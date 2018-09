Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a3a8b02-072f-46f5-babd-b12314183fde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Villanyoszlopnak ütközött az autó.","shortLead":"Villanyoszlopnak ütközött az autó.","id":"20180922_Ittasan_vitt_harom_gyereket_egyikuk_meghalt_ketto_sulyosan_megserult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a3a8b02-072f-46f5-babd-b12314183fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7d3f1f-bf2a-4758-9e37-321cb3f437fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180922_Ittasan_vitt_harom_gyereket_egyikuk_meghalt_ketto_sulyosan_megserult","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:36","title":"Ittasan vitt három gyereket, egyikük meghalt, kettő súlyosan megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dedbf9-ad1c-4dec-b86e-448be053e264","c_author":"Horváth Zoltán","category":"vilag","description":"A Nemzetek Európája, amit annak idején az önpusztító múlt okán, a megsemmisülés előtti utolsó pillanatban, az egységesülő Európa-gondolattal sikerült a múlt meghaladott részévé tenni, újra itt áll a kapuk előtt. Vélemény.","shortLead":"A Nemzetek Európája, amit annak idején az önpusztító múlt okán, a megsemmisülés előtti utolsó pillanatban...","id":"201838_pavavacsora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48dedbf9-ad1c-4dec-b86e-448be053e264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf30afc-10c9-4eeb-becf-160f4aec38d3","keywords":null,"link":"/vilag/201838_pavavacsora","timestamp":"2018. szeptember. 22. 18:00","title":"Horváth Zoltán: Pávavacsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91151c9-82be-49ae-8933-53f3afabc870","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baktérium jutott a települések ivóvízhálózatába.","shortLead":"Baktérium jutott a települések ivóvízhálózatába.","id":"20180924_Kiderult_mi_okozta_a_tomeges_hanyast_es_hasmenest_ket_Heves_megyei_faluban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e91151c9-82be-49ae-8933-53f3afabc870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bfb48a-8feb-4067-b251-b32565cb1436","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Kiderult_mi_okozta_a_tomeges_hanyast_es_hasmenest_ket_Heves_megyei_faluban","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:43","title":"Kiderült, mi okozta a tömeges hányást és hasmenést két Heves megyei faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b558e553-3cae-4d02-a880-acea850832cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2022-ben már elkezdené építeni a SpaceX azt a bázist, ami később az embereknek szolgálna otthonul a Marson. Most két látványtervet is közzétett a Twitteren.","shortLead":"A tervek szerint 2022-ben már elkezdené építeni a SpaceX azt a bázist, ami később az embereknek szolgálna otthonul...","id":"20180924_spacex_elon_musk_mars_bazis_kepek_kolonia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b558e553-3cae-4d02-a880-acea850832cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9ca6c5-93bb-47e1-a21a-03bdf716bed0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_spacex_elon_musk_mars_bazis_kepek_kolonia","timestamp":"2018. szeptember. 24. 13:03","title":"Képek: ilyen lehet a Mars-bázis, amit Elon Musk megálmodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba3a672-b972-411d-be0a-001cab51b6e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túlélte, de ez nem rajta múlt.","shortLead":"Túlélte, de ez nem rajta múlt.","id":"20180924_Vajon_mit_gondolhatott_a_ferfi_aki_beugrott_a_duhos_elefantok_koze_a_koppenhagai_allatkertben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ba3a672-b972-411d-be0a-001cab51b6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd454b42-6ddc-4e03-b7ef-a5ac58162cb6","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Vajon_mit_gondolhatott_a_ferfi_aki_beugrott_a_duhos_elefantok_koze_a_koppenhagai_allatkertben","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:55","title":"Vajon mit gondolhatott a férfi, aki beugrott a dühös elefántok közé a koppenhágai állatkertben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viccesen trollkodott a Twitteren a Huawei, kihasználva a múlt pénteki eseményt, az idei iPhone-ok piacra kerülését.","shortLead":"Viccesen trollkodott a Twitteren a Huawei, kihasználva a múlt pénteki eseményt, az idei iPhone-ok piacra kerülését.","id":"20180923_apple_iphone_xs_huawei_higher_intelligence_is_coming_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443ab87a-a556-4a04-ae2f-0c0660697fd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_apple_iphone_xs_huawei_higher_intelligence_is_coming_kampany","timestamp":"2018. szeptember. 23. 15:03","title":"Trollkodott egy kicsit a Huawei az idei iPhone-ok megjelenésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d203ed-b130-4a3c-9323-801f690a8293","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai Robert Blocksom döntése csak első látásra tűnik meghökkentőnek. Pedig nem az. A Washington Post összesítése szerint az elmúlt 12 hónapban 225 ezer hozzá hasonló korú vagy nála idősebb személy dolgozott az Egyesült Államokban.","shortLead":"Az amerikai Robert Blocksom döntése csak első látásra tűnik meghökkentőnek. Pedig nem az. A Washington Post összesítése...","id":"20180923_Teherautosofornek_allna_a_87_eves_nyugdijas_hogy_fizetni_tudja_felesege_gyogyittatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5d203ed-b130-4a3c-9323-801f690a8293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb541fe8-0671-4b1b-9417-c9442584c982","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Teherautosofornek_allna_a_87_eves_nyugdijas_hogy_fizetni_tudja_felesege_gyogyittatasat","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:43","title":"Teherautósofőrnek állna a 87 éves nyugdíjas, hogy fizetni tudja felesége gyógyíttatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d4456b0-dbaf-46b1-939d-208ae945d041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Soros György alapította Nyílt Társadalom Alapítvány nem hagyja annyiban.","shortLead":"A Soros György alapította Nyílt Társadalom Alapítvány nem hagyja annyiban.","id":"20180924_A_strasbourgi_birosagon_is_megtamadtak_a_Stop_Sorost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d4456b0-dbaf-46b1-939d-208ae945d041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8e54e0-177c-455d-a1cd-81493f9ee84d","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_A_strasbourgi_birosagon_is_megtamadtak_a_Stop_Sorost","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:58","title":"Soros alapítványa a strasbourgi bíróságon is megtámadja a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]