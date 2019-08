Már lehet némi fogalma a játékosoknak arról, hogyan nézhet majd ki a PlayStation 5, néhány kiszivárgott szabadalom alapján ugyanis renderelt képet készített, és tett közzé a holland LetsGoDigital.

A portál arra a rajzra hivatkozik, amely a napokban kezdett terjedni az interneten és a közösségi oldalakon. Erről a brit játékkiadó, a Codemasters egyik veteránja, Matthew Stott azt írta, szerinte tényleg így fest a konzol fejlesztői készlete, de a tweet azóta eltűnt. Hogy mi okból, azt nem tudni, elképzelhető, hogy a Sony szólt neki, hogy jobb lenne nem árulkodni róla.

A kiszivárgott(?) szabadalom © LetsGoDigital

A renderelt képek azonban továbbra is elérhetők, ezek pedig azért is különlegesek, mert követik a szabadalmi rajz vonalait. Az persze egyáltalán nem biztos, hogy a kész termék is ilyen lesz (a fejlesztőknek és a kereskedelmi forgalomba szánt változat általában eltérnek egymástól), ráadásul a színezés is a LetsGoDigital agyszüleménye.

© LetsGoDigital

© LetsGoDigital

© LetsGoDigital

A Digital Trends közben arról írt, hogy a japán gyártó idén májusban nyújtott be szabadalmi terveket Brazíliában, amiket augusztus 13-án tett közzé a Szellemi Tulajdon Világszervezet (World Intellectual Property Office, WIPO). Az is beszédes, hogy a dokumentumok ahhoz a Jusiro Ootorihoz köthetők, aki a Sony műszaki igazgatója.

A PlayStation 5-öt 2020 februárjában mutathatják be, és várhatóan még abban az évben piacra kerül. Állítólag 8K-ra is képes lesz, támogatja a pc-sek körében jól ismert ray tracing nevű technológiát, és összességében négyszer nagyobb teljesítményt tud majd kicsikarni magából, mint a most kapható, és szintén nem gyenge PS4.

