Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aafa1005-f6e6-4877-a662-97c149efb2e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros bejutott a labdarúgó Európa-liga csoportkörébe, mivel a selejtező utolsó, negyedik fordulójában az idegenbeli gól nélküli döntetlent követően a csütörtöki visszavágón 4-2-re legyőzte a litván Suduva együttesét.","shortLead":"A Ferencváros bejutott a labdarúgó Európa-liga csoportkörébe, mivel a selejtező utolsó, negyedik fordulójában...","id":"20190830_ELfotablara_jutott_a_Fradi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aafa1005-f6e6-4877-a662-97c149efb2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4baf8e-9ff3-42c1-83ca-f074afb20827","keywords":null,"link":"/sport/20190830_ELfotablara_jutott_a_Fradi","timestamp":"2019. augusztus. 30. 05:51","title":"EL-főtáblára jutott a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a895dc0-deda-42e4-bf32-f1e211e519f5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy másik gyanú miatt folytatódik a nyomozás az Ibiza-videó ügyében.","shortLead":"Egy másik gyanú miatt folytatódik a nyomozás az Ibiza-videó ügyében.","id":"20190829_Stracheugy_Nem_nyomoz_tovabb_az_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a895dc0-deda-42e4-bf32-f1e211e519f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356c6fa7-2d70-4ee9-9ff3-d4ba25e26319","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Stracheugy_Nem_nyomoz_tovabb_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. augusztus. 29. 19:15","title":"Strache-ügy: az ügyészség szerint nem jutott gazdasági előnyhöz a politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e5e790-2545-43c6-ae59-2ac68011800c","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Milyen parányi újítást vezethetnek be az álláskeresők az interjúkra való felkészülésben, amelynek hatására jobban teljesítenek majd, és nagyobb eséllyel szerezhetik meg álmaik munkáját?","shortLead":"Milyen parányi újítást vezethetnek be az álláskeresők az interjúkra való felkészülésben, amelynek hatására jobban...","id":"20190828_Igy_novelhetjuk_sikerunk_eselyet_az_allasinterjun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0e5e790-2545-43c6-ae59-2ac68011800c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d7a68c-75c2-4c75-89f6-3cefdc5a656b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190828_Igy_novelhetjuk_sikerunk_eselyet_az_allasinterjun","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:15","title":"Ezzel az aprósággal növelhetjük sikerünk esélyét az állásinterjún","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kína szerint csak rutinmozgás történik, de Hongkongban pattanásig feszült a helyzet.\r

\r

","shortLead":"Kína szerint csak rutinmozgás történik, de Hongkongban pattanásig feszült a helyzet.\r

\r

","id":"20190829_Ujabb_kinai_csapatok_erkeztek_Hongkongba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a02497-2015-42d9-bd9a-892e799d2c43","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Ujabb_kinai_csapatok_erkeztek_Hongkongba","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:47","title":"Újabb kínai csapatok érkeztek Hongkongba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csütörtökön 22 órától útdíjat sem lehet fizetni a Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren keresztül.","shortLead":"Csütörtökön 22 órától útdíjat sem lehet fizetni a Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren keresztül.","id":"20190829_Ne_probaljon_autopalyamatricat_venni_a_mobiljaval_ma_ejjel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81231d5-7006-478d-94e6-389a8e4ffc6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190829_Ne_probaljon_autopalyamatricat_venni_a_mobiljaval_ma_ejjel","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:46","title":"Ne próbáljon autópálya-matricát venni a mobiljával ma éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a88d4f-967e-4135-95a7-8dac2a590f40","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Az eredetileg hárommilliárd forint társaságiadó-kedvezményből tervezett stadion végül közel 14 milliárd költségvetési pénzből készült el. Úgy tudjuk, hogy a Lazio-Szeged meccs elmarad, Plácido Domingo koncertjével avatják fel a Szent Gellért Fórumot.","shortLead":"Az eredetileg hárommilliárd forint társaságiadó-kedvezményből tervezett stadion végül közel 14 milliárd költségvetési...","id":"20190828_Stadionavatas_Szegeden_Ugrik_a_puspok_fekete_parduca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22a88d4f-967e-4135-95a7-8dac2a590f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f40b04-b98d-468c-8fae-2b197a27c35c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Stadionavatas_Szegeden_Ugrik_a_puspok_fekete_parduca","timestamp":"2019. augusztus. 28. 15:06","title":"Stadionavatás Szegeden: 14 milliárdból ugrik a püspök fekete párduca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c78328-44af-4ee6-a4b6-0d0ae5b78fb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Brüsszelben élő ismerős házaspár 15 éves gyermeke pedig azt mondta, osztálytársai már nem is klímadepresszióban, hanem klímagyászban élnek. Ürge-Vorsatz kollégáinak jó része is depressziós, neki is volt egy periódusa, amikor nehezen tudott kijönni a klímaváltozás okozta letargiából.","shortLead":"Egy Brüsszelben élő ismerős házaspár 15 éves gyermeke pedig azt mondta, osztálytársai már nem is klímadepresszióban...","id":"20190829_UrgeVorsatz_Diana_A_9_eves_lanyomnak_klimafelelme_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47c78328-44af-4ee6-a4b6-0d0ae5b78fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771f8411-562e-4d1c-89aa-d22c3b6db1c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_UrgeVorsatz_Diana_A_9_eves_lanyomnak_klimafelelme_van","timestamp":"2019. augusztus. 29. 14:08","title":"Ürge-Vorsatz Diána: A 9 éves lányomnak klímafélelme van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fásy Ádámot is bevetették a vasalt heréjű főpolgármester-jelölt mellett. Valamiért komolyabban veszik, mint Karácsony Gergelyt.","shortLead":"Fásy Ádámot is bevetették a vasalt heréjű főpolgármester-jelölt mellett. Valamiért komolyabban veszik, mint Karácsony...","id":"20190830_Berki_Krisztian_a_mai_fidesznyiksajto_hose","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eea9160-245d-4ba9-89fe-6fb0339f0d66","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Berki_Krisztian_a_mai_fidesznyiksajto_hose","timestamp":"2019. augusztus. 30. 09:24","title":"Berki Krisztián a mai fidesznyiksajtó hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]