[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ötös nem volt a héten a lottón, de a négytalálatos szelvényekre is fizettek közel másfélmillió forintot.","shortLead":"Ötös nem volt a héten a lottón, de a négytalálatos szelvényekre is fizettek közel másfélmillió forintot.","id":"20190518_Kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d00c6f-56be-493b-866f-841366af7ba7","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2019. május. 18. 20:32","title":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12063cbd-a75b-4588-a0be-ba97869b0a4f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Körülbelül tízezer forintba kerülnek a legolcsóbb jegyek a jövő nyári labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzésére, az értékesítés június 12-én kezdődik.","shortLead":"Körülbelül tízezer forintba kerülnek a legolcsóbb jegyek a jövő nyári labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzésére...","id":"20190519_A_legolcsobb_budapesti_jegyek_is_dragak_lesznek_az_ebre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12063cbd-a75b-4588-a0be-ba97869b0a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88059871-23fd-4b3b-a77b-9a2de82ff97e","keywords":null,"link":"/sport/20190519_A_legolcsobb_budapesti_jegyek_is_dragak_lesznek_az_ebre","timestamp":"2019. május. 19. 12:52","title":"A legolcsóbb budapesti jegyek is drágák lesznek az Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2f0c87-a803-4f77-aa26-59cb0ec0420b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalábbis erről álmodik Marine Le Pen.","shortLead":"Legalábbis erről álmodik Marine Le Pen.","id":"20190518_Szuperfrakcioja_lehet_az_EPben_a_radikalis_jobboldali_partoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c2f0c87-a803-4f77-aa26-59cb0ec0420b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e37757-167f-4104-b344-5f162a808dde","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Szuperfrakcioja_lehet_az_EPben_a_radikalis_jobboldali_partoknak","timestamp":"2019. május. 18. 14:48","title":"Szuperfrakciója lehet az EP-ben a radikális jobboldali pártoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8e81f3-1c86-4192-a583-24b89823483d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"\"Salvini, Orbán és szélsőjobboldali barátaik\" megállítását nevezte az európai parlamenti választás tétjének a szocialisták, demokraták számára Tóth Bertalan MSZP-elnök pártja és a Párbeszéd szombati budapesti kampányrendezvényén.","shortLead":"\"Salvini, Orbán és szélsőjobboldali barátaik\" megállítását nevezte az európai parlamenti választás tétjének...","id":"20190518_MSZP_a_valasztas_tetje_a_szelsojobb_megallitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a8e81f3-1c86-4192-a583-24b89823483d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57eea6a9-67f7-4f54-94c7-6a3eba698a2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_MSZP_a_valasztas_tetje_a_szelsojobb_megallitasa","timestamp":"2019. május. 18. 13:07","title":"MSZP: a választás tétje a szélsőjobb megállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az évszázad közepére várhatóan megháromszorozódik a demenciával élők száma világszerte – figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO), amely az aggasztó adatok fényében első ízben fogalmazott meg irányelveket az időskori elbutulás kockázatának csökkentésére vonatkozóan.","shortLead":"Az évszázad közepére várhatóan megháromszorozódik a demenciával élők száma világszerte – figyelmeztetett...","id":"20190519_who_demencia_kockazat_csokkentese_tanacsok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5092df9e-8eac-4ffc-a1e0-d728e424d2bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_who_demencia_kockazat_csokkentese_tanacsok","timestamp":"2019. május. 19. 09:03","title":"WHO: nagy a baj, 30 éven belül 3x annyi embernél lép fel az időskori elbutulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Estig kell várni, hogy Sebastian Kurz nyilvánosságra hozza az állásfoglalását.","shortLead":"Estig kell várni, hogy Sebastian Kurz nyilvánosságra hozza az állásfoglalását.","id":"20190518_A_Facebookon_jelenti_be_az_osztrak_kancellar_mit_lep_miutan_a_helyettese_megbukott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7d0517-ad98-414e-9346-d85c9537f690","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_A_Facebookon_jelenti_be_az_osztrak_kancellar_mit_lep_miutan_a_helyettese_megbukott","timestamp":"2019. május. 18. 17:15","title":"A Facebookon jelenti be az osztrák kancellár, mit lép, miután a helyettese megbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"47 termékből 18-at kivontak a forgalomból. ","shortLead":"47 termékből 18-at kivontak a forgalomból. ","id":"20190520_Gyerekekre_veszelyes_bebijarmuveket_vontak_ki_a_forgalombol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d911f851-4cfb-4db9-a68b-e97d6743983a","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Gyerekekre_veszelyes_bebijarmuveket_vontak_ki_a_forgalombol","timestamp":"2019. május. 20. 10:10","title":"Gyerekekre veszélyes bébijárműveket vontak ki a forgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsítottak egy vascsővel leütötték a 66 éves férfit, aki a kórházba szállítását követően életét vesztette. A hajdú-bihari rendőrök elfogták a feltételezett elkövetőket.","shortLead":"A gyanúsítottak egy vascsővel leütötték a 66 éves férfit, aki a kórházba szállítását követően életét vesztette...","id":"20190519_Hajduhadhaz_emberoles_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac609173-2c84-4336-9a36-930c6e46e336","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Hajduhadhaz_emberoles_rendorseg","timestamp":"2019. május. 19. 15:15","title":"Hatezer forintért és némi édességért ütöttek agyon egy férfit Hajdúhadházon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]