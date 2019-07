Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Reggeli mellett próbálják megtárgyalni, kik lehetnek az EU legfontosabb intézményeinek vezetői.","shortLead":"Reggeli mellett próbálják megtárgyalni, kik lehetnek az EU legfontosabb intézményeinek vezetői.","id":"20190701_Az_ejszakai_felfuggesztes_utan_tovabb_folytatjak_az_EUcsucsot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8164b87f-f9fd-47b6-a5a2-9adb18644ca0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Az_ejszakai_felfuggesztes_utan_tovabb_folytatjak_az_EUcsucsot","timestamp":"2019. július. 01. 07:27","title":"Az éjszakai felfüggesztés után tovább folytatják az EU-csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247c1cf3-02a1-4a77-8a7d-d25ac3a0aa09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó kompakt újdonsága egy feltöltéssel közel 60 kilométert képes megtenni tisztán elektromos üzemmódban. ","shortLead":"A stuttgarti gyártó kompakt újdonsága egy feltöltéssel közel 60 kilométert képes megtenni tisztán elektromos...","id":"20190701_ujabb_zold_rendszamos_itt_a_plugin_hibrid_mercedes_aosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=247c1cf3-02a1-4a77-8a7d-d25ac3a0aa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8309b8e-cc14-4170-b2ab-af8680cf4f76","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_ujabb_zold_rendszamos_itt_a_plugin_hibrid_mercedes_aosztaly","timestamp":"2019. július. 01. 08:21","title":"Újabb zöld rendszámos, jön a plugin hibrid Mercedes A-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c64d61-30bb-49bd-8db4-9db7954fc9f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm bejelentette, hogy előrelépett a biztonság terén: legaktuálisabb mobilplatformja megkapott egy fontos tanúsítványt, és ennek értelmében az intelligens kártyákénak megfelelő biztonságot kínál.","shortLead":"A Qualcomm bejelentette, hogy előrelépett a biztonság terén: legaktuálisabb mobilplatformja megkapott egy fontos...","id":"20190630_qualcomm_snapdragon_855_intelligens_kartyak_biztonsagi_tanusitvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2c64d61-30bb-49bd-8db4-9db7954fc9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442f321c-6fc0-4aac-9a1f-2f154805ae10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190630_qualcomm_snapdragon_855_intelligens_kartyak_biztonsagi_tanusitvany","timestamp":"2019. június. 30. 16:03","title":"Erős titkosítást kaptak a Snapdragon 855-tel szerelt telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb0535e-a346-45d4-94a5-159aeb97c3f6","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Sokatmondó, címében napjainkra is reflektáló kiállítással idézi meg a nagy osztrák festő, Oscar Kokoschka életművét a bécsi Leopold Múzeum.","shortLead":"Sokatmondó, címében napjainkra is reflektáló kiállítással idézi meg a nagy osztrák festő, Oscar Kokoschka életművét...","id":"201926__oskar_kokoschka__expresszionista__migrans_europeer__az_elet_nem_csendelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cb0535e-a346-45d4-94a5-159aeb97c3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b4b060-e4cd-409f-b45c-12387fae9ce0","keywords":null,"link":"/kultura/201926__oskar_kokoschka__expresszionista__migrans_europeer__az_elet_nem_csendelet","timestamp":"2019. június. 30. 13:00","title":"A hitleri kultúrpolitika ellensége volt, most ott lóg egy képe Merkel irodájában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Július 1-jétől az új típusú hibrid és elektromos autókat kizárólag hanggenerátorral felszerelve lehet forgalomba hozni az Európai Unió tagállamaiban, hogy a szinte zajtalan járművek észlelése könnyebb legyen a gyalogosoknak és a kerékpárral közlekedőknek - hívta fel a figyelmet az EY üzleti tanácsadó.","shortLead":"Július 1-jétől az új típusú hibrid és elektromos autókat kizárólag hanggenerátorral felszerelve lehet forgalomba hozni...","id":"20190630_Gyalogosbaratabbak_lesznek_az_elektromos_autok_julius_1tol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5bf330-f3e1-488c-b217-f85d5ea253b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190630_Gyalogosbaratabbak_lesznek_az_elektromos_autok_julius_1tol","timestamp":"2019. június. 30. 16:20","title":"Gyalogosbarátabbak lesznek az elektromos autók július 1-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb2ef45-1bae-4833-91d5-972a9707e697","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"1,85 milliárdot fektet egy magyar alap egy cseh cégbe, aminek mesterséges intelligenciája hang alapján képes diagnosztizálni ipari gépeket.","shortLead":"1,85 milliárdot fektet egy magyar alap egy cseh cégbe, aminek mesterséges intelligenciája hang alapján képes...","id":"20190630_Itt_a_mesterseges_intelligencia_ami_hangrol_megmondja_jol_vane_egy_gep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddb2ef45-1bae-4833-91d5-972a9707e697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aafdca5d-1615-4f7a-834a-2ca1d987dd1a","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_Itt_a_mesterseges_intelligencia_ami_hangrol_megmondja_jol_vane_egy_gep","timestamp":"2019. június. 30. 17:53","title":"Itt a mesterséges intelligencia, ami hangról megmondja, jól van-e egy gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1379337d-f4ca-4a6f-8853-7237a54855a3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Max Verstappen nyerte meg a Forma-1 Osztrák Nagydíjat Charles Leclerc és Valtteri Bottas előtt. ","shortLead":"Max Verstappen nyerte meg a Forma-1 Osztrák Nagydíjat Charles Leclerc és Valtteri Bottas előtt. ","id":"20190630_Verstappen_nyerte_az_Osztrak_Nagydijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1379337d-f4ca-4a6f-8853-7237a54855a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d49884-f60d-4616-8735-dce9a2ed078b","keywords":null,"link":"/sport/20190630_Verstappen_nyerte_az_Osztrak_Nagydijat","timestamp":"2019. június. 30. 16:39","title":"Verstappen nyerte az Osztrák Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","shortLead":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","id":"20190630_Tippjatek_610_mikori_ez_a_HVGcimlap_szavazzon_HVG40","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79dcd9aa-5a8f-47c8-9f1f-622d61e9b00a","keywords":null,"link":"/kultura/20190630_Tippjatek_610_mikori_ez_a_HVGcimlap_szavazzon_HVG40","timestamp":"2019. június. 30. 10:15","title":"Tippjáték 6/10: mikori ez a HVG-címlap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]