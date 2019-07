Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"470d217f-cfc5-4285-9810-9b1b46e9b1ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo után a Huawei is azon mesterkedik, hogyan tüntethetné el a mobil tetejéről az érzékelőket, hogy azt a helyet is képernyő uralja. ","shortLead":"Az Oppo után a Huawei is azon mesterkedik, hogyan tüntethetné el a mobil tetejéről az érzékelőket, hogy azt a helyet is...","id":"20190709_huawei_oppo_kijelzo_alatti_kamera_rejtett_szelfikamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=470d217f-cfc5-4285-9810-9b1b46e9b1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af21bf4-3fc4-4c31-a651-80f98d16c2f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_huawei_oppo_kijelzo_alatti_kamera_rejtett_szelfikamera","timestamp":"2019. július. 09. 14:03","title":"A Huawei is a kijelző alá tenné a kamerát, de kicsit máshogy, mint mások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf9e31a-e24e-42da-a757-74c5d6ae91b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A menekültek a globális társadalom összes kirekesztettjének jelképei – mondta Ferenc pápa hétfőn a vatikáni Szent Péter-bazilikában, hat évvel azután, hogy látogatást tett a menekülteket gyakran fogadó Lampedusa szigetén.","shortLead":"A menekültek a globális társadalom összes kirekesztettjének jelképei – mondta Ferenc pápa hétfőn a vatikáni Szent...","id":"20190708_Ferenc_papa_A_menekultek_a_globalis_tarsadalom_osszes_kirekesztettjenek_jelkepei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bf9e31a-e24e-42da-a757-74c5d6ae91b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8f543b-b665-4cd9-9108-0a1a3b1702c6","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Ferenc_papa_A_menekultek_a_globalis_tarsadalom_osszes_kirekesztettjenek_jelkepei","timestamp":"2019. július. 08. 13:59","title":"Ferenc pápa: A menekültek a globális társadalom összes kirekesztettjének jelképei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18a96c4-5bbf-4715-a7ea-92919992cd30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Holnap lehet, hogy a Balaton nyer.","shortLead":"Holnap lehet, hogy a Balaton nyer.","id":"20190709_Ugyanolyan_meleg_a_Balaton_mint_a_levego_homerseklete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b18a96c4-5bbf-4715-a7ea-92919992cd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592d2d1d-c7ab-4025-9971-ea0ba457ded4","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Ugyanolyan_meleg_a_Balaton_mint_a_levego_homerseklete","timestamp":"2019. július. 09. 15:13","title":"Ugyanolyan meleg a Balaton, mint a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalos látogatást tesz Magyarországon Zuzana Caputová, a Szlovák Köztársaság elnöke csütörtökön. A szlovák államfő Áder János köztársasági elnök meghívására érkezik Budapestre.","shortLead":"Hivatalos látogatást tesz Magyarországon Zuzana Caputová, a Szlovák Köztársaság elnöke csütörtökön. A szlovák államfő...","id":"20190709_Ader_Magyarorszagra_hivta_Szlovakia_liberalis_allamfojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a67eee-f5bb-4098-8309-4ca1380f3d70","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Ader_Magyarorszagra_hivta_Szlovakia_liberalis_allamfojet","timestamp":"2019. július. 09. 14:07","title":"Áder Magyarországra hívta Szlovákia liberális államfőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7443ed85-2e93-4c25-b014-341df20b0ec8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali visszaélés gyanújával nyomozás indult Demeter Márta ellen, kikérték a mentelmi jogát.","shortLead":"Hivatali visszaélés gyanújával nyomozás indult Demeter Márta ellen, kikérték a mentelmi jogát.","id":"20190709_Magyar_Gyorgy_szerint_csak_meg_akarjak_felemliteni_Demeter_Martat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7443ed85-2e93-4c25-b014-341df20b0ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5da9ddb-6ea1-4053-a548-2edca018d778","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Magyar_Gyorgy_szerint_csak_meg_akarjak_felemliteni_Demeter_Martat","timestamp":"2019. július. 09. 13:34","title":"Magyar György szerint csak meg akarják félemlíteni Demeter Mártát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három vádlott ellen nyújtottak be vádiratot, az ügyészség szerint összesen több mint húszmillió forint áfát csaltak el.","shortLead":"Három vádlott ellen nyújtottak be vádiratot, az ügyészség szerint összesen több mint húszmillió forint áfát csaltak el.","id":"20190709_Hamis_szamlakkal_bukott_le_egy_husfeldolgozo_ugyvezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a30bf68-3df1-4ff3-a76e-baf682f002c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Hamis_szamlakkal_bukott_le_egy_husfeldolgozo_ugyvezetoje","timestamp":"2019. július. 09. 08:28","title":"Hamis számlákkal bukott le egy húsfeldolgozó ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d73311-b48f-46a7-b58c-3e06a22e2f53","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nukleáris fegyver előállításához 90 százalék szükséges, szakértők szerint 20 százalékról ez már csak idő kérdése. ","shortLead":"Nukleáris fegyver előállításához 90 százalék szükséges, szakértők szerint 20 százalékról ez már csak idő kérdése. ","id":"20190708_Husz_szazalekos_urant_is_dusithat_Teheran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39d73311-b48f-46a7-b58c-3e06a22e2f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e78b9a8-ef3b-473e-99be-0ab2452fceb7","keywords":null,"link":"/vilag/20190708_Husz_szazalekos_urant_is_dusithat_Teheran","timestamp":"2019. július. 08. 12:12","title":"Húszszázalékos uránt is dúsíthat Teherán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0da9e1-945f-4439-8f06-c71d54e49bb3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország évente 1950 hektár tengerparti területet veszít a földerózió miatt. ","shortLead":"Az ország évente 1950 hektár tengerparti területet veszít a földerózió miatt. ","id":"20190708_15_ev_alatt_egy_varosnyi_teruletet_elvesztette_Indonezia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb0da9e1-945f-4439-8f06-c71d54e49bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078d2b76-8869-4722-89d6-92c004c60d56","keywords":null,"link":"/vilag/20190708_15_ev_alatt_egy_varosnyi_teruletet_elvesztette_Indonezia","timestamp":"2019. július. 08. 09:01","title":"15 év alatt egy városnyi területét elvesztette Indonézia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]