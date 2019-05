Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d","c_author":"Gécs Dániel, Kaufmann Balázs","category":"tudomany","description":"Alighanem az év technológiai hírét robbantotta a Reuters vasárnap éjjel: a Google kihúzza a talajt a Huawei lába alól, s ezzel elveszik tőlük az Androidot. Megpróbáltunk válaszokat adni az eddig felmerült kérdésekre, és arra is, mi várható holnap. ","shortLead":"Alighanem az év technológiai hírét robbantotta a Reuters vasárnap éjjel: a Google kihúzza a talajt a Huawei lába alól...","id":"20190520_google_android_huawei_amerikai_kormany_kemugy_5g_halozatfejlesztes_tiltas_google_szolgaltatasok_gmail_terkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e019f3-398e-4ade-bd3c-12cd374291a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_google_android_huawei_amerikai_kormany_kemugy_5g_halozatfejlesztes_tiltas_google_szolgaltatasok_gmail_terkep","timestamp":"2019. május. 20. 17:00","title":"Öt percben elmondjuk, mi történik most a Huawei telefonokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aeb4909-1b7d-4491-9a86-3285827f6fb4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az elismerést az ezüstérmes MOL Vidi FC középpályása, a francia Loic Nego kapta a Magyar Labdarúgó-szövetség RangAdó Gáláján.","shortLead":"Az elismerést az ezüstérmes MOL Vidi FC középpályása, a francia Loic Nego kapta a Magyar Labdarúgó-szövetség RangAdó...","id":"20190520_loic_nego_mlsz_legjobb_jatekos_csanyi_sandor_dijatado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aeb4909-1b7d-4491-9a86-3285827f6fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d5c5ae-57be-4f32-bb9b-e3c091417de9","keywords":null,"link":"/sport/20190520_loic_nego_mlsz_legjobb_jatekos_csanyi_sandor_dijatado","timestamp":"2019. május. 20. 21:17","title":"Megválasztották az NB I. legjobb játékosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912f41fc-be88-4e5b-b3a2-c7f3def8d006","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrnek jogosítványa sem volt, zsebéből pedig egy alufóliába csomagolt ismeretlen eredetű anyag is előkerült. ","shortLead":"A sofőrnek jogosítványa sem volt, zsebéből pedig egy alufóliába csomagolt ismeretlen eredetű anyag is előkerült. ","id":"20190520_Foto_Reszegen_nekihajtott_a_villanyoszlopnak_ennyi_maradt_a_Mercedesbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=912f41fc-be88-4e5b-b3a2-c7f3def8d006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c5b29b-9e79-4c85-b89d-6042873ae165","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_Foto_Reszegen_nekihajtott_a_villanyoszlopnak_ennyi_maradt_a_Mercedesbol","timestamp":"2019. május. 20. 10:30","title":"Fotó: Részegen nekihajtott a villanyoszlopnak, ennyi maradt a Mercedesből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7372d4b-a0ea-4c20-b289-e1f78d680710","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Frédéric von Anhalt herceg május 20-án érkezik a magyar fővárosba, és három napig marad. ","shortLead":"Frédéric von Anhalt herceg május 20-án érkezik a magyar fővárosba, és három napig marad. ","id":"20190520_Budapestre_latogat_Gabor_Zsazsa_ozvegye_Frederic_von_Anhalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7372d4b-a0ea-4c20-b289-e1f78d680710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b80e30b-4d2a-4f9c-891c-67138808f0e0","keywords":null,"link":"/elet/20190520_Budapestre_latogat_Gabor_Zsazsa_ozvegye_Frederic_von_Anhalt","timestamp":"2019. május. 20. 11:44","title":"Budapestre látogat Gábor Zsazsa özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány vasárnap tűnt el. ","shortLead":"A lány vasárnap tűnt el. ","id":"20190520_Eltunt_14_eves_lanyt_keresnek_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5c7f23-3c4f-48f3-a80b-7dd4cb508f36","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Eltunt_14_eves_lanyt_keresnek_Budapesten","timestamp":"2019. május. 20. 09:21","title":"Eltűnt 14 éves lányt keresnek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1070ece7-2748-496f-8142-92f643122cda","c_author":"Hercsel Adél","category":"kultura","description":"Gimesi Dóra öreg, kövér, káromkodó tündérekkel a valóságot is becsempészi varázslatos történeteibe, nála a királylányok a Királyi Szimplakertben söröznek. Interjú.","shortLead":"Gimesi Dóra öreg, kövér, káromkodó tündérekkel a valóságot is becsempészi varázslatos történeteibe, nála a királylányok...","id":"201920__gimesi_dora_meseiro__foldgombporgetesrol_pomogacsokrol__buvkorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1070ece7-2748-496f-8142-92f643122cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77ef8d7-3313-4029-9071-50c5df81ad21","keywords":null,"link":"/kultura/201920__gimesi_dora_meseiro__foldgombporgetesrol_pomogacsokrol__buvkorok","timestamp":"2019. május. 19. 20:00","title":"Meséiben nincs szerelem első látásra, tündérei zűrösek, de övé az Év Gyerekkönyve díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340b71cc-7a87-48f6-98df-88eed483fc83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg olyan, Google által fejlesztett alkalmazást bukhatnak a Huawei (és Honor) mobilok tulajdonosai, amik a hétköznapok szerves részévé váltak.","shortLead":"Rengeteg olyan, Google által fejlesztett alkalmazást bukhatnak a Huawei (és Honor) mobilok tulajdonosai, amik...","id":"20190520_huawei_google_alkalmazas_bojkott_play_aruhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=340b71cc-7a87-48f6-98df-88eed483fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7777eb76-0566-4de9-b6e8-e4e5ff6e502f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_huawei_google_alkalmazas_bojkott_play_aruhaz","timestamp":"2019. május. 20. 12:33","title":"Ezeket a Google-alkalmazásokat bukhatják a Huawei-felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7461bf1b-736b-4e6d-8566-43ffe7c0d2e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi adatokhoz képest sokkal több szén-dioxidot nyelnek a szárazföldi növények egy új kutatás szerint. A tudósok mindebből arra következtetnek, hogy az anyaföld is megérezte a klímaváltozást, és foggal-körömmel küzd ellene. A kérdés az: meddig képes rá. ","shortLead":"A korábbi adatokhoz képest sokkal több szén-dioxidot nyelnek a szárazföldi növények egy új kutatás szerint. A tudósok...","id":"20190521_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_fotoszintezis_szen_dioxid_szintje_szarzfoldi_novenyek_fak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7461bf1b-736b-4e6d-8566-43ffe7c0d2e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac1d055-1dfb-44d7-b088-cbb3c8136d3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_fotoszintezis_szen_dioxid_szintje_szarzfoldi_novenyek_fak","timestamp":"2019. május. 21. 09:03","title":"A fák is érzik, hogy baj van, de kérdéses, meddig tudnak küzdeni a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]