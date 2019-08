Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még tőle is szokatlan gyorsasággal fejtette meg a több halálos áldozatot követelő hétvégi lövöldözések okait Donald Trump amerikai elnök.","shortLead":"Még tőle is szokatlan gyorsasággal fejtette meg a több halálos áldozatot követelő hétvégi lövöldözések okait Donald...","id":"20190806_donald_trump_videojatek_lovoldozes_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13ae3ad-6898-416f-a874-53b18b979a88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_donald_trump_videojatek_lovoldozes_egyesult_allamok","timestamp":"2019. augusztus. 06. 08:33","title":"Trump máris megtalálta a hétvégi lövöldözések mögötti okokat: videojátékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20db82d-7a4d-4305-b45a-1dcb099b5e2d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"86 éves volt. ","shortLead":"86 éves volt. ","id":"20190804_Elhunyt_Ambrus_Miklos_olimpiai_bajnok_vizilabdazo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b20db82d-7a4d-4305-b45a-1dcb099b5e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca3d080-ff5e-48ab-b7f7-b3622b40be64","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Elhunyt_Ambrus_Miklos_olimpiai_bajnok_vizilabdazo","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:19","title":"Elhunyt Ambrus Miklós olimpiai bajnok vízilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907dba4c-d691-460f-95b3-b34df4bd2761","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövőre már csak engedéllyel lehet elhalasztani a beiratkozást, azt azonban nem tudni, minek alapján. Ahogy az is rejtély, ki dönt a gyerekek iskolai érettségéről.","shortLead":"Jövőre már csak engedéllyel lehet elhalasztani a beiratkozást, azt azonban nem tudni, minek alapján. Ahogy az is...","id":"20190805_Hatevesen_iskolaba_kuldhetik_a_gyerekeket_csak_nem_tudni_ki_dont_errol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=907dba4c-d691-460f-95b3-b34df4bd2761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e11d90-ff41-4d8a-8aa7-ac80cdcda94e","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Hatevesen_iskolaba_kuldhetik_a_gyerekeket_csak_nem_tudni_ki_dont_errol","timestamp":"2019. augusztus. 05. 05:38","title":"Hatévesen iskolába küldhetik a gyerekeket, csak nem tudni, ki dönt erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felszökött a halálozási ráta nyáron. ","shortLead":"Felszökött a halálozási ráta nyáron. ","id":"20190804_Kanikula_hohullam_rekordmeleg_Nemetorszag_halalozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2f0a73-97cf-4455-bcd7-651c237541b2","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Kanikula_hohullam_rekordmeleg_Nemetorszag_halalozasok","timestamp":"2019. augusztus. 04. 16:03","title":"Akár tízezer áldozata is lehet a tavalyi kánikulának Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0ad734-cd7e-4ec5-bf76-cc5e9c5a9d20","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Bemutatta új okosóráját a Samsung. Az eszközben digitalizálták a funkciógyűrűt, és ami sokaknak jól jöhet: hamarosan nem csak pulzust, hanem EKG-t, sőt még vérnyomást is mérhetünk vele a gyártó ígérete szerint.","shortLead":"Bemutatta új okosóráját a Samsung. Az eszközben digitalizálták a funkciógyűrűt, és ami sokaknak jól jöhet: hamarosan...","id":"20190805_samsung_galaxy_watch_active_2_okosora_ekg_vernyomas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f0ad734-cd7e-4ec5-bf76-cc5e9c5a9d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92e616d-b0ac-49ca-8622-1fa187d1628e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_samsung_galaxy_watch_active_2_okosora_ekg_vernyomas","timestamp":"2019. augusztus. 05. 20:03","title":"Egy okosóra, nyolcféle kiadás: íme a Samsung Galaxy Watch Active 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ötszörös világbajnok hetedszer győzött a Hungaroringen.","shortLead":"Az ötszörös világbajnok hetedszer győzött a Hungaroringen.","id":"20190804_f1_forma1_magyar_nagydij_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef22457-3ee2-4686-9139-315df173f14c","keywords":null,"link":"/sport/20190804_f1_forma1_magyar_nagydij_2019","timestamp":"2019. augusztus. 04. 23:45","title":"Bevált a Mercedes szuper taktikája - a 34. Magyar Nagydíj képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943d7d35-2e8e-48d2-90de-9a8ba9633fda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pesszimisták az 1980/90-es években születettek, ha a gazdaság várható helyzetéről kérdezik őket. Egészen mások a céljaik az életben, mint az idősebb korosztályoknak.","shortLead":"Pesszimisták az 1980/90-es években születettek, ha a gazdaság várható helyzetéről kérdezik őket. Egészen mások...","id":"20190805_Nem_a_sajat_lakas_az_igazan_fontos_cel_az_Y_es_a_Z_generacioban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=943d7d35-2e8e-48d2-90de-9a8ba9633fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc125dd-4608-4524-91c5-c181c2ca17bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_Nem_a_sajat_lakas_az_igazan_fontos_cel_az_Y_es_a_Z_generacioban","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:20","title":"Nem a saját lakás az igazán fontos cél az Y és a Z generációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Főleg az ország északi fele tűnik esősnek. A figyelmeztetés keddre vonatkozik.","shortLead":"Főleg az ország északi fele tűnik esősnek. A figyelmeztetés keddre vonatkozik.","id":"20190805_Tobb_megyere_is_figyelmeztetest_adtak_ki_zivatarveszely_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ddbd9bb-cc3b-47f7-843a-25277f11e6c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Tobb_megyere_is_figyelmeztetest_adtak_ki_zivatarveszely_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 05. 19:26","title":"Több megyére is figyelmeztetést adtak ki zivatarveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]