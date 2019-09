Nagy ünneplés fogadta a szarv nélküli szarvasmarha - szarvatlanmarha - bemutatását. A neotehén génmódosítással jött létre, azzal a céllal, hogy a tej- és húsiparnak ne kelljen a csak gondot jelentő szarvakkal küzdeni.

Ám a receptbe véletlenül beleborult más összetevő is. Az amerikai élelmiszerbiztonsági hatóság tudósai górcső alá vették a szarvatlan marhát, és amit találtak, az meglepte a tehén megalkotóit is.

A génszekvenciába ugyanis valahogy becsúszott egy másik részlet is a szarvat leszerelő kód mellé. Ez a DNS-darabka viszont egy baktériumból származik, és antibiotikum-rezisztenciát idéz elő. A baktérium DNS-ét segédeszközként használták, ennek segítségével juttatták a helyére a "javított" génkódot. A terv szerint ez csak időlegesen épül be, és nincs a kész bociban.

A Recombinetics vállalat úgy reklámozta az új állatot, hogy az 100 százalékban marha, ezt most kénytelenek lesznek visszavonni, mert úgy látszik, van abban más is. A cég egyébként más izgalmas fajtákkal is előállt már, van nekik forróságtűrő marhájuk és örökmalacuk is, vagyis olyan sertés, amely sosem nő fel. A Recombinetics eddig élesen kikelt az ellen, hogy bárki ellenőrizze a termékeiket, még a kormányzatnál is lobbiztak, hogy ne kelljen vizsgálatnak alávetni őket.

A géntechnológia azonban nem olyan szimpla ügy, mint az érdekelt vállalatok szeretik állítani, a célzott beavatkozások sokszor nemkívánt változásokat idéznek elő, amelyeket nem egyszerű észrevenni. A kutatás azonban halad, szóval előbb-utóbb sikerülni fog, de aligha lehet megúszni a független ellenőrzést. (Technology Review)