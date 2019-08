A mobil- vagy internetfüggőség nem új jelenség, ám a hatása az okostelefonok, és a minket mindenhova elkísérő hálózat miatt napjainkra felerősödött. Vannak, akik annyira sokat nyomkodják eszközüket, hogy csakis azzal lehet változást elérni náluk, ha a készüléket elkobozzák. Egy amerikai tininél is ez történt, ám nem sok értelme volt.

A történetről a The Guardian számolt be, és több szempontból is tanulságos. A dolog azzal kezdődött, hogy a Dorothy nevű lányt szerették volna megbüntetni a szülei a folyamatos mobilozás miatt, telefonját ezért elvették tőle. A fiatal azonban nem esett kétségbe, Nintendo Wii U konzolját bekapcsolva folytatta a netezést. Végül erről is le kellett mondania, ám később visszatért, a család okoshűtőjével ugyanis ismét csatlakozni tudott a hálóra.

A The Guardian azt írta, egy LG hűtőről van szó, a termék weboldalán pedig valóban szerepel, hogy a készülékre a közösségi médiához tartozó appok is feltelepíthetők. Dorothynak csak arra kellett rájönnie, hogyan tudja ezt elérni, s máris netezhetett tovább. A fiatal lány a Twitteren mindvégig közvetítette az eseményeket, egy idő után pedig arról írt, hogy ha a hűtő is eltűnik, akkor már nem tudja, hogy mihez nyúlhat, ami internetképes.

A helyzet bizonyos szempontból humoros, ugyanakkor elszomorító is. Egyrészt jól látszik, hogy a minket körülvevő eszközök szinte mindegyike okossá válik, így pedig lehetetlen, hogy életünket értesítések, és csipogások nélkül éljük. Mindez az egyén önszabályozására is rossz hatással van: hiába dönti el ugyanis valaki, hogy megpróbál kevesebbet mobilozni, ha közben más eszközök ugyanúgy lehetőséget adnak a nyomkodásra.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.