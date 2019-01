A Balong 5000 egyetlen chipben támogatja a 2G, 3G, 4G és 5G eszközöket. A különböző üzemmódok közti váltás során az új processzor csökkenti az késleltetést és az energiafogyasztást. Az 5000-es jelentős előrelépést jelent a Balong-sorozatú chipkészletek családjában: a Sub-6 GHz-es tartományban a Balong 5000 4,6 Gbps letöltési sebességre képes, míg az mmWave spektrumban elérheti a 6,5 Gbps letöltési sebességet is – ez tízszer olyan gyors, mint a jelenlegi legjobb 4G LTE hálózatok letöltési sebessége.

A vállalat közleménye arra is kétir, hogy új chipkészlete a közlekedésben is új lehetőségeket kínál: a Balong 5000 az első olyan többmódú CPU, amely támogatja a Vehicle to Everything (V2X – jármű és más eszközök közötti) kommunikációt, alacsony adatkésleltetést és megbízható megoldásokat kínálva az összekapcsolt járművek számára.

© Huawei

Richard Yu vezérigazgató leleplezte a Balong 5000 által hajtott Huawei 5G CPE Pro beltári egységet is, amely egyszerre támogatja az 4G és 5G vezeték nélküli kapcsolatokat. Segítségével az 5G hálózaton akár három másodpercen belül letöltődik egy 1GB-os HD videóklip, egy 8K-s videót pedig akadozás nélkül képes streamelni a készülék, ami az otthoni berendezések) számára új referenciaértéket jelent. Az otthoni felhasználás mellett a Huawei 5G CPE Pro-t kis- és középvállalkozások is használhatják szupergyors hálózati sebességek elérésére.

Az 5G technológiai megoldásokon már 2009 óta dolgozó Huawei a beltéri 5G technológiák bejelentését követően újabb csúcsfejlesztés bevezetését tervezi: a február végi Mobile World Congress szakkiállításon bemutatja a világ első 5G támogatott, Balong 5000 által működtetett okostelefonját.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.