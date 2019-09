Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A következő lépésben a módosító javaslatokat is sorra veszik. ","shortLead":"A következő lépésben a módosító javaslatokat is sorra veszik. ","id":"20190904_brexit_munkaspart_torvenyjavaslat_brit_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18480278-9d0d-460d-a2f5-5badc8bf3110","keywords":null,"link":"/vilag/20190904_brexit_munkaspart_torvenyjavaslat_brit_parlament","timestamp":"2019. szeptember. 04. 19:05","title":"Brexit: jóváhagyta a brit alsóház a Munkáspárt tervezetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1b68f2-acef-4a93-ba5f-7d0802b90aca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svájci Roger Federer öt játszmában kikapott a bolgár Grigor Dimitrovtól a US Open negyeddöntőjében. A bolgár először nyert, eddig hétszer kapott ki a svájci ellen.\r

\r

","shortLead":"A svájci Roger Federer öt játszmában kikapott a bolgár Grigor Dimitrovtól a US Open negyeddöntőjében. A bolgár először...","id":"20190904_Federer_kiesett_a_US_Open_negyeddontojeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c1b68f2-acef-4a93-ba5f-7d0802b90aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f514f4aa-4d30-47f1-90cc-0c4e5bbcf398","keywords":null,"link":"/sport/20190904_Federer_kiesett_a_US_Open_negyeddontojeben","timestamp":"2019. szeptember. 04. 06:59","title":"Federer kiesett a US Open negyeddöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f07f303d-745f-4270-a5eb-fd437c3dc9e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190904_Puskazas_ellen_kartondoboz_a_diakok_fejere__meglepo_modszert_talalt_ki_egy_tanar_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f07f303d-745f-4270-a5eb-fd437c3dc9e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b6ad3f-928a-47a2-a211-b3e4f102fb3f","keywords":null,"link":"/elet/20190904_Puskazas_ellen_kartondoboz_a_diakok_fejere__meglepo_modszert_talalt_ki_egy_tanar_foto","timestamp":"2019. szeptember. 04. 13:49","title":"Puskázás ellen kartondoboz a diákok fejére – meglepő módszert talált ki egy tanár (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Két brit kormányfő is érintett lehet abban, hogy Szaúd-Arábia egy orosz oligarcha segítségével akarja felvásárolni a brit sajtó egy részét. ","shortLead":"Két brit kormányfő is érintett lehet abban, hogy Szaúd-Arábia egy orosz oligarcha segítségével akarja felvásárolni...","id":"20190905_szaudarabia_independent_evening_standard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f92d17d-a31e-472d-95ed-2d2689652d9e","keywords":null,"link":"/kkv/20190905_szaudarabia_independent_evening_standard","timestamp":"2019. szeptember. 05. 06:45","title":"Szaúd-Arábia bevásárolná magát a brit sajtóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Andy Vajna halála után a NER hivatalosan is kipucolta a padlás egy részét: a TV2, a csatorna műsoridejét értékesítő atmedia és a tévének műsorokat gyártó IKO egyaránt Mészáros Lőrinc bizalmasához került, a kaszinókról és a többi cégről viszont nem lehet tudni semmit, a Vajna-birodalom ezen része ugyanis egy offshore vállalkozásban végződik. És hogy mi lesz az özveggyel? Egyelőre annyi elmondható, hogy vannak Vajna Tímeánál sokkal rosszabb helyzetben lévő emberek is.","shortLead":"Andy Vajna halála után a NER hivatalosan is kipucolta a padlás egy részét: a TV2, a csatorna műsoridejét értékesítő...","id":"20190904_vajna_hagyatek_cegbirodalom_offshore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3032e3af-5072-4607-a358-09f88a81fb63","keywords":null,"link":"/kkv/20190904_vajna_hagyatek_cegbirodalom_offshore","timestamp":"2019. szeptember. 04. 06:30","title":"Andy Vajna öröksége: a megválaszolatlan tízmilliárdos kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abc6c40-7421-46fe-80d4-cad90c8d603c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gépsor hatékonysága nem lesz 100 százalékos, de a szemét nagyját elvileg kiszűri majd. ","shortLead":"A gépsor hatékonysága nem lesz 100 százalékos, de a szemét nagyját elvileg kiszűri majd. ","id":"20190903_Beuzemeltek_egy_komplexumot_a_Tiszan_hogy_megtisztitsak_a_szemettol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0abc6c40-7421-46fe-80d4-cad90c8d603c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36617128-f274-4a5d-bad4-a184b48d86b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190903_Beuzemeltek_egy_komplexumot_a_Tiszan_hogy_megtisztitsak_a_szemettol","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:15","title":"Beüzemeltek egy óriás gépsort a Tiszán, hogy megtisztítsák a folyót a szeméttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd716fc3-ef92-4d24-bd36-d422684925a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabályosan végigjátszották a menetet.","shortLead":"Szabályosan végigjátszották a menetet.","id":"20190904_ko_papir_ollo_motoros_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd716fc3-ef92-4d24-bd36-d422684925a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929b5e36-b34d-4a13-a123-f040a8b21845","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_ko_papir_ollo_motoros_rendor","timestamp":"2019. szeptember. 04. 12:37","title":"Kő-papír-ollózó motoros rendőröket videóztak az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f676dd3-3a14-4a2a-aef4-c69ad52d917d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kultúrharcosok új generációja még az olyan keményvonalas ideológusokkal szemben is pozícióba kerülhet, mint Schmidt Mária. Különösen akkor, ha az udvari történész a mozgalmi dalok egyik fő karmestereként időnként éppen a vezérnek okoz kellemetlen pillanatokat – írja e heti számában a HVG. A Fókuszban – és a címlapon – Schmidt Mária. ","shortLead":"A kultúrharcosok új generációja még az olyan keményvonalas ideológusokkal szemben is pozícióba kerülhet, mint Schmidt...","id":"20190904_schmidt_maria_lanczi_tamas_ner_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f676dd3-3a14-4a2a-aef4-c69ad52d917d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d6b06d-39cc-45ab-a747-77a77860583a","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_schmidt_maria_lanczi_tamas_ner_orban_viktor","timestamp":"2019. szeptember. 04. 12:12","title":"Háromszor tagadták meg Schmidt Máriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]