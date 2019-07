Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ca8d043-1cfd-40de-ab08-1d74432d8706","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Minden magyar mezőnyjátékos betalált a mérkőzésen. ","shortLead":"Minden magyar mezőnyjátékos betalált a mérkőzésen. ","id":"20190715_Kiutotte_elso_ellenfelet_a_ferfi_vizilabdavalogatott_a_veben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ca8d043-1cfd-40de-ab08-1d74432d8706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2312b532-558e-43cb-bb87-96b6c119237c","keywords":null,"link":"/sport/20190715_Kiutotte_elso_ellenfelet_a_ferfi_vizilabdavalogatott_a_veben","timestamp":"2019. július. 15. 12:36","title":"Kiütötte első ellenfelét a férfi vízilabda-válogatott a vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7e5eb6-880d-45ec-b960-86333fc80047","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A New York- metróállomásokon sötét volt, miközben a szerelvényekben és az alagutakban volt áram. A BBC videója szerint sokan buliztak is a metróban.","shortLead":"A New York- metróállomásokon sötét volt, miközben a szerelvényekben és az alagutakban volt áram. A BBC videója szerint...","id":"20190714_Jo_hangulatban_is_telt_a_New_Yorki_aramszunet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f7e5eb6-880d-45ec-b960-86333fc80047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f48276e-d844-4761-99b7-655cb813bb10","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Jo_hangulatban_is_telt_a_New_Yorki_aramszunet","timestamp":"2019. július. 14. 10:43","title":"Jó hangulatban (is) telt a New York-i áramszünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275decba-2b8a-498d-8abc-c27ba86101c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a kérdés már az ENSZ előtt van.","shortLead":"Pedig a kérdés már az ENSZ előtt van.","id":"20190715_A_magyar_kormanynak_nincs_velemenye_arrol_hogy_Kinaban_atnevelo_taborokba_zarjak_az_ujgur_kisebbseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275decba-2b8a-498d-8abc-c27ba86101c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad44dcee-beed-4c16-a04d-e48ab3bbc2e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_A_magyar_kormanynak_nincs_velemenye_arrol_hogy_Kinaban_atnevelo_taborokba_zarjak_az_ujgur_kisebbseget","timestamp":"2019. július. 15. 09:18","title":"A magyar kormánynak nincs véleménye arról, hogy Kínában átnevelő táborokba zárják az ujgur kisebbséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed40c4d-5913-42d5-bfad-78d566b58d0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közép-európai Egyetem Magánegyetem néven osztrák magánegyetemként akkreditálták a Magyarországról elüldözött CEU-t, jelentette be az intézmény.","shortLead":"Közép-európai Egyetem Magánegyetem néven osztrák magánegyetemként akkreditálták a Magyarországról elüldözött CEU-t...","id":"20190713_Akkreditaltak_a_CEUt_Becsben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ed40c4d-5913-42d5-bfad-78d566b58d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d5331b-7935-413b-b2b6-18e57c28316d","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Akkreditaltak_a_CEUt_Becsben","timestamp":"2019. július. 13. 15:10","title":"Akkreditálták a CEU-t Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három személyautó ütközött, két személy megsérült Takácsi közelében, emiatt teljes útzár van Pápa és Győr között a 83-as úton.","shortLead":"Három személyautó ütközött, két személy megsérült Takácsi közelében, emiatt teljes útzár van Pápa és Győr között...","id":"20190714_Teljes_utzar_Papa_es_Gyor_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247d65e1-3d4b-4303-a0ba-25e794e1e77c","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Teljes_utzar_Papa_es_Gyor_kozott","timestamp":"2019. július. 14. 12:28","title":"Teljes útzár Pápa és Győr között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De alapvetően sütni fog a nap, és 23-27 fok lesz napközben. ","shortLead":"De alapvetően sütni fog a nap, és 23-27 fok lesz napközben. ","id":"20190715_Meg_ma_is_elofordulhat_meg_egyegy_zapor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45efbb44-8b9e-400f-b82b-27d6fb15063e","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Meg_ma_is_elofordulhat_meg_egyegy_zapor","timestamp":"2019. július. 15. 05:21","title":"Még ma is előfordulhat még egy-egy zápor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton késő este a horvát illetékesek bevitték annak a BMW-nek a sofőrjét, aki három napja súlyos balesetet okozott az A4-es autópályán a Varasd közelében lévő fizetőkapunál, a balesetben magyarok is megsérültek - írta a Jutarnji List című horvát napilap a zágrábi rendőrség közleményére hivatkozva.","shortLead":"Szombaton késő este a horvát illetékesek bevitték annak a BMW-nek a sofőrjét, aki három napja súlyos balesetet okozott...","id":"20190714_Megis_letartoztatta_a_horvat_rendorseg_a_sulyos_balesetet_okozo_BMW_soforjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadc6cd3-1221-4811-a81c-78034a6ca845","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Megis_letartoztatta_a_horvat_rendorseg_a_sulyos_balesetet_okozo_BMW_soforjet","timestamp":"2019. július. 14. 08:42","title":"Mégis letartóztatta a horvát rendőrség a súlyos balesetet okozó BMW sofőrjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 24.hu újságírói a helyszínen tapasztalták, mennyire. Szerintük harapni lehetett a büdöset.","shortLead":"A 24.hu újságírói a helyszínen tapasztalták, mennyire. Szerintük harapni lehetett a büdöset.","id":"20190715_Nagyon_budos_van_a_szekesfehervari_banya_kornyeken_ahol_a_horvat_szennyviziszapot_taroljak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a19b18e-ee14-4238-90c8-6891f686b4f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Nagyon_budos_van_a_szekesfehervari_banya_kornyeken_ahol_a_horvat_szennyviziszapot_taroljak","timestamp":"2019. július. 15. 10:25","title":"Nagyon büdös van a székesfehérvári bánya környékén, ahol a horvát szennyvíziszapot tárolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]