawei-csoporthoz tartozó Honor sorsát is megpecsételni látszott, végül azonban 90 napos türelmi időt jelentettek be az amerikaiak, így az almárkánál is fellélegezhettek.

Így aztán mégsem maradt el a bemutató, az viszont kérdés volt, Kínán kívül hol fogják árulni a telefont. Mindez azért merült fel, mert a Huawei-bojkott a még be nem mutatott termékekre vonatkozott/vonatkozik, a Honor 20 (és társai) bemutatóját pedig két nappal a bojkott bejelentése utánra időzítették.

A mobilt végül Kínán kívül is elkezdik árusítani, mostanra pedig az is kiderült, hazánkban is kapható lesz az okostelefon. A Honor hivatalos közleménye szerint

a Honor 20-at augusztustól lehet megvásárolni Magyarországon.

Mindez valószínűleg azt is jelenti, hogy a telefonra a jövőben is érkeznek majd a frissítések, így a Google szolgáltatásait és az Androidot is lehet majd vele használni. Ugyanakkor fontos azt is megjegyezni, hogy a cég nem a Honor 20 legerősebb változatát, a Honor 20 Prót hozza el Magyarországra, így némi bizonytalnaság azért továbbra is érződik a döntésen. A készülék specifikációjáról egyébként itt írtunk bővebben.

A készülékből Kínában 14 nap alatt több mint egymillió darabot vásároltak, június 21-ét követően pedig többek között Oroszországban, Indiában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Olaszországban, Németországban és Lengyelországban kezdődik meg az értékesítés.

A korábbi értesülések szerint a Honor 20-ra 499 eurós árcédulát akasztanak, a pontos magyar árról egyelőre még nem tudni.

