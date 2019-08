Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hetek óta tart a szárazság és erős szelek fújnak.","shortLead":"Hetek óta tart a szárazság és erős szelek fújnak.","id":"20190813_Ujabb_erdotuzek_lobbantak_fel_Gorogorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2dd7895-811a-484a-b8e4-cf7978e42dc7","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Ujabb_erdotuzek_lobbantak_fel_Gorogorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:08","title":"Újabb erdőtüzek lobbantak fel Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee1d496-d031-45fd-86c1-adb24d672ba9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A drogos múltat maga mögött hagyó színész azt mondja, képes arra, hogy átírjon kódokat az emberek fejében, de nincs igénye arra, hogy tömegeket mozgasson meg.","shortLead":"A drogos múltat maga mögött hagyó színész azt mondja, képes arra, hogy átírjon kódokat az emberek fejében, de nincs...","id":"20190814_Szabo_Gyozo_Csernus_modszerei_drasztikusak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ee1d496-d031-45fd-86c1-adb24d672ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011a823a-11b0-4cb6-b825-068114072794","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Szabo_Gyozo_Csernus_modszerei_drasztikusak","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:40","title":"Szabó Győző: Csernus módszerei drasztikusak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4603e7eb-d8ce-40e9-b4bb-f43e8fc16e01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190813_Novak_Katalinnak_most_mar_nagyon_kellene_egy_igazi_nagy_csaladi_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4603e7eb-d8ce-40e9-b4bb-f43e8fc16e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6578f3-eff7-4c1f-a7fa-e9450136df93","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Novak_Katalinnak_most_mar_nagyon_kellene_egy_igazi_nagy_csaladi_auto","timestamp":"2019. augusztus. 13. 07:21","title":"Novák Katalinnak most már nagyon kellene egy igazi nagy családi autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430f495b-1a14-472d-bcd2-985f55a714c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bejelentette az őszi műsorterveit az RTL Klub. A legnagyobb hír, hogy érkezik a korábban már belengetett Love Island...","id":"20190814_Rtl_klub_love_island_jofiuk_x_faktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=430f495b-1a14-472d-bcd2-985f55a714c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1012a1e-56d1-4640-88f9-2bbfa1032b63","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Rtl_klub_love_island_jofiuk_x_faktor","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:25","title":"Ez jobb, mint a csok: ősszel indul az RTL-en a világ egyik legnépszerűbb párkereső show-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037af8e4-2cb1-45f7-889f-5c2312f33df9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tizenhét kiló kábítószert találtak az autójukban. Árlistájuk is volt. ","shortLead":"Bár egyre többen férnek el a Sziget Fesztiválon, a vártnál kevesebb volt a látogató. ","id":"20190814_Kevesebbet_kaszalt_a_Sziget_az_idei_fesztivalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=613fc1ce-e61a-4e00-816e-05c285e2ad48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10b162d-c808-4c76-b95e-1898688a9e4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Kevesebbet_kaszalt_a_Sziget_az_idei_fesztivalon","timestamp":"2019. augusztus. 14. 08:36","title":"Kevesebbet kaszált a Sziget az idei fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új módszer révén alaposan megkönnyíti a szolgáltatásaiba való bejelentkezést a Google. A fejlesztés több mint...","id":"20190813_google_szolgaltatas_gmail_jelszo_ujjlenyomat_fido2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4fc11a-5e26-45d0-b75f-adff6aa67b5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_google_szolgaltatas_gmail_jelszo_ujjlenyomat_fido2","timestamp":"2019. augusztus. 13. 20:10","title":"Ujjlenyomatával is bejelentkezhet majd a Gmailbe, a Google már intézkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b68f4a2-6186-4b37-b3f0-f5d979539b07","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az alvó kutyák agyának működése hasonlít az emberéhez, ennek feltérképezése fontos lépés ahhoz, hogy az emberi agy öregedési folyamataira következtethessenek a kutatók.","shortLead":"Az alvó kutyák agyának működése hasonlít az emberéhez, ennek feltérképezése fontos lépés ahhoz, hogy az emberi agy...","id":"20190813_alvo_kutya_emberi_agymukodes_elte_kiserlet_eeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b68f4a2-6186-4b37-b3f0-f5d979539b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1d55f2-f924-4fa1-8492-dfdb484df22a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_alvo_kutya_emberi_agymukodes_elte_kiserlet_eeg","timestamp":"2019. augusztus. 13. 21:03","title":"Miben hasonlít az alvó kutya a gazdájára? Ez nem egy vicc kezdete, hanem egy kísérleté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]