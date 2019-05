Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0627acbf-19f3-423a-9111-b9fb5edf81d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érdekes és látványos funkció miatt ismét a Snapchatre irányul a világ és a közösségi médiát használók figyelme. ","shortLead":"Egy érdekes és látványos funkció miatt ismét a Snapchatre irányul a világ és a közösségi médiát használók figyelme. ","id":"20190519_snapchat_baby_filter_kozossegi_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0627acbf-19f3-423a-9111-b9fb5edf81d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94980c0-43d7-47e3-a4ee-63ab38e799a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_snapchat_baby_filter_kozossegi_media","timestamp":"2019. május. 19. 18:03","title":"Megőrjíti a világot a Snapchat \"babás\" újítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kereszténydemokrata Néppárt egy rövid mondattal állt elő hét nappal az ep-választások előtt.","shortLead":"A Kereszténydemokrata Néppárt egy rövid mondattal állt elő hét nappal az ep-választások előtt.","id":"20190519_A_KDNP_is_beindult_a_kampany_vegere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef3871e-49d5-4bf0-80b6-ad14adeb7c7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_A_KDNP_is_beindult_a_kampany_vegere","timestamp":"2019. május. 19. 14:18","title":"A KDNP is beindult a kampány végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fb00ed-8969-40bd-964c-a027684f79d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szó szerint belebetegedett a válásába.","shortLead":"Szó szerint belebetegedett a válásába.","id":"20190518_Novak_Peter_eloszor_beszelt_a_szivrohamarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98fb00ed-8969-40bd-964c-a027684f79d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d082f467-e792-4f4c-81df-6d9ffb369635","keywords":null,"link":"/elet/20190518_Novak_Peter_eloszor_beszelt_a_szivrohamarol","timestamp":"2019. május. 18. 09:24","title":"Novák Péter először beszélt a szívrohamáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a699ad73-1c9f-4d36-9af2-49b8f66b12aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb bepillantást nyerhettünk a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár magánéletébe.","shortLead":"Újabb bepillantást nyerhettünk a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár magánéletébe.","id":"20190518_Bovult_Novak_Katalin_csaladja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a699ad73-1c9f-4d36-9af2-49b8f66b12aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498dc9b0-5ed7-4e70-8881-fdb5d51feb0a","keywords":null,"link":"/elet/20190518_Bovult_Novak_Katalin_csaladja","timestamp":"2019. május. 18. 12:58","title":"Bővült Novák Katalin családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac","c_author":"hvg.hu","category":"_tudomany","description":"A történész a Fókusz Plusznak a globális felmelegedésről, a menekültválságról és a mesterséges intelligenciáról is beszélt.","shortLead":"A történész a Fókusz Plusznak a globális felmelegedésről, a menekültválságról és a mesterséges intelligenciáról is...","id":"20190519_Yuval_Noah_Harari_klimavaltozas_menekultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458b5c0d-3764-4c85-91a1-7d0ba44e2d49","keywords":null,"link":"/_tudomany/20190519_Yuval_Noah_Harari_klimavaltozas_menekultek","timestamp":"2019. május. 19. 20:31","title":"Yuval Noah Harari: A klímaváltozás most történik, most kell vele foglakoznunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ec43d3-9ddf-4805-8c8b-413f9369cf1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Őrültech eheti adásából sem hiányzohatnak azok a hírek, amikről a legtöbbet beszéltünk az elmúlt napokban.","shortLead":"Az Őrültech eheti adásából sem hiányzohatnak azok a hírek, amikről a legtöbbet beszéltünk az elmúlt napokban.","id":"20190519_podcast_orultech_youtube_nike_energizer_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4ec43d3-9ddf-4805-8c8b-413f9369cf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a747f879-0597-41e4-ad62-5fff90e887b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_podcast_orultech_youtube_nike_energizer_telefon","timestamp":"2019. május. 19. 21:03","title":"Podcast: Megjött a fizetős YouTube Magyarországra, izgalmas fejlesztést villantott a Nike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b40ec5-7cb5-4345-837c-38ec8290f8b9","c_author":"Tóth Richárd, Windisch Judit","category":"itthon","description":"A kampányban alig észrevehető ellenzéki pártok az EP-választás eredményhirdetésekor igyekeznek majd láthatatlanná válni. Örülnek, ha csak kis verést kapnak. Egyedül a DK-nál álmodnak diadalról.","shortLead":"A kampányban alig észrevehető ellenzéki pártok az EP-választás eredményhirdetésekor igyekeznek majd láthatatlanná...","id":"201920__epvalasztas__ellenzeki_eselyek__gyurcsanyek_nyeregben__helyosztokepzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86b40ec5-7cb5-4345-837c-38ec8290f8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a758e1bc-4366-468a-a928-96e53e919e70","keywords":null,"link":"/itthon/201920__epvalasztas__ellenzeki_eselyek__gyurcsanyek_nyeregben__helyosztokepzo","timestamp":"2019. május. 18. 07:00","title":"Az ellenzék EP-kampányt színlel, de már azt lesi, hol találhat fedezéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684151d0-e0ef-4223-a0b2-f4613c88523d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Százévesen még befejezte a memoárját. Az amerikai író 103 éves volt.



","shortLead":"Százévesen még befejezte a memoárját. Az amerikai író 103 éves volt.



","id":"20190518_Meghalt_Herman_Wouk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=684151d0-e0ef-4223-a0b2-f4613c88523d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6909568f-5ce9-475f-b04e-8d0c45652106","keywords":null,"link":"/kultura/20190518_Meghalt_Herman_Wouk","timestamp":"2019. május. 18. 10:52","title":"Meghalt Herman Wouk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]