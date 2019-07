Sokan és sokszor kritizálták már az alkalmazás-áruházak (Google és Apple) 30-70 százalékos fizetési rendszerét (amire az app store-oknak is megvan természetesen a magyarázatuk), és már olyan nagy szolgáltatások is voltak, amelyek kifejezetten fellázadtak ez ellen. A Netflix és a Spotify már nem engedi az előfizetést vagy az előfizetés megújítását az alkalmazáson keresztül, hogy minél több bevétel maradhasson náluk. Az Epic Games is hasonlóan gondolkodott, amikor nem vitte be a Google app-áruházába a Fortnite-ot, igaz, több szakértő szerint ezzel a felhasználókat is veszélyezteti.

A Google eddig lenyelte ezt, és talán ezért is kapott vérszemet egy kisebb alkalmazás fejlesztője. A társkereső Tinderrel kapcsolatos döntésnek nem lesz óriási hatása a Google-re nézve, azonban könnyen lehet, hogy lavinát indít el. A Tinder mögött álló Match Group Inc. bejelentette, hogy új alapértelmezett fizetési folyamatot indít az alkalmazásban, megkerüli a Google Play szabványos eljárását, és nem fizeti meg a keresőóriás számára a 30 százalékos adót.

A felhasználóknak közvetlenül kell majd megadniuk a hitelkártyaadataikat az alkalmazásban, és a Tinder dolgozza fel az összes kifizetést a Google helyett. Ráadásul emlékezni is fog mindenre: amennyiben valaki átáll erre az új fizetési rendszerre, akkor már nem tud visszatérni a régire (a Tindert illetően).

Új fizetési forma a Tinderen © Twitter/Jerry Cap

Minderről a Bloomberg számolt be, és a jelentés azt sugallja, hogy könnyen lehet, ez csak a kezdet. Ha ugyanis sikeresnek bizonyul a Tinder akciója, és a Google nem tesz semmit, akkor könnyen követhetik majd más alkalmazások, különösen a jövedelmező mobiljátékok. Ez pedig felboríthatja a Google és az Apple által épített és uralt milliárd dolláros üzletágat.

A hír megjelenését követően a Match Group Inc. részvényértékei 5 százalékkal megemelkedtek.

Ha érdeklik a Tinder újításai, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.