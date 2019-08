Az elkövetkező hónapok – a mobilvilágban legalábbis – az 5G-s fejlesztésekről, és az azt kihasználó okoseszközökről szólnak majd. A Huawei is az új hálózaton kommunikálni képes telefonnal készül, ám egy új vizsgálat szerint a Mate 20X-szel nincs minden rendben ezen a téren.

Minderre az IHS Markit elemzőcég hívta fel a figyelmet, amely kíváncsi volt a készülék lelkére, a Balong 5000 chipre. Miután alaposan kivizsgálták a hálózati kapcsolatot biztosító alkatrészt, a konkurens Qualcomm megoldása mellé helyezték. Ekkor derült ki, hogy a Balong méretben ugyan nagyobb (egész pontosan 50 százalékkal), teljesítményben viszont gyengébb a másiknál. Ráadásul Huawei chipje szokatlanul sokat, 3 GB memóriát igényel a korrekt működéshez.

De van más furcsaság is: a Huawei a hagyományos mobilkommunikáció miatt egy Kirin 980-as rendszerchipet is tett a Balong mellé, így papíron és a gyakorlatban is két egység dolgozik a készülékben. Az IHS szerint mindez felesleges, és attól tartanak, hogy az eredeti modem kihasználatlan marad. A nagyobb gond, teszik megint csak hozzá, hogy az akkumulátornak így is, úgy is kétfelé kell vinni az energiát, ami nem valami előnyös. A chipek ráadásul a készülék árára is hatással vannak, mi több, az IHS szerint a Huawei modeme eleve drágább, mint a teszteken amúgy jobban teljesítő Qualcomm X50-es.

Az elemzőcég úgy összegzi tapasztalatait, hogy a Huawei tervezése messze áll az ideálistól, és látszik, hogy az 5G okozta minden kihívásra még nem sikerült érdemben reagálniuk. Utóbbi miatt egyébként nem érdemes meglepődni: egy újonnan születő technológiáról beszélünk, valahonnan pedig el kell indulni. Aztán majd idővel úgyis okosabb, olcsóbb és energiatakarékosabb lesz.

