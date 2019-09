Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3017288-89f7-49ff-8a9e-9bd754e4263f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz politikai elitet nagyon felbosszantotta, hogy Varsó nem hívta meg Vlagyimir Putyin elnököt a második világháború kezdetének nyolcvanadik évfordulója alkalmából tartott lengyelországi megemlékezésekre. Most jön a visszavágás, több orosz politikus már „be is bizonyította”, a lengyelek felelősek a háborúért. Meg azt is, hogy a lengyel hadsereg semmit sem ért. Putyint azért nem hívták az ünnepségekre, mert Varsó elítéli az Ukrajnához tartozó Krím 2014-es orosz bekebelezését, illetve a szakadár ukrán erők moszkvai támogatását. ","shortLead":"Az orosz politikai elitet nagyon felbosszantotta, hogy Varsó nem hívta meg Vlagyimir Putyin elnököt a második...","id":"20190903_Lengyelorszag_felelos_a_masodik_vilaghaboruert__mondja_Moszkva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3017288-89f7-49ff-8a9e-9bd754e4263f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44fc014-95a8-40b3-aa31-0f17de7b1cae","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Lengyelorszag_felelos_a_masodik_vilaghaboruert__mondja_Moszkva","timestamp":"2019. szeptember. 03. 08:07","title":"Lengyelország felelős a második világháborúért – mondja Moszkva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rátámadtak a rokonok a kiérkező mentőkre, akik a családtagjukon próbáltak volna segíteni.","shortLead":"Rátámadtak a rokonok a kiérkező mentőkre, akik a családtagjukon próbáltak volna segíteni.","id":"20190901_Szetvertek_a_turelmetlen_rokonok_a_mentoautot_amit_ok_hivtak_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de3593e-fdff-4dee-a090-e618fa7aaa34","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Szetvertek_a_turelmetlen_rokonok_a_mentoautot_amit_ok_hivtak_ki","timestamp":"2019. szeptember. 01. 21:20","title":"Szétverték a türelmetlen rokonok a mentőautót, amit ők hívtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a100417d-7090-48e3-8697-9a7139afb0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak egy áldozatot nem találnak a májusi dunai hajóbaleset után. Az eltűnt dél-koreai nő családja egymillió forint jutalmat ajánlott fel annak, aki tud segíteni.","shortLead":"Már csak egy áldozatot nem találnak a májusi dunai hajóbaleset után. Az eltűnt dél-koreai nő családja egymillió forint...","id":"20190903_Egymillio_forint_nyomravezetoi_dijat_ajanlott_fel_a_Hableany_utolso_eltunt_utasanak_csaladja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a100417d-7090-48e3-8697-9a7139afb0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0423aa-24b8-4b1a-a6be-ba02af307bcd","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Egymillio_forint_nyomravezetoi_dijat_ajanlott_fel_a_Hableany_utolso_eltunt_utasanak_csaladja","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:54","title":"Egymillió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel a Hableány utolsó eltűnt utasának családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a24d5f-9e1f-4f23-af71-1718d69eae33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi betonoszlopokat kötött az állatok lábára, majd belökte őket a Sióba.","shortLead":"A férfi betonoszlopokat kötött az állatok lábára, majd belökte őket a Sióba.","id":"20190902_Az_ugyeszseg_elott_a_ket_kutyat_megolo_kolesdi_ferfi_ugye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3a24d5f-9e1f-4f23-af71-1718d69eae33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a642ac15-eabd-4d5b-81ad-60e9ed5fbf0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Az_ugyeszseg_elott_a_ket_kutyat_megolo_kolesdi_ferfi_ugye","timestamp":"2019. szeptember. 02. 15:03","title":"Az ügyészség előtt a két kutyát megölő kölesdi férfi ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70fd848-2ee3-4b16-bad5-b14536584ec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De nem Budapest lesz a fő kérdés szerinte, hanem az, hogy \"Fidesz vagy nem Fidesz\".","shortLead":"De nem Budapest lesz a fő kérdés szerinte, hanem az, hogy \"Fidesz vagy nem Fidesz\".","id":"20190903_fodor_gabor_liberalisok_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b70fd848-2ee3-4b16-bad5-b14536584ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fdfed4-babd-4087-906e-bdb2ccff856f","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_fodor_gabor_liberalisok_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester","timestamp":"2019. szeptember. 03. 07:08","title":"Fodor Gábor: Egyértelműen nyílt verseny lesz Karácsony Gergely és Tarlós István között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afd730d-9c91-4e82-915c-12e09a63db37","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadó júniusban szabadult, korábban gyilkossági kísérletért ültették le.","shortLead":"A támadó júniusban szabadult, korábban gyilkossági kísérletért ültették le.","id":"20190903_tanev_kina_hopej_keseles_iskolasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4afd730d-9c91-4e82-915c-12e09a63db37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0485387-c6c6-4b44-b8fc-94cd0d3fc5e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_tanev_kina_hopej_keseles_iskolasok","timestamp":"2019. szeptember. 03. 08:40","title":"Nyolc kínai diákot leszúrt egy ámokfutó a tanév első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ef120f-b27f-48ba-9e88-144462badfad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alapító-főszerkesztő helyét az eddigi főszerkesztő-helyettes, Fiala Borcsa veszi át.","shortLead":"Az alapító-főszerkesztő helyét az eddigi főszerkesztő-helyettes, Fiala Borcsa veszi át.","id":"20190903_D_Toth_Kriszta_lekoszont_a_WMN_foszerkesztoi_posztjarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9ef120f-b27f-48ba-9e88-144462badfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327447d7-37d9-4905-9000-b207a673b3bb","keywords":null,"link":"/elet/20190903_D_Toth_Kriszta_lekoszont_a_WMN_foszerkesztoi_posztjarol","timestamp":"2019. szeptember. 03. 09:14","title":"D. Tóth Kriszta leköszönt a WMN főszerkesztői posztjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy többséggel jóváhagyták a 11 takarékszövetkezet küldöttgyűlései, hogy egyesüljenek a Takarékbankkal.","shortLead":"Nagy többséggel jóváhagyták a 11 takarékszövetkezet küldöttgyűlései, hogy egyesüljenek a Takarékbankkal.","id":"20190903_Megszavaztak_a_takarekszovetkezetek_johet_a_nagy_egyesules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0696257e-dcbf-4eaf-94cf-d6b6c8b0557c","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_Megszavaztak_a_takarekszovetkezetek_johet_a_nagy_egyesules","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:30","title":"Megszavazták a takarékszövetkezetek, jöhet a nagy egyesülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]