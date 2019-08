Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mozgáskorlátozottak tiltakozására csak egy reakció van, elnézést kérni, írta ki a rendező a Facebookra.\r

\r

","shortLead":"A mozgáskorlátozottak tiltakozására csak egy reakció van, elnézést kérni, írta ki a rendező a Facebookra.\r

\r

","id":"20190807_Alfoldi_a_Pesti_Sracoknak_Egy_tisztesseges_becsuletes_ferfi_ilyenkor_bocsanatot_ker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64136481-90d1-4fd5-acaf-943aacc8c8f8","keywords":null,"link":"/kultura/20190807_Alfoldi_a_Pesti_Sracoknak_Egy_tisztesseges_becsuletes_ferfi_ilyenkor_bocsanatot_ker","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:46","title":"Alföldi üzent a Pesti Srácoknak: \"Egy tisztességes, becsületes férfi ilyenkor bocsánatot kér\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0d07ce-b2e6-45bd-84ee-7da2e7d19dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Szentendrei út és a Raktár utca kereszteződésénél történt a baleset. ","shortLead":"A Szentendrei út és a Raktár utca kereszteződésénél történt a baleset. ","id":"20190807_Felborult_egy_taxi_a_Sziget_kozeleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f0d07ce-b2e6-45bd-84ee-7da2e7d19dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3f54a5-95b9-411f-bd1e-9e92e607a7c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Felborult_egy_taxi_a_Sziget_kozeleben","timestamp":"2019. augusztus. 07. 18:18","title":"Felborult egy taxi a Sziget közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e593e79e-97e0-4f00-9932-f320b1aecb85","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A mérkőzés eleje és vége volt veszélyes a Fradira, de sikerült belőniük egy gólt.","shortLead":"A mérkőzés eleje és vége volt veszélyes a Fradira, de sikerült belőniük egy gólt.","id":"20190806_A_Ferencvaros_dontetlent_jatszott_Dinamo_Zagreb_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e593e79e-97e0-4f00-9932-f320b1aecb85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1802d7fa-d5b4-4924-a900-9a646fe7184a","keywords":null,"link":"/sport/20190806_A_Ferencvaros_dontetlent_jatszott_Dinamo_Zagreb_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 06. 21:59","title":"A Ferencváros döntetlent játszott Dinamo Zagreb ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hely szerint a nő ruhájával volt a baj, a férfi szerint azt mondták nekik, hogy a roma viseletre emlékeztet a ruhája, és ez a baj. ","shortLead":"A hely szerint a nő ruhájával volt a baj, a férfi szerint azt mondták nekik, hogy a roma viseletre emlékeztet a ruhája...","id":"20190807_Egy_ferfi_szerint_roma_szarmazasa_miatt_nem_engedtek_be_a_feleseget_egy_pecsi_diszkoba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f8d683-bef7-448e-91e5-6fd5666d5730","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Egy_ferfi_szerint_roma_szarmazasa_miatt_nem_engedtek_be_a_feleseget_egy_pecsi_diszkoba","timestamp":"2019. augusztus. 07. 20:41","title":"Egy férfi szerint roma származása miatt nem engedték be a feleségét egy pécsi diszkóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8780f9-5f98-4fa5-bfc3-cac26ccc3801","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Mikroszkóppal mutatnák ki a vérben jelenlévő Lyme-kórt okozó baktériumokat. ","shortLead":"Mikroszkóppal mutatnák ki a vérben jelenlévő Lyme-kórt okozó baktériumokat. ","id":"20190807_Magyarok_altal_fejlesztett_uj_eljaras_segithet_kimutatni_a_Lymekort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c8780f9-5f98-4fa5-bfc3-cac26ccc3801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabaa9e3-aac5-4e59-81cc-adc0861267c4","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Magyarok_altal_fejlesztett_uj_eljaras_segithet_kimutatni_a_Lymekort","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:31","title":"Magyarok által fejlesztett új eljárás segíthet kimutatni a Lyme-kórt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mélygarázs biztonsági rendszere semmitől nem véd meg – állapították meg egy bizottsági ülésen. Egy dandártábornok azzal próbált nyugtatni, hogy legfeljebb 200 kilogramm robbanószer fér be egy autóba.","shortLead":"A mélygarázs biztonsági rendszere semmitől nem véd meg – állapították meg egy bizottsági ülésen. Egy dandártábornok...","id":"20190807_Kosa_a_Parlament_biztonsagi_rendszererol_Egy_hetvege_alatt_megbutykolom_a_haverokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa67ae77-8f1f-4cc2-bcb5-17fbf9808b07","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Kosa_a_Parlament_biztonsagi_rendszererol_Egy_hetvege_alatt_megbutykolom_a_haverokkal","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:49","title":"Kósa a Parlament biztonsági rendszeréről: Egy hétvége alatt megbütykölöm a haverokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f593e108-c7ca-4a12-86af-018b002170d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A kispesti szurkolói rigmusok miatt vizsgálódik a szövetség. ","shortLead":"A kispesti szurkolói rigmusok miatt vizsgálódik a szövetség. ","id":"20190806_budapest_honved_craiova_uefa_ovas_fegyelmi_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f593e108-c7ca-4a12-86af-018b002170d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5009405b-41c0-470b-8b59-d076274ca291","keywords":null,"link":"/sport/20190806_budapest_honved_craiova_uefa_ovas_fegyelmi_bizottsag","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:35","title":"Fordulat a Honvéd ügyében: ellenük is eljárást indított az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefc8554-e1b0-4178-86af-68025416d2ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Imran Khan pakisztáni miniszterelnök elítélte Indiát, amely megvonta a vitatott hovatartozású Kasmír különleges alkotmányos státusát, és közölte, Új-Delhi lépése nagyon komoly következményekkel fog járni. Egyben felszólította a világ országait, hogy bírják Indiát jobb belátásra.\r

\r

","shortLead":"Imran Khan pakisztáni miniszterelnök elítélte Indiát, amely megvonta a vitatott hovatartozású Kasmír különleges...","id":"20190807_Pakisztan_megfenyegette_Kasmir_miatt_Indiat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cefc8554-e1b0-4178-86af-68025416d2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f708ff-4785-4cb6-9843-5defd5ae6f1f","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Pakisztan_megfenyegette_Kasmir_miatt_Indiat","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:48","title":"Pakisztán megfenyegette Kasmír miatt Indiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]