A fiataloknak készült, de épp őket nem képes megtartani a Facebook. Mark Zuckerberg azonban erre is gondolt, és úgy tűnik, a Facebookról távozók is a Facebook-birodalomban kötnek ki.

A Facebook első embere, az oldalon megvásárolt hirdetések, valamint a tőzsdére lépéssel mára dúsgazdaggá vált Mark Zuckerberg még harvardi egyetemista volt, amikor a közösségi oldal ötlete megfogalmazódott benne. Aztán hosszú programozói munka eredményeként útjára indította azt.

A történetet szinte mindenki ismeri: Zuckerbergék előbb egy egyetemi hallgatókat kinézetük alapján osztályozó oldalt építettek, de a projektből hamarosan egész más lett. Ez volt a Thefacebook.com, majd simán csak Facebook, a felsőoktatásban tanuló amerikaiak amolyan online adatbázisa. Az oldal mára a mindennapi kommunikáció részévé vált, ám eredeti célközönsége,

A The Economist elemzése világít rá igazán, milyen mértékű lemorzsolódásról van szó. A londoni lap az eMarketer segítségével készült felmérése szerint gyakorlatilag kijelenthető, hogy az amerikai tiniket hidegen hagyja az oldal. A lap öt korcsoportot vizsgált meg, az adatok alapján pedig egyértelmű a kép: a fiatalabb réteg (a 12-17 év közöttiek, valamint a 18-24 évesek is) nagyreményekkel iratkozott fel rá, amit az oldal első mérföldköve, a 2008 augusztusában rögzített felhasználói rekord is bizonyít. (Ez volt az az időszak, amikor oldal átlépte a 100 millió havi aktív felhasználót.)

Néhány év elteltével azonban gyorsan változott a kép, a fiatal facebookozókból pedig egyre kevesebb lett. A 12-17 év közöttieknél a Snapchat és az Instagram vált dominánssá, míg a Facebook unalmassá. Hasonló figyelhető meg a 18-24 éveseknél is: a The Economist szerint ott is nagyjából a 2016-17-es időszak tekinthető fordulópontnak.

Ezzel szemben az idősebb korosztály (például a 25-44 év közötti) továbbra is kitart a szolgáltatás mellett, de esetükben valami más is megfigyelhető: az eltűnős üzenetekre alkalmas Snapchat alig érdeklik őket, az Instagramot viszont szívesen görgetik. A 45-64-es korcsoport inkább csak a Facebookot használja, a 65 év felettieknél pedig nem is nagyon létezik más csatorna.

Ráadásul az idő előrehaladtával sem mutatkozik másikfajta kép: a fiatalok egyszerűen eltűnnek a Facebookról, melynek helyét a Snapchat és az Instagram veszi át náluk, az idősebbek viszont később sem szakítanak vele.

A jelenség okát Mark Mahaney, az RBC Capital elemzője az elérhető tartalomtípusoknak tulajdonítja. Míg ugyanis a Facebook szinte csak üzenetváltásra és kapcsolattartásra jó, az Instagramon és a Snapchaten a felhasználó minden perce dokumentálható. A képeket és történeteket szűrőkkel és matricákkal is elláthatják a fióktulajdonosok, ami sokkal hasznosabb funkció egy tini szemében. A The Economist cikkében azt írja, hogy utóbbi minden fiatalra, vagyis nem csak az amerikaiakra igaz.

Valószínűleg Mark Zuckerberg és csapata is érzi ezt, nem véletlenül hozták be a Messengerbe is az Instagramon jól bevált történet funkciót. Bár a lépésnek bizonyára pénzügyi okai is voltak (hiszen adódott még egy felület, ahol reklámok értékesíthetők), a lépés sokkal inkább Zuckerberg régi fájdalmát, a fiatalok visszahódítását igyekezett enyhíteni – egyelőre sikertelenül.

Legalábbis a Facebookon. Zuckerbergék aligha bánják, ha a Facebook-menekültek végül valamely hozzájuk tartozó másik platformon, például az Instagramon kötnek ki. A számokat elnézve megállapíthatjuk: azt viszont valószínűleg még mindig sajnálja a techmilliárdos, hogy hiába próbálta, nem sikerült rátennie a kezét a Snapchatre.

