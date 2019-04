Tavaly októberben lehett először hivatalos forrásból azt hallani, hogy hamarosan érkezik a Sony régóta várt újdonsága, a PlayStation 5 (PS5). Hogy ennek épp itt az ideje, arra semmi kétség, hiszen a jelenlegi "legfrissebb" konzolt, a PlayStation 4-et is már öt évvel ezelőtt mutatták be – igaz, azóta is úgy viszik, mint a cukrot. Az októberi bejelentés óta már több minden is kiszivárgott a készülékről (ezeket az információmorzsákat itt gyűjtöttük össze), most pedig maga a gyártó állt elő azzal, hogy milyen lesz majd az eszköz.

A Ray Tracing technológia lényege, hogy a grafikus processzor életszerűen modellezi le a fény visszaverődését. A különböző sugarak minősége attól függ, hogy milyen anyagú és fekvésű felületről jutnak el abba a pontba, ami elmélegileg a néző "szemét" hivatott helyettesíteni. Vagyis magába a "kamerába".

A rendszerménrökként a Sonynál dolgozó Mark Cerny a Wirednek adott interjúban beszélt arról, hogy a készülék lelkét egy harmadik generációs AMD Ryzen processzor jelenti majd, amelynek nyolc magja a cég 7nm-es gyártási technológiájával készült Zen 2 mikroarchitektúrára épül majd. A grafikus processzora egyedi lesz, az AMD Radeon Navi-családból kerül majd ki, amely támogatni fogja a Ray Tracinget. Ilyen teljesítménnyel jelenleg csak a felső kategóriás, játékra szánt PC-k esetében találkozhatunk.

Emellett a PS5 támogatni fogja a 8K-s felbontású megjelenítést, a készülékbe pedig SSD-t szerelnek, hogy ezzel rövidítsék le a betöltés idejét és gyorsítsák a renderelést.

Cerny szerint a konzolnak hasonló lesz az architektúrája, mint a PS4-é, így a játékok visszafelé is kopmatibilisek lesznek hozzá, illetve támogatni fogja a mostani PlayStation jelenlegi VR-eszközét is. Cerny szerint az Insomniac Pókemberében például a játék egyes pontjai közötti "gyorsutazás" ideje 15 másodperctől 0,8 másodpercre rövidül. A PS5-öt (elvileg) lemezolvasóval is felszerelik.

Hogy pontosan mikor érkezhet és mennyibe kerül majd, azt egyelőre nem lehet tudni. A Sony vezére tavaly úgy nyilatkozott, 2020-ban várható a PlayStation 5 piacra dobása.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.