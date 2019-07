Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első öt hónapjában 2 százalékkal csökkent a születések száma 2018 elejéhez képest, eközben többen haltak meg, mint tavaly ilyenkor. A termékenységi arányszám is esik.","shortLead":"Az év első öt hónapjában 2 százalékkal csökkent a születések száma 2018 elejéhez képest, eközben többen haltak meg...","id":"20190726_Egyre_kevesebb_gyerek_szuletik_tovabb_no_a_termeszetes_fogyas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc447460-a28b-4073-aed9-4a36060982e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_Egyre_kevesebb_gyerek_szuletik_tovabb_no_a_termeszetes_fogyas","timestamp":"2019. július. 26. 09:32","title":"Egyre kevesebb magyar gyerek születik, tovább nő a természetes fogyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy éve kellene különadót fizetniük a „bevándorlást segítő” szervezetek támogatóinak. A NAV-hoz még egyetlen bevallás sem érkezett, ennek ellenére egyetlen ellenőrzést sem rendeltek el.","shortLead":"Egy éve kellene különadót fizetniük a „bevándorlást segítő” szervezetek támogatóinak. A NAV-hoz még egyetlen bevallás...","id":"20190726_Az_adohatosag_sem_foglalkozik_a_bevandorlasi_adoval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6ba34f-3961-4b9c-a4ea-885d344751c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_Az_adohatosag_sem_foglalkozik_a_bevandorlasi_adoval","timestamp":"2019. július. 26. 06:15","title":"Az adóhatóság sem foglalkozik a bevándorlási adóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többen kiléptek a Szlovákiai Magyar Írók Társaságából.","shortLead":"Többen kiléptek a Szlovákiai Magyar Írók Társaságából.","id":"20190726_A_magyar_kormany_nyomulasa_miatt_forronganak_az_irodalmarok_Szlovakiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98eee03-cfac-43b9-b544-9035e0ec10dc","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_A_magyar_kormany_nyomulasa_miatt_forronganak_az_irodalmarok_Szlovakiaban","timestamp":"2019. július. 26. 08:54","title":"A magyar kormány nyomulása miatt forronganak az irodalmárok Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619a4c5d-9292-4c55-bea4-06af445f2b42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A száguldó kereket, amely később balesetet is okozott, videóra vették. ","shortLead":"A száguldó kereket, amely később balesetet is okozott, videóra vették. ","id":"20190727_Elszabadult_kerek_okozott_kaoszt_New_Jerseyben_egy_autopalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=619a4c5d-9292-4c55-bea4-06af445f2b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5445cc1c-a286-4703-b9af-c313d34460c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Elszabadult_kerek_okozott_kaoszt_New_Jerseyben_egy_autopalyan","timestamp":"2019. július. 27. 10:53","title":"Elszabadult kerék okozott káoszt New Jersey-ben egy autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeretné a Fidesz-kormány a megújuló energiát, de ez még nagyon messze van.","shortLead":"Szeretné a Fidesz-kormány a megújuló energiát, de ez még nagyon messze van.","id":"20190725_A_kormany_szabadulna_a_szentol_de_dontes_meg_nincs_a_kivezeteserol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e55f97-3bd2-4b71-b4d3-bb0c1804dafc","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_A_kormany_szabadulna_a_szentol_de_dontes_meg_nincs_a_kivezeteserol","timestamp":"2019. július. 25. 17:25","title":"A kormány szabadulna a széntől, de döntés még nincs a kivezetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7afb0c70-25e4-4a40-abdc-63bdc26ddfbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tusványoson tartott előadást Barabási Albert-László, világhírű fizikus-hálózatkutató. Az Index az MTA-ügyről kérdezte.","shortLead":"Tusványoson tartott előadást Barabási Albert-László, világhírű fizikus-hálózatkutató. Az Index az MTA-ügyről kérdezte.","id":"20190727_Barabasi_AlbertLaszlo_az_MTAugyrol_Voltak_olyan_pillanatok_amikor_ordibalni_lehetett_de_valtoztatni_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7afb0c70-25e4-4a40-abdc-63bdc26ddfbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f1737c-9088-40c6-8312-261dce39cd04","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Barabasi_AlbertLaszlo_az_MTAugyrol_Voltak_olyan_pillanatok_amikor_ordibalni_lehetett_de_valtoztatni_nem","timestamp":"2019. július. 27. 09:57","title":"Barabási Albert-László az MTA-ügyről: Voltak olyan pillanatok, amikor ordibálni lehetett, de változtatni nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d42862b-9065-4f77-8655-d8b67b1211e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség kimerítő tájékoztatót adott arról, milyen korlátozásokra, változásokra kell számítani a környéken, milyen útvonalon közelíthető meg a pálya, és fontos információkat is megosztott honlapján.","shortLead":"A rendőrség kimerítő tájékoztatót adott arról, milyen korlátozásokra, változásokra kell számítani a környéken, milyen...","id":"20190726_Ezt_kell_tudnia_a_mogyorodi_Forma1es_futamrol_ha_oda_vagy_arra_megy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d42862b-9065-4f77-8655-d8b67b1211e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4523204f-b333-436d-8331-221721467044","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_Ezt_kell_tudnia_a_mogyorodi_Forma1es_futamrol_ha_oda_vagy_arra_megy","timestamp":"2019. július. 26. 10:29","title":"Ezt kell tudnia a mogyoródi Forma–1-es futamról, ha oda- vagy arra megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfb88e1-99c8-47f5-a237-784f54be8552","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes EP-képviselő beizzította twitterét a Stop Soros uniós perének hírére.","shortLead":"A fideszes EP-képviselő beizzította twitterét a Stop Soros uniós perének hírére.","id":"20190725_Deutsch_Tamas_szerint_az_Europai_Bizottsagon_erot_vett_a_kapuzarasi_panik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dfb88e1-99c8-47f5-a237-784f54be8552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5388e05-33ab-497a-ace2-8d0c4930588e","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Deutsch_Tamas_szerint_az_Europai_Bizottsagon_erot_vett_a_kapuzarasi_panik","timestamp":"2019. július. 25. 14:16","title":"Deutsch Tamás szerint az Európai Bizottságon erőt vett a kapuzárási pánik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]