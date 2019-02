A világon elsők között állították üzembe 2017 szeptemberében a Deutsche Telekom németországi 5G-hálózatát: a berlini belvárosban működő, kereskedelmi használatban lévő rendszer másodpercenként több mint 2 gigabit sebességgel, és csupán 3 milliszekundumnyi késleltetéssel működik a 3,7 GHz-es hullámtartományban. Ugyanebben a sávban kezdett kommunikálni a DT-leány Magyar Telekom január végén bekapcsolt zalaegerszegi állomása. A vállalat akkori kommünikéje szerint a valós körülmények között működő, gigabites sebességre képes teszthálózat kialakításának az a célja, hogy a Telekom megismerje az új technológia meglévő hálózatokkal való együttműködéséhez szükséges teendőket, így könnyebben felkészülhessen a majdani integrációjára. Ennek megvalósítása pedig egyre sürgetőbb feladat, hiszen az innováció első körben legnagyobb tömegeket érintő terepét mégiscsak az okostelefonok jelentik majd, ezek gyártói pedig éppen a napokban készülnek fel a jövőre. A vasárnapi nulladik nappal kezdődő Mobile World Congress szakkiállításra és a megelőző napokra időzítve a Samsung, a Huawei, a Xiaomi, a OnePlus és az LG is 5G-képes mobilkészülékek bemutatását, néhány héttel később pedig piacra dobásukat is tervezi. Az eddigi jelentkezők felsorolásából feltűnően hiányzó Apple az elemzők szerint a régi receptjét követheti. A 2007 nyarán megjelent első iPhone-modellből is kihagyták az akkor már világszerte a legtöbb országban üzemelő 3G-hálózatokhoz való kapcsolódás képességét. Hogy miért, arra kétféle magyarázat is kínálkozik: egyrészt, mert a 3G-technológiát akkor még a vásárlók zöme sem érezte perdöntőnek; másrészt pedig azért, mert egy évvel későbbre prognosztizálható volt a gyorsabb mobilnet iránti nagyobb igény, így abban az évben könnyen rá lehetett venni sok vásárlót egy újabb, immár 3G-s iPhone vásárlására. Nem elképzelhetetlen hasonló forgatókönyv az 5G esetében sem. Már csak azért sem, mert az 5G-s okostelefonok idén tavaszi-nyári piacra dobása valóban csak a technológiai véleményvezérek körében számít jó pontnak. (Bár ennek hatása sokak szerint nem lebecsülendő.) Hiszen a mobilok 5G-képessége természetesen semmit nem ér olyan hálózatok nélkül, melyekre ilyen módon kapcsolódhatnak. És bár az idén már kétségkívül világszerte lesznek ilyen területek, az 5G-lefedettség általánossá válására 2020 végénél előbb aligha lehet számítani. BALOGH CSABA