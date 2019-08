Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bba28da4-c689-4db2-b292-f73c930d27c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komoly összefogással menekült meg egy bajba jutott gólya Kondoroson. ","shortLead":"Komoly összefogással menekült meg egy bajba jutott gólya Kondoroson. ","id":"20190805_Fuldoklo_golyat_mentettek_egy_tobol_Kondoroson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bba28da4-c689-4db2-b292-f73c930d27c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c240c98-0d79-4d07-b489-646f57558914","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Fuldoklo_golyat_mentettek_egy_tobol_Kondoroson","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:29","title":"Fuldokló gólyát mentettek egy tóból Kondoroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A saját márkás termékeknél egyáltalán nem fognak pálmaolajat használni az év végére – ígérte a Spar.","shortLead":"A saját márkás termékeknél egyáltalán nem fognak pálmaolajat használni az év végére – ígérte a Spar.","id":"20190805_Palmaolajmentes_polcokat_kertek_a_boltoktol_most_valaszolt_a_Spar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3398c675-2221-44de-8da5-f8abf01f5b91","keywords":null,"link":"/kkv/20190805_Palmaolajmentes_polcokat_kertek_a_boltoktol_most_valaszolt_a_Spar","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:27","title":"Pálmaolajmentes polcokat kértek a boltoktól, most válaszolt a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be2bc38-4772-403b-ba93-5b82c0729d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő azonban sem függetlenként, sem pártszínekben nem hajlandó indulni. ","shortLead":"Ő azonban sem függetlenként, sem pártszínekben nem hajlandó indulni. ","id":"20190805_vona_gabor_jobbik_fidesz_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be2bc38-4772-403b-ba93-5b82c0729d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51c1b90-0879-4906-bf4b-163c528b4ecf","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_vona_gabor_jobbik_fidesz_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. augusztus. 05. 16:18","title":"Vona: Vannak jó fideszes polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2805947c-a8cd-4e5c-8368-da512b75bf47","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerdán kezdik kézbesíteni a leveleket a mintegy 8 millió választópolgárnak.","shortLead":"Szerdán kezdik kézbesíteni a leveleket a mintegy 8 millió választópolgárnak.","id":"20190804_Valasztasi_ertesito_onkormanyzati_valasztas_posta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2805947c-a8cd-4e5c-8368-da512b75bf47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b423adf-0ed9-4f2f-8217-7169694b5585","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Valasztasi_ertesito_onkormanyzati_valasztas_posta","timestamp":"2019. augusztus. 04. 11:32","title":"Legkésőbb 19 napon belül mindenkinek postázzák a választási értesítőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szeretethez, szerelemhez való jog mindenkié, ahogy a Coca-Cola is – üzeni a cég.","shortLead":"A szeretethez, szerelemhez való jog mindenkié, ahogy a Coca-Cola is – üzeni a cég.","id":"20190805_CocaCola_Hiszunk_abban_hogy_mindannyian_egyenloek_vagyunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda81fb0-e65a-4dcd-900c-de08535d8d21","keywords":null,"link":"/elet/20190805_CocaCola_Hiszunk_abban_hogy_mindannyian_egyenloek_vagyunk","timestamp":"2019. augusztus. 05. 10:32","title":"Coca-Cola: Hiszünk abban, hogy mindannyian egyenlőek vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09cd139-332b-437b-b1fd-5b3faefe74f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Clauvino da Silva parókát és gumimaszkot is felvett, de a terv elbukott.","shortLead":"Clauvino da Silva parókát és gumimaszkot is felvett, de a terv elbukott.","id":"20190805_Sajat_lanyanak_maszkirozta_magat_egy_brazil_bandavezer_hogy_megszokjon_a_bortonbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c09cd139-332b-437b-b1fd-5b3faefe74f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d4c83e-ada8-42ae-a4a0-1d203b7102a6","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Sajat_lanyanak_maszkirozta_magat_egy_brazil_bandavezer_hogy_megszokjon_a_bortonbol","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:55","title":"Saját lányának maszkírozta magát egy brazil bandavezér, hogy megszökjön a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég jók a plakátok – írta.","shortLead":"Elég jók a plakátok – írta.","id":"20190805_Alfoldi_Robert_uzent_a_kolat_bojkottalo_fideszesnek_A_szerelem_az_szerelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfe49cc-e353-4170-bf9d-1fc49323cceb","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Alfoldi_Robert_uzent_a_kolat_bojkottalo_fideszesnek_A_szerelem_az_szerelem","timestamp":"2019. augusztus. 05. 08:03","title":"Alföldi Róbert üzent a kólát bojkottáló fideszesnek: „A szerelem az szerelem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"675c68dd-a12f-4a77-ad6f-16d75c0e3510","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robbanás történt hétfőre virradóan Kairóban, miután több autó összeütközött, tizenhatan életüket vesztették, huszonegyen megsérültek - közölte az egészségügyi és a belügyminisztérium.","shortLead":"Robbanás történt hétfőre virradóan Kairóban, miután több autó összeütközött, tizenhatan életüket vesztették...","id":"20190805_Robbanas_tortent_Kairoban_miutan_tobb_auto_osszeutkozott_sokan_meghaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=675c68dd-a12f-4a77-ad6f-16d75c0e3510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40119bff-0963-4e3e-afef-7eb511310961","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_Robbanas_tortent_Kairoban_miutan_tobb_auto_osszeutkozott_sokan_meghaltak","timestamp":"2019. augusztus. 05. 05:03","title":"Robbanás történt Kairóban, miután több autó összeütközött, sokan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]