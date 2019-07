Egy finn cég, a Solar Foods levegőből csinál élelmiszert, egy fehér, lisztszerű és -ízű anyagot, írja a Big Think. A Solein nevű por fehérjeforrás, 50 százaléka fehérje, 5-10 százaléka zsír, 20-25 százaléka pedig szénhidrát. Mi kell hozzá? Víz, áram és széndioxid. A tervek szerint 2021-re több élelmiszer alapanyaga is lehet - és a globális felmelegedés ellen is kiváló.

Először turmixokban, joghurtokban találkozhatunk majd a Soleinnel. Az eljárásban a levegőből nyerik ki a széndioxidot, majd vízzel, tápanyagokkal, vitaminokkal dúsítják, mindezt teljesen megújuló napenergiából származó árammal végezve. Az áram egy fermentációs folyamatot katalizál.

Hogy a Solar Food ötlete nem humbug, az is mutatja, hogy az Európai Úrügynökséggel is együttműködnek, hogy az űrállomáson, a bolygón kívül is lehessen élelmiszert előállítani. A Soleinből emellett húsmentes hús is előállítható lesz.

A Solein alig használ termőföldet, elhanyagolható lesz a vízszükséglete a többi állattartási módszerhez képest. A cég nagyratörő tervei szerint a Solein 2050-re meghatározó fehérjeforrrása lesz a világ 9 milliárd lakosának.